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Пилер - Послание к Евреям

Пилер - Послание к Евреям
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Настоящий комментарий проистекает из основополагающей приверженности, формирующей всю мою жизнь: убеждения в том, что Библия — это благое Слово Божье. Книги, вошедшие в Библию, представляют собой сложные и в полной мере человеческие документы как по своему происхождению, так и по процессу их собирания, — сложность, которую история Послания к Евреям раскрывает с особой силой. Именно через эти тексты последователи Иисуса Христа слышали голос Бога. Я разделяю эту кажущуюся парадоксальной веру в то, что Бог благоволил даровать Божественное откровение через собрание текстов, созданное людьми. Именно так Бог столь часто предпочитает действовать — с человечеством и через человечество: от управления творением и применения Закона до слова и служения пророков — и прежде всего в том, что Сам стал человеком. Нас не должно удивлять, что священный текст доходит до нас тем же путем.

Документ, который долгое время называли Посланием к Евреям, — это одна из частей Божьего Священного Писания, составленного людьми. Хотя многие вопросы остаются без ответа, ясно, что Послание к Евреям было написано исповедовавшим веру в Иисуса автором для общины, разделявшей ту же веру. Автор опирается на это исповедание Христа, чтобы побудить своих адресатов к большей зрелости. Документ, который церковь именует Посланием к Евреям, обращен с тем же призывом к любому верующему во Христа, кто берет его в руки и читает. Это проповедь для тех, кто услышал обращенный к ним голос Божий и принял эту весть; для тех, кто желает глубже познавать Бога и полнее доверять Ему. Она написана для тех, кому необходимо быть подготовленными к любым испытаниям, направленным против сделанного ими радикального исповедания веры: вечный Сын Божий — это Иисус из Назарета, распятый и воскресший, Который ходатайствует одесную Бога за всех Своих последователей, дабы они вечно пребывали с Богом.

Пилер Эми – Послание к Евреям

Пер. с англ. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 626 с. — Серия «Комментарии для христианского становления». Оригинальное издание: Amy Peeler. Hebrews. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2024.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7738-3; ISBN оригинального электронного издания: 978-1-4674-6814-5.

Пилер Эми – Послание к Евреям – Содержание

  1. Введение в серию

  2. Предисловие

  3. Введение

    • Богословие Послания к Евреям

      • Христология

      • Писания Израиля

      • Отношение к иудейской вере

    • Место Послания к Евреям в каноне

    • Историко-культурный контекст

      • Авторство

      • Жанр

      • Аудитория

      • Дата

      • Место написания и назначения

      • Преимущества тайн Послания к Евреям

    • Послание к Евреям для христианского становления

      • Доступ к Богу

      • Предостерегающие отрывки

    • Заключение

  4. Комментарий

    • Евреям 1:1–14. Превознесение Сына

      • 1:1–4. Сыновняя речь Бога

      • 1:5–14. Речи Бога к Сыну

    • Евреям 2:1–18. Смирение Сына

      • 2:1–4. Внимание

      • 2:5–18. Ради нас и ради нашего спасения

    • Евреям 3:1–4:13. Пустыня

      • 3:1–6. Сын над домом

      • 3:7–4:13. Недоверие

    • Евреям 4:14–5:10. Великий Первосвященник

      • 4:14–16. Приближение

      • 5:1–10. Священнические сравнения

    • Евреям 5:11–6:20. Непоколебимый якорь

      • 5:11–6:3. Зрелая вера

      • 6:4–8. Невозможно

      • 6:9–12. Лучшее

      • 6:13–15. Верное терпение Авраама

      • 6:16–20. Якорь

    • Евреям 7:1–28. Чин Мелхиседека

      • 7:1–3. Мелхиседек

      • 7:4–10. Встреча с Авраамом

      • 7:11–28. Культовый закон

    • Евреям 8:1–10:18. Новый Завет

      • 8:1–13. Пророчество Иеремии

      • 9:1–5. Первая скиния

      • 9:6–10. Служение в скинии

      • 9:11–14. Священническое служение Христа

      • 9:15–22. Заветы

      • 9:23–28. Священническое служение Христа

      • 10:1–3. Тень закона

      • 10:4–10. Речь Сына

      • 10:11–18. Новый Завет для нас

    • Евреям 10:19–39. Приближаясь с верой

      • 10:19–25. Верен Обещавший

      • 10:26–31. Произвольный грех

      • 10:32–39. Храня дерзновение

    • Евреям 11:1–40. Свидетельство верных

      • 11:1–2. Определение веры

      • 11:3–7. Допотопная вера

      • 11:8–22. Семья Завета

      • 11:23–31. Поколение Исхода

      • 11:32–38. Верные в успехе и поражении

      • 11:39–40. Соединение верных поколений

    • Евреям 12:1–29. Бег к горе

      • 12:1–3. Устремляясь в беге к Иисусу

      • 12:4–17. Отеческое воспитание Божие

      • 12:18–29. Измененное и усовершенствованное

    • Евреям 13:1–25. Жить в верности

      • 13:1–6. Практические наставления об отношениях с внешними

      • 13:7–19. Следование за наставниками

      • 13:20–25. Благословение

  5. Заключение

  6. Избранная библиография

Views 76
Rating 5.0 / 5
Added 17.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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