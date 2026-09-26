Степанова - Новое вино

«Новое вино, старые мехи: вера вчера и сегодня» — итоговая книга религиоведа и философа Елены Степановой, посвящённая тому, как христианская вера существует и изменяется в условиях секулярного и постсекулярного мира. Автор рассматривает религию и секулярность, институциональную и индивидуальную религиозность, многообразие современного христианства, природу веры, возможность теологии как науки, проблему религиозной ортодоксии, отношения христианства с наукой и искусством, свободу веры и связь между религией и нравственностью. В поле исследования входят как классики христианской мысли — Фома Аквинский, Мартин Лютер и Фридрих Шлейермахер, — так и Лев Толстой, Рудольф Бультман, Дитрих Бонхёффер, Десмонд Туту и другие мыслители.

Название книги передаёт одну из её центральных проблем: может ли содержание христианской веры сохранять жизненность, когда исторически сложившиеся формы её выражения перестают соответствовать изменившемуся культурному опыту. Степанова соединяет религиоведческий, философский и богословский анализ с многолетним личным опытом христианского служения, избегая как конфессиональной апологетики, так и редукции религии к социальному феномену. В центре книги оказываются свобода веры, личная ответственность, диалог традиции и современности и вопрос о том, какие формы может принимать христианство в XXI веке.

Степанова Елена – Новое вино, старые мехи – Вера вчера и сегодня

Степанова Е. Новое вино, старые мехи: вера вчера и сегодня. — М.: Издательство ББИ, 2026. — XVI + 302 с.

ISBN 978-5-89647-447-0

Степанова Елена – Новое вино, старые мехи – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Религия и секулярность: парадоксы взаимозависимости

Глава 2. Многообразие христианства в современном мире

Глава 3. Вера в иудео-христианской традиции как бытие человека в Боге

Глава 4. Возможна ли теология как наука о Боге?

Глава 5. «Правильное» христианство и его альтернативы в науке и искусстве

Глава 6. «Наш Христос — не Ваш Христос»

Глава 7. Богословие свободы Льва Толстого

Глава 8. Христианство и нравственность в теории и на практике

Заключение

Список использованных публикаций автора