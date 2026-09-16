Пейтон - Основы библейского перевода

Курс «Основы библейского перевода», представленный в рамках образовательной платформы Biblical eLearning в тесном академическом сотрудничестве с Далласским международным университетом, представляет собой всестороннее и методически выверенное введение в теорию и практику передачи библейского откровения на иные языки. Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить студентов, пасторов, богословов и будущих переводчиков целостным инструментарием лингвистического анализа, культурологической герменевтики и богословской экзегезы. Преподаватель последовательно проводит слушателя от фундаментальных принципов коммуникации, теории речевых актов и теории релевантности к конкретным переводческим этапам, рассматривая распределение ролей в команде, методы верификации текста, анализ грамматических сложностей, особенности передачи пассивных конструкций, генитивных связей, идиом, риторических вопросов и скрытых культурных реалий древнего мира.

Для русскоязычной аудитории этот курс обладает особой ценностью, поскольку помогает выйти за пределы упрощенного противопоставления буквального и динамического перевода и поставить вопрос о смысловом, прагматическом и культурном соответствии. В среде, где традиционно высок авторитет привычного текста Библии, внимательное исследование лексических, синтаксических и контекстуальных особенностей оригинала помогает увидеть, насколько тесно перевод связан с истолкованием. Курс тем самым формирует ответственное отношение не только к собственно переводу Писания, но и к проповеди, преподаванию, экзегезе и всякому служению, в котором библейский текст должен быть понят и передан другому человеку.

Пейтон Джордж – Основы библейского перевода – Курс Далласского международного университета

Сиэтл ; Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 219 с. Серия «Открытая кафедра». В основу издания положен курс лекций «Bible Translation», прочитанный Джорджем Пейтоном в Международном университете Далласа в партнерстве с образовательной платформой Biblical eLearning.

Пейтон Джордж – Основы библейского перевода – Содержание

Структура издания включает вводные сведения о преподавателе и курсе и двадцать шесть лекций, последовательно охватывающих теорию коммуникации, культурные и языковые проблемы перевода, практическую методологию и богословие переводческого служения.