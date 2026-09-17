Пилер - Послание к Евреям
Настоящий комментарий проистекает из основополагающей приверженности, формирующей всю мою жизнь: убеждения в том, что Библия — это благое Слово Божье. Книги, вошедшие в Библию, представляют собой сложные и в полной мере человеческие документы как по своему происхождению, так и по процессу их собирания, — сложность, которую история Послания к Евреям раскрывает с особой силой. Именно через эти тексты последователи Иисуса Христа слышали голос Бога. Я разделяю эту кажущуюся парадоксальной веру в то, что Бог благоволил даровать Божественное откровение через собрание текстов, созданное людьми. Именно так Бог столь часто предпочитает действовать — с человечеством и через человечество: от управления творением и применения Закона до слова и служения пророков — и прежде всего в том, что Сам стал человеком. Нас не должно удивлять, что священный текст доходит до нас тем же путем.
Документ, который долгое время называли Посланием к Евреям, — это одна из частей Божьего Священного Писания, составленного людьми. Хотя многие вопросы остаются без ответа, ясно, что Послание к Евреям было написано исповедовавшим веру в Иисуса автором для общины, разделявшей ту же веру. Автор опирается на это исповедание Христа, чтобы побудить своих адресатов к большей зрелости. Документ, который церковь именует Посланием к Евреям, обращен с тем же призывом к любому верующему во Христа, кто берет его в руки и читает. Это проповедь для тех, кто услышал обращенный к ним голос Божий и принял эту весть; для тех, кто желает глубже познавать Бога и полнее доверять Ему. Она написана для тех, кому необходимо быть подготовленными к любым испытаниям, направленным против сделанного ими радикального исповедания веры: вечный Сын Божий — это Иисус из Назарета, распятый и воскресший, Который ходатайствует одесную Бога за всех Своих последователей, дабы они вечно пребывали с Богом.
Пилер Эми – Послание к Евреям
Пер. с англ. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 626 с. — Серия «Комментарии для христианского становления». Оригинальное издание: Amy Peeler. Hebrews. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2024.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7738-3; ISBN оригинального электронного издания: 978-1-4674-6814-5.
Пилер Эми – Послание к Евреям – Содержание
Введение в серию
Предисловие
Введение
Богословие Послания к Евреям
Христология
Писания Израиля
Отношение к иудейской вере
Место Послания к Евреям в каноне
Историко-культурный контекст
Авторство
Жанр
Аудитория
Дата
Место написания и назначения
Преимущества тайн Послания к Евреям
Послание к Евреям для христианского становления
Доступ к Богу
Предостерегающие отрывки
Заключение
Комментарий
Евреям 1:1–14. Превознесение Сына
1:1–4. Сыновняя речь Бога
1:5–14. Речи Бога к Сыну
Евреям 2:1–18. Смирение Сына
2:1–4. Внимание
2:5–18. Ради нас и ради нашего спасения
Евреям 3:1–4:13. Пустыня
3:1–6. Сын над домом
3:7–4:13. Недоверие
Евреям 4:14–5:10. Великий Первосвященник
4:14–16. Приближение
5:1–10. Священнические сравнения
Евреям 5:11–6:20. Непоколебимый якорь
5:11–6:3. Зрелая вера
6:4–8. Невозможно
6:9–12. Лучшее
6:13–15. Верное терпение Авраама
6:16–20. Якорь
Евреям 7:1–28. Чин Мелхиседека
7:1–3. Мелхиседек
7:4–10. Встреча с Авраамом
7:11–28. Культовый закон
Евреям 8:1–10:18. Новый Завет
8:1–13. Пророчество Иеремии
9:1–5. Первая скиния
9:6–10. Служение в скинии
9:11–14. Священническое служение Христа
9:15–22. Заветы
9:23–28. Священническое служение Христа
10:1–3. Тень закона
10:4–10. Речь Сына
10:11–18. Новый Завет для нас
Евреям 10:19–39. Приближаясь с верой
10:19–25. Верен Обещавший
10:26–31. Произвольный грех
10:32–39. Храня дерзновение
Евреям 11:1–40. Свидетельство верных
11:1–2. Определение веры
11:3–7. Допотопная вера
11:8–22. Семья Завета
11:23–31. Поколение Исхода
11:32–38. Верные в успехе и поражении
11:39–40. Соединение верных поколений
Евреям 12:1–29. Бег к горе
12:1–3. Устремляясь в беге к Иисусу
12:4–17. Отеческое воспитание Божие
12:18–29. Измененное и усовершенствованное
Евреям 13:1–25. Жить в верности
13:1–6. Практические наставления об отношениях с внешними
13:7–19. Следование за наставниками
13:20–25. Благословение
Заключение
Избранная библиография
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