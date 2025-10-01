Пропонована публікація є поясненням новозавітного тексту про народження Ісуса, тобто коментарем до так званого євангелія дитинства (Мт. 1-2; Лк. 1-2). Пояснення має служити повнішому розумінню і переживанню правди про прихід Ісуса Спасителя у світ. Подане воно у формі радше популярного, аніж суто богословського викладу. Попри всі обмеження, які накладає спосіб популярного пояснення, цей виклад відображає сучасне розуміння теми. Радо пропонуємо читачеві цю працю, сподіваючись, що вона допоможе по-новому і повніше переживати великі тайни приходу у світ нашого Господа і Спасителя.

Напевно, не один раз в освітленій посеред ночі церкві доводилося нам почути, що: тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю..., і що: пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеем, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна..., а також, що: коли були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного [...] та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді (Лк. 2, 1 наст.).

Наведені вище слова про різдво Ісуса у Вифлеємі походять з т. зв. євангелія дитинства, котре в рамках Євангелія має свою власну богословську і літературну специфіку. Яке його призначення? Чого навчає? Оскільки оповідь про різдво Ісуса, яку зазвичай називають євангелієм дитинства, вміщена у два перші розділи Євангелія від Матея, а також у два перші розділи Євангелія від Луки, відповідь варто почати від сповіщення, як постали дві книги Святого Письма, тобто Євангеліє від Матея і Євангеліє від Луки.

Пацьорек Антоні - Коли Ісус народився у Вифлеємі - Євангеліє дитинства

Богословсько-біблійний коментар. - Пер. з польськ. Е. Главацька. - Львів: Свічадо, 2007, 136 с.

ISBN 978-966-395-130-0

Пацьорек Антоні - Коли Ісус народився у Вифлеємі - Євангеліє дитинства - Зміст

ПЕРЕДМОВА

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