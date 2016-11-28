THE EARLY PROPHETS - Melachim I

Hebrew text russian translation and commentary

The commentary is based on Talmudic and Rabbinic sources

Первые пророки - Мелахим I - 3-я книга Царств - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Книга о царях

События, происходившие на протяжении восьмисот пятидесяти лет: от начала завоевания земли Кнаан воинами Иегошуа до разрушения Иерушалаима и Храма халдеями, пришедшими из Бавеля, - описаны в книгах первых пророков. Мелахим, последняя из них, рассказав о правлении Шломо и о разделении царства после его смерти, переходит к событиям, происходившим на территории южного царства Йегуда, которое осталось верно дому Давида, и северного царства Израиль, правители которого постоянно менялись.

Смена эпох

Человек, стоящий во главе народа, определяет характер исторического периода. И когда он уходит из жизни, можно говорить о наступлении нового времени. Так книга Йёгошуа начинается со смерти Моше, книга Шофтим - с событий, произошедших после смерти Йегошуа, книга Шмуэля - с первых дней после смерти Шимшона, а книга Мелахим - с провозглашения Шломо царем за несколько месяцев до кончины Давида.

Новый царь - благодаря своей праведности и страстному желанию овладеть как учением Моше, так и общими знаниями - уже в самом начале своего правления удостоился Божественной мудрости, позволившей ему возвести Храм, превратить Йерушалаим в национальный духовный центр и сделать Тору доступной для каждого из сыновей Израиля. Его особое видение мира нашло отражение в книгах Шир га-ширим ("Песнь песней"), Мишлей ("Притчи") и Когелет ("Говорящий в собрании")". Сорок лет правления Шломо (837-797 гг. до н.э.) стали годами расцвета. Рассказы о нем достигали далеких стран, а возведенный им Храм и его престол считались чудесами света. И можно сказать, что он достиг поставленной цели: возвеличил имя Всевышнего.

Однако наряду с этим он установил тесные отношения с правителями-идолопоклонниками и ввел в свой дом женщин из соседних стран. И Небеса лишили его своей поддержки. В результате последние годы правления Шломо были омрачены нарастающим недовольством подданных, считавших высокие налоги и обязанность принимать участие в строительных работах непосильным бременем, ухудшением отношений с Египтом и непрекращающимися попытками Арама и Эдома освободиться от власти Израиля. Он ушел из жизни с предчувствием, что результаты его трудов будут уничтожены, а мудрость и учение забыты.

Сразу после смерти Шломо десять колен восстали против его сына Рэхавъ-ама и отделились от Йегуды и Биньямина, что повлекло за собой отрыв большей части народа от Храма, возвращение к принесению жертв на высотах, а затем и отход от законов, которых придерживались шесть веков. Всевышний на протяжении двухсот тридцати лет посылал пророков, которые, изобличая идолопоклонство, пытались вернуть десять колен к истинному служению. Но все усилия оказались напрасными. И в 586 г. до н.э. царь Ашура Санхерив вторгся на территорию северного царства и угнал его жителей в плен.

Разделение государства оказало отрицательное влияние и на жителей Йегуды и Биньямина. Осознав, что Храм больше не является объединяющим центром, они постепенно перестали приходить на праздники в Йерушалаим и начали приносить жертвы на высотах. Еще одной причиной духовного падения стало желание правителей установить прочные отношения с десятью коленами, что нашло свое выражение в заключении браков между царскими домами. И несмотря на то, что на протяжении первых восьмидесяти лет во главе южного царства стояли праведные потомки Давида, оно не смогло устоять и, просуществовав еще сто сорок лет после падения северного, было разрушено Нэвухаднэцаром, царем Бавеля.