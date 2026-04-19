Парк - Скинія та Ковчег Завіту у світлі Божого устрою

Ця книга — унікальний візуальний путівник біблійною історією, створений корейським богословом преп. Авраамом Парком. Вона є частиною відомої серії «Історія викуплення» і присвячена одному з найзагадковіших об'єктів Старого Заповіту — Скинії та Ковчегу Завіту. Автор, який прочитав Біблію понад 1800 разів, перетворив складні текстові описи з книги Вихід на точні креслення та ілюстрації, за якими, за твердженням фахівців, можна буквально відтворити ці священні предмети.

Основна ідея книги полягає в тому, що Скинія — це не просто стародавній намет, а «наочна євангелія». Кожна деталь — від золотого свічника до матеріалів накриття — має глибоке спокутне значення і вказує на прихід Ісуса Христа. Книга дозволяє читачеві здійснити віртуальну «екскурсію» до святині, побачити їїстрій очима Мойсея та зрозуміти, як Бог вибудовував Свої стосунки з людьми через систему жертвоприношень та служіння первосвященника.

Це видання поєднує в собі наукову точність, художню майстерність та глибоку духовну настанову, роблячи біблійну археологію живою та зрозумілою для сучасної людини.

Парк А. - Скинія та Ковчег Завіту у світлі Божого устрою в історії викуплення

Краків: Українська Реформація, 2023. — 112 с.: іл.

Автор: Преп. Авраам Парк, доктор служіння, доктор богослів’я.

