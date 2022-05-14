Первые пророки - Шмуэль 1

Мешков - Первые пророки - Шмуэль I - 3 тома
Еврейская Библия - Переводы и уникальные комментарии - рав Зеев Мешков
Книга Шмуэля так же, как “Йегошуа” и “Шофтим”, относится к циклу первых пророков, который охватывает период, начавшийся с завоевания Земли Израиля (1272 г. до н. э.) и продолжавшийся до разрушения Первого Храма (422 г. до н. э.).
“Йегошуа” и “Шофтим” говорят о периоде в триста сорок два года (1272-930 гг. до н. э) и повествуют о напряженной борьбе сыновей Израиля за землю. Следующая за ними Книга Шмуэля начинается с описания событий, произошедших в 930 г. до н. э., за семь месяцев до его рождения, и заканчивается событиями, произошедшими в 875 г. до н. э., через несколько месяцев после его смерти. Ее тема поиск сыновьями Израиля выхода из тупика, в котором они оказались в конце эпохи судей, избрание царя и становление царства. Но книга не ограничивается описанием событий. Духовные процессы, происходившие в народе, для нее важнее, чем подробности сражений. И, опуская многие исторические детали, она рассматривает роль пророка и его взаимоотношения с царем и народом.
Однако первые главы не являются продолжением исторической канвы “Шофтим” и посвящены не событиям, определившим дальнейший путь сыновей Израиля, а взаимоотношениям, сложившимся в семье человека по имени Элькана, пришедшего принести жертвы в Шило. Хана, первая жена Эльканы, не имевшая детей, идет молиться во двор Мишкана и получает благословение первосвященника Эли. В силу самозабвенной молитвы и благословения праведника у нее рождается сын, и она приводит его в Мишкан и оставляет на воспитание когенам. Шмуэль вырастает, и у него открывается пророческий дар. И лишь со стиха “И было слово Шмуэля ко всему Израилю”, открывающего четвертую главу, начинается рассказ о новой эпохе: о войне с плиштим, опоражении и пленении ковчега союза, о его чудесном возвращении, о деятельности Шмуэля, о требовании сыновей Израиля поставить царя, о войнах Шауля, его победах в сражениях и неудачах в тех испытаниях, перед кагорыми поставил его Всевышний.
На первый взгляд, появление рассказа о семье Эльканы, приводит к неоправданному разрыву цепи повествования о завоевании земли и о руководителях народа Израиля. Но информация, сохраненная устной традицией, делает рассказ о рождении Шмуэля непосредственным продолжением истории Шимшона, которой заканчивается книга “Шофтим”.
Элькана со своей семьей пришел в Мишкан, и Хана обратилась к Небесам с просьбой дать ей сына в тот день, когда сыновья Израиля получили известие о гибели Шимшона (Сэдэр га-дорот). Следовательно, в тот день, когда ушел из жизни судья, в одиночку сражавшийся с плиштим, посеявший зерна стремления к свободе, но не сумевший поднять народ на борьбу, Небеса постановили, что должен родиться пророк, который положит конец зависимости от идолопоклонников и возродит дух сыновей Израиля. Это стало свидетельством постоянной заботы Всевышнего, никогда не оставляющего сыновей Израиля на “произвол судьбы” и в каждом поколении посылающего им человека, способного вывести народ из духовного кризиса. Рождение Шмуэля, как и рождение Моше, не было частным событием. Оно стало зерном, из которого произросло спасение еврейского народа.
Первые пророки - Шмуэль I - 3 тома - Ивритский текст с русским переводом и комментарием
Комментарий составлен на основе талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов
Перевод текста книги Йегошуа - рав Зеев Мешков
Составитель комментария - рав Зеев Мешков
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим - Киев
THE EARLY PROPHETS - Shmuel I
Hebrew text russian translation and commentary
The commentary is based on Talmudic and Rabbinic sources
Первые пророки - Шмуэль I - 1 - Главы 1-8 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим ־ Киев
5767 2007
ВВЕДЕНИЕ
- Место книги Шмуэля
- Кто написал книгу Шмуэля
- Две книги Шмуэля
- Две предшествующие эпохи
ГЛАВА 1 - Приход Эльканы в Шило. Молитва Ханы.Рождение Шмуэля
ГЛАВА 2 - Благодарственная молитва Ханы. Беззаконие сыновей Эли, Пинхаса и Хофни. Пророчество о несчастьях, которые обрушатся на весь род Эли
ГЛАВА 3 - Первое пророчество Шмуэля. Становление Шмуэля как пророка народа Израиля
ГЛАВА 4 - Поражение сыновей Израиля в войне с плиштим. Пленение ковчега союза. Гибель Хофни и Пинхаса. Смерть Эли
ГЛАВА 5 - Ковчег в Ашдоде, в доме Дагона. Болезни и бедствия в Ашдоде. Перемещение ковчега в Гат. Болезни и бедствия в Гате. Перемещение ковчега в Экрон. Болезни и бедствия в Экроне
ГЛАВА 6 - Решение плипггим о возвращении ковчега союза. Ковчег союза в окрестностях города Бейт Шемеш. Перенесение ковчега союза в Кирьят Йеарим
ГЛАВА 7 - Ковчег в доме Аминадава. Раскаяние сыновей Израиля. Отказ от идолопоклонства. Собрание в городе Мицпа. Появление плипггим. Жертвоприношение и молитва Шмуэля. Бегство плиштим
ГЛАВА 8 - Требование сыновей Израиля поставить царя. Законы царя
Дополнения
- Идолопоклонство
- Царь сыновей израиля
- Век железа
- Кумранские рукописи
- Хронологическая таблица
- Карты и схемы
Первые пророки - Шмуэль I - 1 - Главы 1-8 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Кто написал книгу Шмуэля
Сказал раби Йоханан: “Шмуэль написал свою книгу, Книгу судей и книгу Рут”. Однако у мудрецов его высказывание вызвало удивление: “Но ведь написано (Шмуэль I, 28:3): “И Шмуэль умер”. И значит, и эти слова, и все последующие события, описание которых занимает треть всего текста, должен был записать кто-то другой. Рав разъяснил: “...труд, начатый Шмуэлем, заканчивали провидец Гад и пророк Натан” (Бава батра, 15а).
Однако, несмотря на то, что над книгой Шмуэля работали несколько человек, в тексте один “почерк” не отличим от другого. Это можно объяснить тем, что и Гад, и Натан были близкими учениками Шмуэля и после его смерти смогли описать события эпохи так, как это сделал бы их учитель. Скорее всего, они вели работу параллельно. И, может быть, поэтому в Диврей га-ямим (II, 9:29) “Слова пророка Натана” упоминаются как отдельная книга (Йосэф Ницан, Моше Яакоби “Шэар леМикра”).
Мальбим считает, что основной текст был составлен самим Шмуэлем, доведшим свои записи до того периода царствования Шауля, когда тот начал преследовать Давида. А Гад и Натан рассказали о войне Шауля с плиштим и о его гибели в горах Гильбоа, о времени правления Давида в Хевроне, о войнах, которые он вел, о его подвигах и о делах, упрочивших царство сыновей Израиля, о бунте Авшалома и Шева бен Бихри.
В том случае, когда авторами записей являются несколько человек, должен быть редактор, обязанность которого скомпоновать все отдельные части. Справиться с подобной задачей мог только тот, кто был очевидцем описанных событий или, по крайней мере, получил информацию из первых рук. И поскольку известно, что пророк Натан прожил долгую жизнь и помог поставить на царство Шломо, то логично предположить, что именно он объединил все записи.
Абарбанель придерживался другого мнения. Он считал, что каждый из пророков написал свою собственную книгу, а собрал и упорядочил записи пророк Йирмеягу (живший в период разрушения Первого Храма).
В любом случае, книга Шмуэля сложное произведение, формировавшееся на протяжении длительного времени и прошедшее не “через одни руки”.
Все это не исключает непреходящую значимость не только каждого предложения книги, но и каждого ее слова. Все принимавшие участие в ее составлении повиновались не только своему разуму, но и высшему вдохновению, которое дает человеку ясное понимание прошлого и настоящего и которое принято называть руах га-кодеги (“дух святости”). Работая с текстами, человек, обладающий духом святости, действует безошибочно и выстраивает для еврейского народа книгу, которая на протяжении долгих веков будет служить учебником, раскрывающим пути Божественного Провидения, место еврейского народа в истории, смысл человеческой жизни и многие другие важнейшие аспекты.
Первые пророки - Шмуэль I - 2 - Главы 9-20 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим ־ Киев
5768 2008
ГЛАВА 9
Шауль бен Киш отправляется на поиски ослиц. Встреча со Шмуэлем. Известие о том, что Шаулю предстоит стать царем Израиля
ГЛАВА 10
Помазание Шауля на царство. Предсказание о событиях ближайшего дня. Исполнение предсказаний. Собрание в городе Мицпа. Возвращение Шауля в город Гивъа
ГЛАВА 11
Осада города Явэш Гилъад Нахашем га־амони. Жители отправляют гонцов к Шаулю. Бегство войска Амона. Приход в Гильгаль и провозглашение царя
ГЛАВА 12
Шмуэль упрекает сыновей Израиля. Чудо, подтвердившее его правоту
ГЛАВА 13
Создание постоянного войска. Захват укрепления плиштим Йонатаном. Нашествие плиштим. Сбор войска в Гильгале. Принесение жертв Шаулем перед выходом на войну.
Приход Шмуэля. Возвращение Шауля с небольшим отрядом в город Гива
ГЛАВА 14
Нападение Йонатана на пост плиштим. Паника в лагере врага. Преследование убегающих плиштим. Запрет Шауля прикасаться к еде до вечера. Йонатан по незнанию нарушает приказ царя. Отмена смертного приговора Йонатану по требованию народа
ГЛАВА 15
Заповедь “сотри память об Амалеке”. Война с Амалеком. Пленение царя Агага и раздел добычи между воинами. Предсказание Шмуэля о том, что царство будет забрано у Шауля
ГЛАВА 16
Тайное помазание Давида на царство. Божественный дух оставляет Шауля. Давид избран играть на киноре перед царем
ГЛАВА 17
Война с плиштим. Гольят вызывает на поединок одного из сыновей Израиля. Победа Давида. Бегство плиштим
ГЛАВА 18
Торжественное возвращение войска Израиля. Хвалебные песни в адрес Давида. Зависть Шауля. Попытка Шауля, охваченного ненавистью, убить Давида. Брак Давида и Михаль
ГЛАВА 19
Шауль укрепляется в намерении убить Давида. Йонатан заступается за друга. Шауль клянется, что Давид не будет убит. Давид выходит против плиштим. Вторая попытка Шауля убить Давида. Давид убегает и прячется в своем доме. Михаль помогает ему скрыться. Давид убегает в Раму к Шмуэлю. Шауль отправляется к Шмуэлю
ГЛАВА 20
Давид убегает из города. Йонатан убеждается, что Шауль хочет смерти Давида. Давид спасается бегством
ДОПОЛНЕНИЯ
Божественный дух
Амалек
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
КАРТЫ И СХЕМЫ
Первые пророки - Шмуэль I - 3 - Главы 21-31 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим ־ Киев
5768 2008
ГЛАВА 21
Давид убегает из города Гивъа и приходит в Нов. Первосвященник Ахимелех, думая, что тот исполняет тайное поручение царя, дает ему хлеб и меч. Давид уходит в Гат, один из городов плиштим. Будучи узнан приближенными царя Ахиша, он притворяется сумасшедшим, и его прогоняют из дома царя
ГЛАВА 22
Вернувшись в надел Йегуды, Давид скрывается в пещере Адулам, а потом вместе с присоединившимися к нему людьми уходит в Мицпэ Моав. Пророк Гад повелевает ему вернуться в надел Йегуды. Шауль, заподозрив первосвященника в измене, казнит его и всех когенов города Нов. Эвьятар, сын Ахимелеха, спасшийся от слуг Шауля, приходит к Давиду и приносит нагрудник суда
ГЛАВА 23
Давид спасает жителей города Кеила от набегов плиштим. Узнав, что старейшины готовы выдать его Шаулю, он оставляет город со своим отрядом. Йонатан приходит в лес Хорша, чтобы поддержать Давида. Жители города Зиф открывают Шаулю местопребывание Давида, и тот приходит в пустыню Маон. Известие о том, что плиштим вторглись в страну, заставляет Шауля вернуться в центр страны. Давид уходит в пустыню Эйн Геди
ГЛАВА 24
Шауль вновь выходит на поиски и доходит до пещеры, где скрываются Давид и его люди. Давид незаметно отрезает край верхней одежды царя. Выйдя из пещеры вслед за Шаулем, он показывает ему отрезанный лоскут. Шауль, понимая, что Давид мог убить его, но проявил милосердие, обещает прекратить преследование . . .
ГЛАВА 25
Смерть Шмуэля. Давид уходит в пустыню Паран. Оттуда отправляет посланцев к Навалю с просьбой обеспечить его людей продовольствием. Наваль отвечает грубым отказом, и Давид выходит наказать обидчика. Авигаиль, жена Наваля, встречает его и уговаривает не проливать кровь. Наваль умирает через десять дней. Давид женится на Авигаиль
ГЛАВА 26
Жители города Зиф второй раз сообщают Шаулю о местопребывании Давида. Шауль приходит в пустыню Маон. Давид ночью прокрадывается в лагерь Шауля и забирает его копье и кувшин с водой. На рассвете он с вершины горы обращается к Авнэру и упрекает его и Шауля за то, что они вынуждают его уйти в земли плиштим.
ГЛАВА 27
Давид уходит со своим отрядом к Ахишу. Царь Гата принимает их и выделяет им город Циклаг. Он приказывает Давиду совершать грабительские вылазки на территорию колена Йегуды, но Давид вместо этого уходит в Нэгев и нападает на остатки племен Амалека. Возвращаясь к Ахишу с добычей, он рассказывает, что совершает набеги на земли колена Йегуды. Ахиш верит ему и считает, что Давид никогда не сможет вернуться к своему народу
ГЛАВА 28
Плиштим выходят на войну и разбивают лагерь в Шунэм. Шауль, будучи напуган, отправляется к колдунье и просит ее вызвать дух Шмуэля. Дух предсказывает, что он погибнет вместе со своими сыновьями. Шауль возвращается в лагерь сыновей Израиля, находившийся на горе Гильбоа
ГЛАВА 29
Повествование возвращается к тому моменту, когда плиштим, готовясь напасть на сыновей Израиля, собираются возле города Афек. Ахиш приказывает Давиду и его отряду выйти на войну, чтобы охранять его в походе. Князья плиштим, увидев отряд Давида в составе войска, требуют от Ахиша вернуть его в Циклаг. Ахиш подчиняется этому требованию
ГЛАВА 30
Вернувшись в Циклаг, Давид и его воины обнаруживают, что город разграблен и сожжен, а женщины и дети, остававшиеся в нем, уведены в плен. Давид гонится за разбойниками, нападает на их стоянку и, расправившись с ними, освобождает пленных. Давид посылает добычу старейшинам городов Йегуды
ГЛАВА 31
Сражение с плиштим. Бегство сыновей Израиля. Гибель сыновей Шауля. Шауль, боясь попасть в руки плиштим живым, падает на свой меч и погибает. Плиштим вывешивают тело Шауля и его сыновей на стенах Бейт Шан, а его голову выставляют в капище Дагона. Жители города Явэш Гилъад забирают тела Шауля и его сыновей и предают их земле
ДОПОЛНЕНИЯ
Семейство, выпекавшее хлеб для Храма
Мудрость, праведность и зависть
“Разрешенный” способ
Возвращение душ
Определение будущего
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
КАРТЫ И СХЕМЫ
СПИСОК АВТОРОВ КЛАССИЧЕСКИХ КОММЕНТАРИЕВ
Я хотел бы приобрести книгу Первые пророки Шмуэль (3 тома в виде отдельных файлов).