Новая версия книги 08.2021

Христос сказал: Исследуйте Писания, они свидетельствуют о Мне. (Иоан. 5:39). Но невозможно исследовать Писание, если не обращаться к оригинальному еврейскому тексту, а также к его традиционному еврейскому пониманию. Обращение к оригинальному источнику дает не только более глубокое понимание Евангельской Тайны, но и усмиряет антисемитизм, который извращает христианское учение, и отдаляет Дух Христов от верующих во Христа. Итак, здесь, в опыте двух традиций, предложено осмысление Тайны Христовой. Осмысление опирается на метод, в котором главный принцип: «все лучшее для славы Имени Божьего», а все худое вон. Как написано: Хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили… (Матф. 13:48).

Виктор Пасечнюк - Комментарий на книгу Псалмов – Книга пятая - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Псалом 118

1-8 – Алеф

9-16 – Бет

17-24 – Гимел

25-32 – Далет

33-40 – Хей

41-48 – Вав

49-56 – Зайн

57-64 – Хет

65-72 – Тет

73-80 – Йуд

81-88 – Каф

89-96 – Ламед

97-104 – Мем

105-112 – Нун

113-120 – Самех

121-128 – Айн

129-136 – Пэй

137-144 – Цади

145-152 – Куф110

153-160 – Реш115

161-168 – Шин

169-176 – Тав

Предисловие к песням ступеней

Псалом 119

Псалом 120

Псалом 121

Псалом 122

Псалом 123

Псалом 124

Псалом 125

Псалом 126

Псалом 127

Псалом 128

Псалом 129

Псалом 130

Псалом 131

Псалом 132

Псалом 133

Послесловие по песням ступеней

Псалом 134

Псалом 135

Псалом 136

Псалом 137

Псалом 138

Псалом 139

Псалом 140

Псалом 141

Псалом 142

Псалом 143

Псалом 144

Псалом 145

Псалом 146

Псалом 147

Псалом 148

Псалом 149

Псалом 150

Псалом 151

129.6 Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра, более, нежели стражи – утра.

6 НАФШИ́ ЛАДОНАЙ, МИШОМЕРИ́М ЛАБО́КЕР ШОМЕРИ́М ЛАБО́КЕР.

Мы жаждем явления Господа более, нежели усталые стражи ожидают утра и долгожданной смены караула. (Сперджен)

Мудрецы Торы, жившие в третьем веке новой эры, говорили, что они с нетерпением ждут прихода Машиаха, но при этом надеются уйти из жизни раньше. «Пусть Он придет – но только я бы не хотел увидеть это» (Бавли. Сангедрин 98б). И только рав Йосеф, товарищ Рава, сказал: «Пусть придет, и я готов сидеть в тени от горы навоза, которая останется от Его осла». (Бавли. Сангедрин 98а). (р. З. Мешков)

Подобно некоторым иудейским учителям Талмуда, многие люди совершенно не желают, чтобы пришествие Мессии было в период их земной жизни. Одни, как те, что упомянуты в Бавли Санедрин 98а,411 страшатся «родовых мук Машиаха» – т.е. скорбей и бед, которые сопряжены с временем Мессии. Другие понимают, что в это время можно потерять не только благополучие и мир земного бытия, но и саму жизнь. Христиане же понимают, что Пришествие Христово – это конец этого века и начало грядущего века, который начнется со Страшного Суда. Так или иначе, все страшатся потерять то, что имеют сейчас и здесь в этом мире. Встретить истину, Спасение Божие желают не все. Кому-то более люб этот мир, без Мессии и Справедливого суда. Не всем нужен мифический рай, о котором говорят предания, если здесь на земле дела идут неплохо, и если эта жизнь изобилует заменителями «райского наслаждения».

Кому трудно расставаться с этим миром, и кому страшно умирать?

Во-первых, трудно умирать успешным и богатым людям, у которых все трудности решаются легко и просто. Тем, у кого жизнь в этом мире – земной рай. Тем, кто доволен раскладом дел в этом мире, и кто считает эту жизнь прекрасной в своем изобилии, достатке, и насыщении всяким земным благом.

Во-вторых, трудно умирать людям грешным. Даже неверующий в загробное воздаяние злодей трепещет смерти. А злодей знающий о воздаянии вдвойне страшиться конца этой жизни.

Но кому смерть не страшна и даже желанна, и кто жаждет явление Мессии и Его справедливого Суда? Тот жаждет явление Машиаха, кто страдает от того, что правда попираема злодеями, тот кто страдает от несправедливости и лжи. Первые христиане, гонимые за имя Христово, в своем страдании возглашали МАРАНАФА = «гряди Господь!». Жаждущие истины и правды всегда желают быть в Царстве Того, Кто представляет в этом мире Истину и Правду. И как стражники с нетерпением ожидают окончания тягот ночной службы с наступлением утра, так и всякий верный Богу, мучающийся от неправды этого мира, жаждет наступления нового века, где только Божественная Истина и нет никакой лжи. (ПВ)