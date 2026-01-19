Издание, подготовленное Институтом изучения иудаизма, предлагает читателю ключ к пониманию книги, которую мудрецы называли «Святая Святых» всего Писания. Перевод Рапопорта и Камянова бережно передает восточный колорит и страсть оригинала, а подробные примечания превращают чтение в процесс глубокого исследования.

Книга раскрывается не просто как любовная лирика, а как величайшее пророчество о любви Бога к человечеству и Его неизменной верности завету. Издание помогает преодолеть барьер непонимания сложных образов (таких как «башня из слоновой кости» или «стада коз на горах Галаадских»), объясняя их духовное и культурное значение. Это незаменимый труд для тех, кто хочет увидеть за внешней поэтикой глубочайшие пласты еврейской мистики и богословия.

Песнь Песней – Комментированное издание

Издание 2-е, исправленное. Перевод с иврита -р. Н.-З. Рапопорт и Б. Камянова (Авни) – Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2005. – 146 с.

Песнь Песней – Комментированное издание - Содержание

Предисловие переводчиков

Предисловие Раши к своему комментарию «Песни песней»

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Глава 1

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Комментарии согласно простому смыслу текста

Комментарии согласно аллегорическому смыслу текста

Раввин Адин Штейнзалыд (Эвен-Исраэль). «Песнь песней»