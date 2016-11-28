Мешков - Первые пророки - Мелахим I
Еврейская Библия - Переводы и уникальные комментарии - рав Зеев Мешков
Никогда не сотрется из памяти золотой век (нашей истории): расцвет царства в период правления Шломо, когда во всем своем великолепии был возведен первый храм и проявилась жизненная сила, присущая народу Израиля.
А стремление раскрыть божественное присутствие в мире гармонично сочеталось с желанием упрочить национальный характер государства.
Первые пророки - Мелахим I - 3-я книга Царств - Ивритский текст с русским переводом и комментарием
Комментарий составлен на основе талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов
Перевод текста книги Йегошуа - рав Зеев Мешков
Составитель комментария - рав Зеев Мешков
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим - Киев
5772 2012
THE EARLY PROPHETS - Melachim I
Hebrew text russian translation and commentary
The commentary is based on Talmudic and Rabbinic sources
Первые пророки - Мелахим I - 3-я книга Царств - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Книга о царях
События, происходившие на протяжении восьмисот пятидесяти лет: от начала завоевания земли Кнаан воинами Иегошуа до разрушения Иерушалаима и Храма халдеями, пришедшими из Бавеля, - описаны в книгах первых пророков. Мелахим, последняя из них, рассказав о правлении Шломо и о разделении царства после его смерти, переходит к событиям, происходившим на территории южного царства Йегуда, которое осталось верно дому Давида, и северного царства Израиль, правители которого постоянно менялись.
Смена эпох
Человек, стоящий во главе народа, определяет характер исторического периода. И когда он уходит из жизни, можно говорить о наступлении нового времени. Так книга Йёгошуа начинается со смерти Моше, книга Шофтим - с событий, произошедших после смерти Йегошуа, книга Шмуэля - с первых дней после смерти Шимшона, а книга Мелахим - с провозглашения Шломо царем за несколько месяцев до кончины Давида.
Новый царь - благодаря своей праведности и страстному желанию овладеть как учением Моше, так и общими знаниями - уже в самом начале своего правления удостоился Божественной мудрости, позволившей ему возвести Храм, превратить Йерушалаим в национальный духовный центр и сделать Тору доступной для каждого из сыновей Израиля. Его особое видение мира нашло отражение в книгах Шир га-ширим ("Песнь песней"), Мишлей ("Притчи") и Когелет ("Говорящий в собрании")". Сорок лет правления Шломо (837-797 гг. до н.э.) стали годами расцвета. Рассказы о нем достигали далеких стран, а возведенный им Храм и его престол считались чудесами света. И можно сказать, что он достиг поставленной цели: возвеличил имя Всевышнего.
Однако наряду с этим он установил тесные отношения с правителями-идолопоклонниками и ввел в свой дом женщин из соседних стран. И Небеса лишили его своей поддержки. В результате последние годы правления Шломо были омрачены нарастающим недовольством подданных, считавших высокие налоги и обязанность принимать участие в строительных работах непосильным бременем, ухудшением отношений с Египтом и непрекращающимися попытками Арама и Эдома освободиться от власти Израиля. Он ушел из жизни с предчувствием, что результаты его трудов будут уничтожены, а мудрость и учение забыты.
Сразу после смерти Шломо десять колен восстали против его сына Рэхавъ-ама и отделились от Йегуды и Биньямина, что повлекло за собой отрыв большей части народа от Храма, возвращение к принесению жертв на высотах, а затем и отход от законов, которых придерживались шесть веков. Всевышний на протяжении двухсот тридцати лет посылал пророков, которые, изобличая идолопоклонство, пытались вернуть десять колен к истинному служению. Но все усилия оказались напрасными. И в 586 г. до н.э. царь Ашура Санхерив вторгся на территорию северного царства и угнал его жителей в плен.
Разделение государства оказало отрицательное влияние и на жителей Йегуды и Биньямина. Осознав, что Храм больше не является объединяющим центром, они постепенно перестали приходить на праздники в Йерушалаим и начали приносить жертвы на высотах. Еще одной причиной духовного падения стало желание правителей установить прочные отношения с десятью коленами, что нашло свое выражение в заключении браков между царскими домами. И несмотря на то, что на протяжении первых восьмидесяти лет во главе южного царства стояли праведные потомки Давида, оно не смогло устоять и, просуществовав еще сто сорок лет после падения северного, было разрушено Нэвухаднэцаром, царем Бавеля.
Первые пророки - Мелахим I - 3-я книга Царств - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Кто записал книгу Мелахим
Составителем книги считается Йирмеягу, сын Хилкиягу, один из величайших пророков Израиля (Бава батра, 15а). Его деятельность пришлась на годы правления Йошиягу, Йегоахаза, Йегоакима, Йегояхина и Цидкиягу, последних царей Йегуды, и на первые годы Вавилонского изгнания, начавшегося с разрушения Йерушалаима и Храма.
Йирмеягу использовал свитки, составленные пророками Натаном и Гадом после того, как их учитель Шмуэль ушел из жизни (Бава батра, 15а), а также записи из книги событий царей Израиля и из книги событий царей Йегуды, в которых упоминалось о строительстве городов и крепостей, о достижениях в управлении хозяйством, указывались имена людей, отвечавших за сбор налогов, описывались военные походы и сражения. Еще одним источником были записи учеников Ахия fa-шилони, Элиягу и Элиши, в которых были приведены высказывания пророков и рассказы о совершенных ими чудесах.
Но книгу Мелахим нельзя назвать ни компиляцией, ни обработкой уже существовавших текстов, ибо на Йирмеягу, пребывал Божественный дух, и события изложены так, как они были раскрыты ему свыше.
Многое из происходившего, включая сражения, определившие судьбу народа, не нашло своего отражения в книге. Это объясняется тем, что пророк Иирмеягу стремился, в первую очередь, вскрыть причины, приведшие к уничтожению царства, покорившего соседние страны при Давиде и достигшего высокой духовной ступени при Шломо. И хотя ни в одной из глав не дается прямого ответа на вопрос, что привело к падению "с высокой крыши в глубокую яму" (Хагига, 56), вывод напрашивается сам собой: разрушение духовных основ общества иногда из-за злодейства правителей, иногда из-за равнодушия народа и неверие в силу пророчества, которое не позволяло исправить ошибки. А результатом стал постоянный рост влияния чужих и чуждых культур, который, в свою очередь, вызывал еще больший гнев Всевышнего.
Большое внимание Иирмеягу уделил деятельности пророков, которые наставляли и поучали царей южного и северного царства, указывали на их ошибки и преступления и предупреждали о наказаниях, которые будут посланы Небесами. Но далеко не всегда правители подчинялись слову Всевышнего, и нередко тот, кто обращался к ним, становился неугоден властям и подвергался преследованиям.
Книга Мелахим, которая начинается с описания величия и могущества Шломо, а заканчивается рассказом о царе Йегуды Йегоахине, живущем в плену и подбирающем крошки со стола царя Бавеля, напоминает свиток Эйха - плач пророка Иирмеягу о том, что Всевышний сбросил с небес на землю красоту Израиля" (2:1).
Одна книга или две
Книгу Мелахим принято разделять на две части. Однако это разбиение обусловлено лишь историческими причинами. А мудрецы Талмуда всегда относились к ее тексту как к единому целому. Об этом свидетельствует высказывание, приведенное в трактате Бава батра: "Последовательность книг пророков такова: Йегошуа, Шофтим, Шмуэль, Мелахим..." (146). И в первом печатном христианском издании ТаНаХа на иврите, вышедшем в свет в 1488 г. в Италии, в типографии Санчино, текст книги не был поделен.
Однако со временем в тех странах западной Европы, где развивалось книгопечатание, евреев обязали следовать правилам, введенным церковью: разбиением книги Шмуэля и книги Мелахим на две части, и порядком нумерации глав и стихов. И книгоиздатели, будучи вынуждены придерживаться этих требований, взяли за основу второе христианское издание на иврите, появившееся в Венеции в 1517 г. и известное как "Библия Бомберга", в котором на основе Вульгаты (перевода на латинский язык, выполненного в IV в. н.э.) книги Шмуэля и Мелахим были поделены на две части.
Разбивка, навязанная церковью, разрывает рассказ о деятельности Элиягу. И это можно объяснить лишь тем, что христианские теологи хотели привлечь внимание к рассказу о завершении земного пути человека, который смог превратить свою материальную оболочку в часть души, и та вошла в духовный мир, не отделяясь от тела. Видение огненной колесницы, поднимающей пророка на небо, для Иеронима (автора Вульгаты) служило наглядным примером перехода в духовный мир основоположника христианства.
Но тем, кто бесконечно далек от размышлений об истинности христианской религии, эта искусственная разбивка только мешает: ибо для нас важно не столько перемещение пророка Элиягу в духовный мир, сколько его жизнь: постоянное стремление возвеличить имя Всевышнего, непрекращающаяся борьба с идолопоклонством и бесстрашное противостояние правителям.
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