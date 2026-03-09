Книга В. Г. Павлова «За віру — Спомини засланця» є одним із найбільш значущих мемуарних творів у скарбниці української євангельської літератури ХХ століття. Автор, будучи видатним діячем баптистського руху, ставить за мету задокументувати період релігійних переслідувань, який він пережив особисто. Основна ідея книги полягає в демонстрації того, що ніякі державні обмеження чи територіальне заслання не можуть зупинити поширення Євангелія, якщо людина залишається вірною своєму покликанню. Це історія про тріумф віри над політичним тиском і про те, як місця вигнання перетворювалися на нові майданчики для проповіді.

Змістовна частина спогадів детально описує арешт, судові процеси та довгі роки заслання у віддалених регіонах імперії. Павлов розгортає перед читачем широку панораму життя «за віру»: від важких умов етапування та побуту в неволі до створення молитовних груп серед інших засланців. Автор приділяє значну увагу духовним роздумам, які підтримували його у найважчі хвилини, а також описує численні зустрічі з людьми, які, попри ризик, шукали істину. Особливо цінними є описи того, як заслання, всупереч планам влади, сприяло географічному розширенню євангельського руху, оскільки віруючі проповідували скрізь, куди б їх не відправляли.

Текст написаний у стриманому, але глибоко емоційному та документально точному стилі. В. Г. Павлов пише з гідністю християнина, не виявляючи озлобленості до своїх переслідувачів, а навпаки — розглядаючи свої страждання як частину Божого плану. Праця є незамінним джерелом для дослідників історії церкви та репресивної політики минулого, пропонуючи читачеві не лише сухі факти, а живий духовний досвід. Це книга-свідчення, яка вчить сучасного віруючого стійкості, безкомпромісності в питаннях совісті та вмінню бачити Божу руку навіть у найтемніших обставинах людського життя.

В. Г. Павлов – За віру - Спомини засланця

З російської мови переклав М. Подворняк. - Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1960. – 44 с.

В. Г. Павлов – За віру – Зміст

Передмова