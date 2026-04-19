Парк - Скинія та Ковчег Завіту у світлі Божого устрою
Ця книга — унікальний візуальний путівник біблійною історією, створений корейським богословом преп. Авраамом Парком. Вона є частиною відомої серії «Історія викуплення» і присвячена одному з найзагадковіших об'єктів Старого Заповіту — Скинії та Ковчегу Завіту. Автор, який прочитав Біблію понад 1800 разів, перетворив складні текстові описи з книги Вихід на точні креслення та ілюстрації, за якими, за твердженням фахівців, можна буквально відтворити ці священні предмети.
Основна ідея книги полягає в тому, що Скинія — це не просто стародавній намет, а «наочна євангелія». Кожна деталь — від золотого свічника до матеріалів накриття — має глибоке спокутне значення і вказує на прихід Ісуса Христа. Книга дозволяє читачеві здійснити віртуальну «екскурсію» до святині, побачити їїстрій очима Мойсея та зрозуміти, як Бог вибудовував Свої стосунки з людьми через систему жертвоприношень та служіння первосвященника.
Це видання поєднує в собі наукову точність, художню майстерність та глибоку духовну настанову, роблячи біблійну археологію живою та зрозумілою для сучасної людини.
Краків: Українська Реформація, 2023. — 112 с.: іл.
Автор: Преп. Авраам Парк, доктор служіння, доктор богослів’я.
Парк А. - Скинія та Ковчег Завіту у світлі Божого устрою - Зміст
Святині подвір'я та інтер'єру (Стор. 14–34): Детальний опис Жертівника цілопалення, Умивальниці, Золотого свічника та Стола з показними хлібами. Автор пояснює призначення кожного предмета та його символіку в контексті очищення людини.
Завіси та накриття (Стор. 38–51): Аналіз чотирьох шарів покриття Скинії. Ілюстрації показують, як поєднувалися внутрішня завіса, козяча вовна, баранячі та дельфінові шкіри, утворюючи складну та захищену структуру.
Серце Скинії — Ковчег Завіту (Стор. 52–57): Реконструкція Ковчега свідоцтва та трьох предметів у ньому: золотої посудини з манною, таблиць Заповіту та розцвілого жезла Аарона.
Порядок спорудження (Стор. 58–79): Покрокова інструкція з 22 етапів зведення Скинії, що базується на біблійному тексті. Це дозволяє зрозуміти логіку та священну послідовність дій Мойсея.
Одяг первосвященника (Стор. 90–95): Досконале відтворення облачення: від лляної спідньої одежі до ефоду та судного нагрудника з дванадцятьма дорогоцінними каменями.
