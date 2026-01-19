Песнь Песней – Комментированное издание
Издание, подготовленное Институтом изучения иудаизма, предлагает читателю ключ к пониманию книги, которую мудрецы называли «Святая Святых» всего Писания. Перевод Рапопорта и Камянова бережно передает восточный колорит и страсть оригинала, а подробные примечания превращают чтение в процесс глубокого исследования.
Книга раскрывается не просто как любовная лирика, а как величайшее пророчество о любви Бога к человечеству и Его неизменной верности завету. Издание помогает преодолеть барьер непонимания сложных образов (таких как «башня из слоновой кости» или «стада коз на горах Галаадских»), объясняя их духовное и культурное значение. Это незаменимый труд для тех, кто хочет увидеть за внешней поэтикой глубочайшие пласты еврейской мистики и богословия.
Песнь Песней – Комментированное издание
Издание 2-е, исправленное. Перевод с иврита -р. Н.-З. Рапопорт и Б. Камянова (Авни) – Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2005. – 146 с.
Песнь Песней – Комментированное издание - Содержание
Предисловие переводчиков
Предисловие Раши к своему комментарию «Песни песней»
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Комментарии согласно простому смыслу текста
Комментарии согласно аллегорическому смыслу текста
Раввин Адин Штейнзалыд (Эвен-Исраэль). «Песнь песней»
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