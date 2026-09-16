Пейтон - Основы библейского перевода
Курс «Основы библейского перевода», представленный в рамках образовательной платформы Biblical eLearning в тесном академическом сотрудничестве с Далласским международным университетом, представляет собой всестороннее и методически выверенное введение в теорию и практику передачи библейского откровения на иные языки. Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить студентов, пасторов, богословов и будущих переводчиков целостным инструментарием лингвистического анализа, культурологической герменевтики и богословской экзегезы. Преподаватель последовательно проводит слушателя от фундаментальных принципов коммуникации, теории речевых актов и теории релевантности к конкретным переводческим этапам, рассматривая распределение ролей в команде, методы верификации текста, анализ грамматических сложностей, особенности передачи пассивных конструкций, генитивных связей, идиом, риторических вопросов и скрытых культурных реалий древнего мира.
Для русскоязычной аудитории этот курс обладает особой ценностью, поскольку помогает выйти за пределы упрощенного противопоставления буквального и динамического перевода и поставить вопрос о смысловом, прагматическом и культурном соответствии. В среде, где традиционно высок авторитет привычного текста Библии, внимательное исследование лексических, синтаксических и контекстуальных особенностей оригинала помогает увидеть, насколько тесно перевод связан с истолкованием. Курс тем самым формирует ответственное отношение не только к собственно переводу Писания, но и к проповеди, преподаванию, экзегезе и всякому служению, в котором библейский текст должен быть понят и передан другому человеку.
Пейтон Джордж – Основы библейского перевода – Курс Далласского международного университета
Сиэтл ; Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 219 с. Серия «Открытая кафедра». В основу издания положен курс лекций «Bible Translation», прочитанный Джорджем Пейтоном в Международном университете Далласа в партнерстве с образовательной платформой Biblical eLearning.
Пейтон Джордж – Основы библейского перевода – Содержание
Структура издания включает вводные сведения о преподавателе и курсе и двадцать шесть лекций, последовательно охватывающих теорию коммуникации, культурные и языковые проблемы перевода, практическую методологию и богословие переводческого служения.
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Призвание, природа и богословские основания перевода
Лекция 2. Теория перевода, история и коммуникативная эквивалентность
Лекция 3. Необходимые навыки и компетенции переводчиков Библии
Лекция 4. Поэтапный процесс и методология библейского перевода
Лекция 5. Роли и распределение обязанностей в библейском переводе
Лекция 6. Язык как коммуникативный процесс и интенция автора
Лекция 7. Теория речевых актов и прагматика библейского диалога
Лекция 8. Принцип релевантности и контекст в библейском переводе
Лекция 9. Культурные фреймы, семантические поля и категория ритуальной чистоты
Лекция 10. Культурные институты Древнего Востока: левират, искупление и верность завету
Лекция 11. Ветхозаветная формула Toledot в книге Бытие и принципы ее перевода
Лекция 12. Лингвистические трудности: природа, классификация и перевод идиом
Лекция 13. Метафоры, сравнения и эвфемизмы в библейском переводе
Лекция 14. Олицетворение, метонимия, синекдоха и батальная сцена книги Бытие
Лекция 15. Перевод неизвестных понятий и безэквивалентной лексики
Лекция 16. Комплексный обзор трудностей, паратекст и вовлечение в Писание
Лекция 17. Этапы и методология переводческого процесса
Лекция 18. Перевод неизвестных понятий: имена, меры, веса и денежные единицы
Лекция 19. Природа отглагольных понятий и выявление скрытых действий
Лекция 20. Методология предикативной трансформации и практические кейсы
Лекция 21. Природа и семантические функции генитивных конструкций
Лекция 22. Отглагольные понятия в генитивных связках и синтаксический анализ
Лекция 23. Природа и функции пассивных конструкций
Лекция 24. Риторические вопросы и риторические высказывания
Лекция 25. Хронологическая последовательность событий
Лекция 26. Заключительные размышления о служении библейского перевода
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