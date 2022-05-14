Первые пророки - Шмуэль 1

Книга Шмуэля так же, как “Йегошуа” и “Шофтим”, относится к циклу первых пророков, который охватывает период, начавшийся с завоевания Земли Израиля (1272 г. до н. э.) и продолжавшийся до разрушения Первого Храма (422 г. до н. э.).

“Йегошуа” и “Шофтим” говорят о периоде в триста сорок два года (1272-930 гг. до н. э) и повествуют о напряженной борьбе сыновей Израиля за землю. Следующая за ними Книга Шмуэля начинается с описания событий, произошедших в 930 г. до н. э., за семь месяцев до его рождения, и заканчивается событиями, произошедшими в 875 г. до н. э., через несколько месяцев после его смерти. Ее тема поиск сыновьями Израиля выхода из тупика, в котором они оказались в конце эпохи судей, избрание царя и становление царства. Но книга не ограничивается описанием событий. Духовные процессы, происходившие в народе, для нее важнее, чем подробности сражений. И, опуская многие исторические детали, она рассматривает роль пророка и его взаимоотношения с царем и народом.

Однако первые главы не являются продолжением исторической канвы “Шофтим” и посвящены не событиям, определившим дальнейший путь сыновей Израиля, а взаимоотношениям, сложившимся в семье человека по имени Элькана, пришедшего принести жертвы в Шило. Хана, первая жена Эльканы, не имевшая детей, идет молиться во двор Мишкана и получает благословение первосвященника Эли. В силу самозабвенной молитвы и благословения праведника у нее рождается сын, и она приводит его в Мишкан и оставляет на воспитание когенам. Шмуэль вырастает, и у него открывается пророческий дар. И лишь со стиха “И было слово Шмуэля ко всему Израилю”, открывающего четвертую главу, начинается рассказ о новой эпохе: о войне с плиштим, опоражении и пленении ковчега союза, о его чудесном возвращении, о деятельности Шмуэля, о требовании сыновей Израиля поставить царя, о войнах Шауля, его победах в сражениях и неудачах в тех испытаниях, перед кагорыми поставил его Всевышний.

На первый взгляд, появление рассказа о семье Эльканы, приводит к неоправданному разрыву цепи повествования о завоевании земли и о руководителях народа Израиля. Но информация, сохраненная устной традицией, делает рассказ о рождении Шмуэля непосредственным продолжением истории Шимшона, которой заканчивается книга “Шофтим”.

Элькана со своей семьей пришел в Мишкан, и Хана обратилась к Небесам с просьбой дать ей сына в тот день, когда сыновья Израиля получили известие о гибели Шимшона (Сэдэр га-дорот). Следовательно, в тот день, когда ушел из жизни судья, в одиночку сражавшийся с плиштим, посеявший зерна стремления к свободе, но не сумевший поднять народ на борьбу, Небеса постановили, что должен родиться пророк, который положит конец зависимости от идолопоклонников и возродит дух сыновей Израиля. Это стало свидетельством постоянной заботы Всевышнего, никогда не оставляющего сыновей Израиля на “произвол судьбы” и в каждом поколении посылающего им человека, способного вывести народ из духовного кризиса. Рождение Шмуэля, как и рождение Моше, не было частным событием. Оно стало зерном, из которого произросло спасение еврейского народа.