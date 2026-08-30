Пеллікані - Ленін і Гітлер

"Ніхто не вірив у війни, революції та перевороти. Все радикальне, все насильницьке вже здавалося неможливим у цю епоху розважливості. Це відчуття надійності було найбажанішою власністю мільйонів, загальним життєвим ідеалом. Лише за такої надійності життя розцінювалося як вартісне, і все ширші кола здобували свою частину цього коштовного скарбу. Спочатку цією перевагою насолоджувалися лише заможні, та поступово до неї долучилися й інші верстви населення; століття надійності <... > зі своїм ліберальним ідеалізмом було щиро переконане, що воно на прямому незворотному шляху до "найкращого з усіх світів"; <... > ця віра в постійний невпинний "прогрес" для тієї епохи була свого роду релігією; у цей "прогрес" вірили навіть дужче, ніж у Біблію, а нові чудеса науки й техніки, здавалося, щодня незаперечно доводили істинність його Нового Завіту. <... > Соціальна сфера також покращувалася; з року в рік людям надавали нові права, правосуддя провадило справи мʼякше й гуманніше, і навіть проблема з проблем — бідність широких мас — уже не здавалася непереборною».

Такими словами Стефан Цвейг у своєму останньому творі описував «світ надійності». Саме цей світ буквально розірвала на шмаття Велика Війна, започаткувавши «жорстоке століття», як назвав його Луїджі Феніці, століття, упродовж якого планета Земля перетворилася на суцільну бійню та різанину, що велася в імʼя цілковито протилежних просвітницькій думці цінностей; упродовж якого варварськи замордували мільйони людей. Події розгорталися так, немов із якихось глибинних шарів Європи постали жахливі руйнівні сили, налаштовані перетворити засновану на правах і свободах цивілізацію, яку століттями ретельно будували в незліченних експериментах і війнах, на tabula rasa*. Це видовище сіяло таку сильну тривогу, що Бенедетто Кроче побачив у ньому образ Антихриста, «руйнівника світу, який упивається руйнуванням, якому байдуже, що він не може породити нічого, окрім дедалі стрімкішого процесу власне цього руйнування; негативне, що воліє поводитися як позитивне і в такому бутті по- ставати вже не як сотворення, а як <... › розсотворення».

Лучано Пеллікані - Ленін і Гітлер. Дві іпостасі тоталітаризму

пер. з італ. Тарас Лазер. - К. : Лабораторія, 2023. — 192 с.

ISBN 978-617-8299-58-3 (паперове видання)

ISBN 978-617-8299-60-6 (аудіокнига)

ISBN 978-617-8299-59-0 (електронне видання)

Лучано Пеллікані - Ленін і Гітлер. Дві іпостасі тоталітаризму - Зміст

Про серію «Друзі відкритого суспільства». Едоардо Крізафуллі, Рената Гравіна

Лучано Пелікані — вільний мислитель і друг відкритого суспільства. Едоардо Крізафуллі

1. Ленін і Гітлер — дві іпостасі тоталітаризму

2. Комунізм - зелотська реакція проти Заходу

3. Нацизм — масовий гностичний рух

4. Фашизм - недовершений більшовизм

Примітки