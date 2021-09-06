Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов - 4
Псалмы 89(90) и 90(91) образуют единое целое. Предыдущий псалом - это жалоба на краткость дней жизни человека, на то, что дни проходят так быстро, что человек не успевает исполнить свое предназначение в жизни. В этом же псалме Моисей приводит антитезу: человека, полагающегося на Всевышнего, не опечалит быстрый бег времени, его дней будет ему достаточно для того, чтобы исполнить свое предназначение в мире. Кажущаяся быстролетность времени проистекает от нежелания прибегнуть к спасительной сени Всевышнего. (Мальбим)
Этот псалом третий по счету по еврейской традиции, в чтении за выздоровление болящего. Об этой сгуле упоминают в связи с рабанит Б. Коневской, которая на вопрос как молиться «ЛЕ-РЕФУА ШЛЕМА» = «для полного исцеления» советовала прочитывать три псалма,2 48 = צא = 91 ,לה = 35 ,מח. Дело в том, что букво-цифры нумерации этих псалмов составляют фразу מחלה צא = МАХАЛА ЦЭ = «Болезнь уйди».
В еврейской традиции этот псалом имеет название «ШИР ШЕЛЬ ПЕГАИМ» = «песня для пораженных» или «песня поражений». Также этот псалом называют «ШИР ШЕЛЬ НЕГАИМ» = «песня уязвлений». Считается что этот псалом, когда его читают - очищает воздух и даже способен удалить нечистый дух в мире, и отдалить от человека все причиняющее разного рода ущерб; а также охранять от вредителей и разных губителей. По традиции этот псалом читают, начиная с последнего стиха предыдущего, 89-го псалма:
17 да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. (Пс.89:17)
Священник Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов. Том 4. Псалмы 90-117
Красноярск, 2021. - 639 с.
Священник Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов. Том 4. Псалмы 90-117 - Содержание
Предисловие
Псалом 90
Псалом 91
Псалом 92
Псалом 93
Псалом 94
Псалом 95
Псалом 96
Псалом 97
Псалом 98
Псалом 99
Псалом 100
Псалом 101
Псалом 102
Псалом 103
Псалом 104
Иосиф как прообраз страдающего и царствующего Мессии
Псалом 105
Псалом 106
Псалом 107
Псалом 108
Псалом 109
Псалом 110
Псалом 111
Псалом 112
Псалом 113
Псалом 114
Псалом 115
Псалом 116
Псалом 117
Оглавление
Благодарю.