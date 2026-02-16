Песнь Песней
Издание «Песнь Песней», вышедшее в 2001 году в серии «Антология мудрости», представляет собой масштабный корпус текстов, посвященный одной из самых загадочных и прекрасных книг Библии. Это не просто публикация священного текста, а полноценное культурное и богословское исследование, объединяющее под одной обложкой классический перевод и богатейшую традицию его толкований. Книга призвана показать, как короткое поэтическое произведение Соломона на протяжении веков вдохновляло мыслителей, поэтов и мистиков, становясь фундаментом для размышлений о природе любви — от земного чувства до единения души с Творцом.
В данный сборник включены не только библейские стихи, но и обширные комментарии, а также параллельные тексты из мировой литературы и философии, которые вступают в диалог с «Песнью Песней». Издание подчеркивает уникальность этой книги как «Святая Святых» Ветхого Завета, где за внешней формой восточной любовной лирики скрывается глубочайшая аллегория отношений между Богом и Его народом (в иудейской традиции) или Христом и Церковью (в христианской). Оформление серии «Антология мудрости» делает этот труд ценным не только для религиоведов и теологов, но и для широкого круга читателей, интересующихся эстетикой и мудростью древних текстов, сохранивших свою актуальность спустя тысячелетия.
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Око», 2001. — 464 с. (Серия «Антология мудрости»).
181ИЧ 5-04-007412-3
Песнь Песней – Содержание
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА в новом переводе. Ирина Евса
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА. Тора
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА
Канонический русский перевод
Комментарии
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА в переводе начала XX века
Предисловие. В. Розанов
О методе перевода «Песни Песней». Абрам Эфрос
Песнь Песней Соломона. Абрам Эфрос
О критике перевода «Песни Песней». Абрам Эфрос
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА и критика
Предисловие. А. Эфрос
Иоганн Гердер. Песни любви. Библейская книга. Перевод Абрама Эфроса
Эрнест Ренан. Le cantique des cantiques. Перевод Абрама Эфроса
А. Олесницкий. Книга «Песнь Песней» и ее новейшие критики
Старинный южнорусский перевод «Песни Песней»
Разсуждение о Книзе Соломоновой, нарицаемоей Песни Песней... сочиненное архиепископом Великаго Новагорода и Великих Лук Феофаном Прокоповичем
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ в русской поэзии и прозе. Антология
«Крепка, как смерть, любовь». Игорь Лосиевский
Антология
Александр Пушкин. «В крови горит огонь желанья...»
«Вертоград моей сестры...»
Александр Ротчев. Соломон
Афанасий Фет. Из «Подражания восточному»
Лев Мей. Еврейские песни
Семен Фруг. Песнь Песней
Константин Фофанов. Из книги «Песнь Песней»
Петр Бутурлин. Суламита
Андрей Зарин. Из Песни Песней
Мирра Лохвицкая. Между лилий
Валерий Брюсов. Песня
Константин Бальмонт. «Манящий взор, крутой изгиб бедра...». Два венка
А. Куприн. Суламифь (фрагменты)
Максимилиан Волошин. Из «Киммерийских сумерек». Соломон
Саша Черный. Песнь Песней
Анна Ахматова. 9 декабря 1913 года
Борис Пастернак. Из набросков к «Поэме о ближнем»
Вадим Шершеневич. Из поэмы «Песня Песней»
Марина Цветаева. «Удостоверишься — повремени...»
Осип Мандельштам. Из цикла «Армения»
Вадим Сидур. «Целую светлую челу...»
Лев Лосев. Рота Эрота
Венедикт Ерофеев. Из поэмы «Москва — Петушки»
