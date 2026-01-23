Книга доктора медицини Самюеля Пфайфера «Психосоматика: Як ми можемо розуміти мову тіла?» — це лаконічний та змістовний посібник, що підсумовує 35-річний досвід автора на посаді директора швейцарської психіатричної клініки. Видання пропонує сучасний погляд на те, як стрес, депресія та приховані емоційні конфлікти трансформуються у реальні фізичні страждання. Пфайфер розкриває механізми виникнення болю у спині, головних болів, серцевих скарг та розладів травлення, для яких лікарі часто не знаходять органічних причин.

Автор наголошує, що психосоматика — це не «вигадані хвороби», а складна взаємодія вегетативної нервової системи, імунітету та психіки. У книзі розглядається роль дитинства у формуванні соматоформних розладів, вплив травми, яку «пам'ятає тіло», та феномен вигорання. Особливу увагу приділено мультифакторному підходу: Пфайфер відходить від спрощених схем, враховуючи генетичні, соціальні та культурні чинники, що впливають на здоров'я людини.

Унікальною рисою праці є поєднання медичної строгості з духовним виміром. Розділ «Психосоматика в Псалмах» демонструє, що зв'язок між станом душі та тілом був відомий людству тисячоліттями. Книга стане незамінним порадником для тих, хто прагне навчитися «слухати своє тіло», а також для медиків і психологів, які шукають цілісний підхід до лікування пацієнта. Це стислий путівник до гармонії між anima (душею) та corpus (тілом).

Самюель Пфайфер — Психосоматика: Як ми можемо розуміти мову тіла?

Пер. з нім. І. Давиденко. — Львів : Свічадо, 2024. — 56 с.

ISBN 978-966-938-172-9

Пфайфер - Психосоматика — Зміст