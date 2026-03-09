Книга «Автобіографія» отця Чинникія (який у світському житті був відомий як священик і громадський діяч) є унікальним документом, що висвітлює складний шлях служіння в умовах релігійних та політичних трансформацій. Автор ставить за мету не лише зафіксувати факти свого життя, а й показати духовне становлення особистості, яка присвятила себе церкві та народу. Основна ідея твору полягає у незмінності Божого покликання, яке проводить людину крізь випробування, допомагаючи зберігати внутрішню вірність ідеалам правди та служіння ближньому, незалежно від зовнішніх обставин.

Змістовна частина спогадів охоплює дитячі роки, період навчання та ключові етапи душпастирської діяльності отця Чинникія. Автор детально описує свій шлях до священства, розкриваючи внутрішні мотиви та духовні пошуки, що супроводжували цей вибір. У книзі значну увагу приділено повсякденному життю парафій, взаємодії з вірянами та ролі священика як духовного провідника громади. Отець Чинникій відверто ділиться досвідом подолання труднощів — від побутових незручностей до ідеологічного тиску, підкреслюючи, що кожен виклик став для нього можливістю глибше пізнати волю Божу та зміцнитися у вірі.

Текст написаний у щирому, поважному та глибоко смиренному стилі, притаманному духовній мемуаристиці. Автор майстерно поєднує опис історичних подій із глибокими теологічними та філософськими роздумами, що робить книгу цінною не лише як біографічне джерело, а й як посібник із християнської етики та пастирського богослов’я. Праця служить містком між поколіннями, передаючи досвід живої віри та відданого служіння Церкві. Це надихаюче читання для кожного, хто шукає приклади справжньої духовної стійкості та прагне зрозуміти, як реалізувати своє покликання у сучасному світі, спираючись на досвід попередників.

Отець Чинникій – Автобіографія

Короткий опис його життя та праці, взятий із його автобіографії: “FIFTY YEARS IN THE CHURCH OF ROME”. – Saskatoon, Sask., Canada: The Gospel Press – Видавництво «Божого Слова», 1957. – 118 с.

Отець Чинникій – Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО