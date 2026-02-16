Издание «Песнь Песней», вышедшее в 2001 году в серии «Антология мудрости», представляет собой масштабный корпус текстов, посвященный одной из самых загадочных и прекрасных книг Библии. Это не просто публикация священного текста, а полноценное культурное и богословское исследование, объединяющее под одной обложкой классический перевод и богатейшую традицию его толкований. Книга призвана показать, как короткое поэтическое произведение Соломона на протяжении веков вдохновляло мыслителей, поэтов и мистиков, становясь фундаментом для размышлений о природе любви — от земного чувства до единения души с Творцом.

В данный сборник включены не только библейские стихи, но и обширные комментарии, а также параллельные тексты из мировой литературы и философии, которые вступают в диалог с «Песнью Песней». Издание подчеркивает уникальность этой книги как «Святая Святых» Ветхого Завета, где за внешней формой восточной любовной лирики скрывается глубочайшая аллегория отношений между Богом и Его народом (в иудейской традиции) или Христом и Церковью (в христианской). Оформление серии «Антология мудрости» делает этот труд ценным не только для религиоведов и теологов, но и для широкого круга читателей, интересующихся эстетикой и мудростью древних текстов, сохранивших свою актуальность спустя тысячелетия.

Песнь Песней

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Око», 2001. — 464 с. (Серия «Антология мудрости»).

181ИЧ 5-04-007412-3

Песнь Песней – Содержание

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА в новом переводе. Ирина Евса

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА. Тора

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

Канонический русский перевод

Комментарии

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА в переводе начала XX века

Предисловие. В. Розанов

О методе перевода «Песни Песней». Абрам Эфрос

Песнь Песней Соломона. Абрам Эфрос

О критике перевода «Песни Песней». Абрам Эфрос

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА и критика

Предисловие. А. Эфрос

Иоганн Гердер. Песни любви. Библейская книга. Перевод Абрама Эфроса

Эрнест Ренан. Le cantique des cantiques. Перевод Абрама Эфроса

А. Олесницкий. Книга «Песнь Песней» и ее новейшие критики

Старинный южнорусский перевод «Песни Песней»

Разсуждение о Книзе Соломоновой, нарицаемоей Песни Песней... сочиненное архиепископом Великаго Новагорода и Великих Лук Феофаном Прокоповичем

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ в русской поэзии и прозе. Антология

«Крепка, как смерть, любовь». Игорь Лосиевский

Антология