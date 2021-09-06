Псалмы 89(90) и 90(91) образуют единое целое. Предыдущий псалом - это жалоба на краткость дней жизни человека, на то, что дни проходят так быстро, что человек не успевает исполнить свое предназначение в жизни. В этом же псалме Моисей приводит антитезу: человека, полагающегося на Всевышнего, не опечалит быстрый бег времени, его дней будет ему достаточно для того, чтобы исполнить свое предназначение в мире. Кажущаяся быстролетность времени проистекает от нежелания прибегнуть к спасительной сени Всевышнего. (Мальбим)

Этот псалом третий по счету по еврейской традиции, в чтении за выздоровление болящего. Об этой сгуле упоминают в связи с рабанит Б. Коневской, которая на вопрос как молиться «ЛЕ-РЕФУА ШЛЕМА» = «для полного исцеления» советовала прочитывать три псалма,2 48 = צא = 91 ,לה = 35 ,מח. Дело в том, что букво-цифры нумерации этих псалмов составляют фразу מחלה צא = МАХАЛА ЦЭ = «Болезнь уйди».

В еврейской традиции этот псалом имеет название «ШИР ШЕЛЬ ПЕГАИМ» = «песня для пораженных» или «песня поражений». Также этот псалом называют «ШИР ШЕЛЬ НЕГАИМ» = «песня уязвлений». Считается что этот псалом, когда его читают - очищает воздух и даже способен удалить нечистый дух в мире, и отдалить от человека все причиняющее разного рода ущерб; а также охранять от вредителей и разных губителей. По традиции этот псалом читают, начиная с последнего стиха предыдущего, 89-го псалма:

17 да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. (Пс.89:17)

Священник Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов. Том 4. Псалмы 90-117

Красноярск, 2021. - 639 с.

Священник Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу псалмов. Том 4. Псалмы 90-117 - Содержание

Предисловие

Псалом 90

Псалом 91

Псалом 92

Псалом 93

Псалом 94

Псалом 95

Псалом 96

Псалом 97

Псалом 98

Псалом 99

Псалом 100

Псалом 101

Псалом 102

Псалом 103

Псалом 104

Иосиф как прообраз страдающего и царствующего Мессии

Псалом 105

Псалом 106

Псалом 107

Псалом 108

Псалом 109

Псалом 110

Псалом 111

Псалом 112

Псалом 113

Псалом 114

Псалом 115

Псалом 116

Псалом 117

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