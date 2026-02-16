Песнь Песней

Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries
Series Антология мудрости (1 book)

Издание «Песнь Песней», вышедшее в 2001 году в серии «Антология мудрости», представляет собой масштабный корпус текстов, посвященный одной из самых загадочных и прекрасных книг Библии. Это не просто публикация священного текста, а полноценное культурное и богословское исследование, объединяющее под одной обложкой классический перевод и богатейшую традицию его толкований. Книга призвана показать, как короткое поэтическое произведение Соломона на протяжении веков вдохновляло мыслителей, поэтов и мистиков, становясь фундаментом для размышлений о природе любви — от земного чувства до единения души с Творцом.

В данный сборник включены не только библейские стихи, но и обширные комментарии, а также параллельные тексты из мировой литературы и философии, которые вступают в диалог с «Песнью Песней». Издание подчеркивает уникальность этой книги как «Святая Святых» Ветхого Завета, где за внешней формой восточной любовной лирики скрывается глубочайшая аллегория отношений между Богом и Его народом (в иудейской традиции) или Христом и Церковью (в христианской). Оформление серии «Антология мудрости» делает этот труд ценным не только для религиоведов и теологов, но и для широкого круга читателей, интересующихся эстетикой и мудростью древних текстов, сохранивших свою актуальность спустя тысячелетия.

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Око», 2001. — 464 с. (Серия «Антология мудрости»).

181ИЧ 5-04-007412-3

Песнь Песней – Содержание

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА в новом переводе. Ирина Евса

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА. Тора

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

  • Канонический русский перевод

  • Комментарии

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА в переводе начала XX века

  • Предисловие. В. Розанов

  • О методе перевода «Песни Песней». Абрам Эфрос

  • Песнь Песней Соломона. Абрам Эфрос

  • О критике перевода «Песни Песней». Абрам Эфрос

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА и критика

  • Предисловие. А. Эфрос

  • Иоганн Гердер. Песни любви. Библейская книга. Перевод Абрама Эфроса

  • Эрнест Ренан. Le cantique des cantiques. Перевод Абрама Эфроса

  • А. Олесницкий. Книга «Песнь Песней» и ее новейшие критики

  • Старинный южнорусский перевод «Песни Песней»

  • Разсуждение о Книзе Соломоновой, нарицаемоей Песни Песней... сочиненное архиепископом Великаго Новагорода и Великих Лук Феофаном Прокоповичем

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ в русской поэзии и прозе. Антология

  • «Крепка, как смерть, любовь». Игорь Лосиевский

Антология

  • Александр Пушкин. «В крови горит огонь желанья...»

  • «Вертоград моей сестры...»

  • Александр Ротчев. Соломон

  • Афанасий Фет. Из «Подражания восточному»

  • Лев Мей. Еврейские песни

  • Семен Фруг. Песнь Песней

  • Константин Фофанов. Из книги «Песнь Песней»

  • Петр Бутурлин. Суламита

  • Андрей Зарин. Из Песни Песней

  • Мирра Лохвицкая. Между лилий

  • Валерий Брюсов. Песня

  • Константин Бальмонт. «Манящий взор, крутой изгиб бедра...». Два венка

  • А. Куприн. Суламифь (фрагменты)

  • Максимилиан Волошин. Из «Киммерийских сумерек». Соломон

  • Саша Черный. Песнь Песней

  • Анна Ахматова. 9 декабря 1913 года

  • Борис Пастернак. Из набросков к «Поэме о ближнем»

  • Вадим Шершеневич. Из поэмы «Песня Песней»

  • Марина Цветаева. «Удостоверишься — повремени...»

  • Осип Мандельштам. Из цикла «Армения»

  • Вадим Сидур. «Целую светлую челу...»

  • Лев Лосев. Рота Эрота

  • Венедикт Ерофеев. Из поэмы «Москва — Петушки»

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

