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Пфайфер - Психосоматика

Пфайфер - Психосоматика
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Psychology Psychotherapy, Health

Книга доктора медицини Самюеля Пфайфера «Психосоматика: Як ми можемо розуміти мову тіла?» — це лаконічний та змістовний посібник, що підсумовує 35-річний досвід автора на посаді директора швейцарської психіатричної клініки. Видання пропонує сучасний погляд на те, як стрес, депресія та приховані емоційні конфлікти трансформуються у реальні фізичні страждання. Пфайфер розкриває механізми виникнення болю у спині, головних болів, серцевих скарг та розладів травлення, для яких лікарі часто не знаходять органічних причин.

Автор наголошує, що психосоматика — це не «вигадані хвороби», а складна взаємодія вегетативної нервової системи, імунітету та психіки. У книзі розглядається роль дитинства у формуванні соматоформних розладів, вплив травми, яку «пам'ятає тіло», та феномен вигорання. Особливу увагу приділено мультифакторному підходу: Пфайфер відходить від спрощених схем, враховуючи генетичні, соціальні та культурні чинники, що впливають на здоров'я людини.

Унікальною рисою праці є поєднання медичної строгості з духовним виміром. Розділ «Психосоматика в Псалмах» демонструє, що зв'язок між станом душі та тілом був відомий людству тисячоліттями. Книга стане незамінним порадником для тих, хто прагне навчитися «слухати своє тіло», а також для медиків і психологів, які шукають цілісний підхід до лікування пацієнта. Це стислий путівник до гармонії між anima (душею) та corpus (тілом).

Самюель Пфайфер — Психосоматика: Як ми можемо розуміти мову тіла?

Пер. з нім. І. Давиденко. — Львів : Свічадо, 2024. — 56 с.
ISBN 978-966-938-172-9

Пфайфер - Психосоматика — Зміст

  • Основи розуміння:

    • Вчитися розуміти мову тіла: від симптомів до причин.

    • Що таке стрес і як він руйнує імунну систему?

    • 24 запитання для самодіагностики вигорання.

  • Карта тілесних розладів:

    • Болі у спині, головні болі та вплив погоди.

    • Серцеві та шлунково-кишкові скарги як віддзеркалення страхів.

    • ЛОР-проблеми: шум у вухах і раптова втрата слуху.

    • Астма, алергія та нейродерміт через призму психосоматики.

  • Психологія та травма:

    • Тіло пригадує: вплив дитинства та минулих травм на сьогодення.

    • Іпохондрія та симптоматика страхів за здоров'я.

    • Хронічна втома та фіброміалгія.

  • Шлях до одужання:

    • Симптоми і взаємини: як оточення впливає на хворобу.

    • Психосоматика в Псалмах: духовна підтримка.

    • Практичні поради: що допомагає від вигорання.

Views 333
Rating 5.0 / 5
Added 23.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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