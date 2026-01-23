Пфайфер - Психосоматика
Книга доктора медицини Самюеля Пфайфера «Психосоматика: Як ми можемо розуміти мову тіла?» — це лаконічний та змістовний посібник, що підсумовує 35-річний досвід автора на посаді директора швейцарської психіатричної клініки. Видання пропонує сучасний погляд на те, як стрес, депресія та приховані емоційні конфлікти трансформуються у реальні фізичні страждання. Пфайфер розкриває механізми виникнення болю у спині, головних болів, серцевих скарг та розладів травлення, для яких лікарі часто не знаходять органічних причин.
Автор наголошує, що психосоматика — це не «вигадані хвороби», а складна взаємодія вегетативної нервової системи, імунітету та психіки. У книзі розглядається роль дитинства у формуванні соматоформних розладів, вплив травми, яку «пам'ятає тіло», та феномен вигорання. Особливу увагу приділено мультифакторному підходу: Пфайфер відходить від спрощених схем, враховуючи генетичні, соціальні та культурні чинники, що впливають на здоров'я людини.
Унікальною рисою праці є поєднання медичної строгості з духовним виміром. Розділ «Психосоматика в Псалмах» демонструє, що зв'язок між станом душі та тілом був відомий людству тисячоліттями. Книга стане незамінним порадником для тих, хто прагне навчитися «слухати своє тіло», а також для медиків і психологів, які шукають цілісний підхід до лікування пацієнта. Це стислий путівник до гармонії між anima (душею) та corpus (тілом).
Самюель Пфайфер — Психосоматика: Як ми можемо розуміти мову тіла?
Пер. з нім. І. Давиденко. — Львів : Свічадо, 2024. — 56 с.
ISBN 978-966-938-172-9
Пфайфер - Психосоматика — Зміст
Основи розуміння:
Вчитися розуміти мову тіла: від симптомів до причин.
Що таке стрес і як він руйнує імунну систему?
24 запитання для самодіагностики вигорання.
Карта тілесних розладів:
Болі у спині, головні болі та вплив погоди.
Серцеві та шлунково-кишкові скарги як віддзеркалення страхів.
ЛОР-проблеми: шум у вухах і раптова втрата слуху.
Астма, алергія та нейродерміт через призму психосоматики.
Психологія та травма:
Тіло пригадує: вплив дитинства та минулих травм на сьогодення.
Іпохондрія та симптоматика страхів за здоров'я.
Хронічна втома та фіброміалгія.
Шлях до одужання:
Симптоми і взаємини: як оточення впливає на хворобу.
Психосоматика в Псалмах: духовна підтримка.
Практичні поради: що допомагає від вигорання.
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