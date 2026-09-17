Пилер - Послание к Евреям

Настоящий комментарий проистекает из основополагающей приверженности, формирующей всю мою жизнь: убеждения в том, что Библия — это благое Слово Божье. Книги, вошедшие в Библию, представляют собой сложные и в полной мере человеческие документы как по своему происхождению, так и по процессу их собирания, — сложность, которую история Послания к Евреям раскрывает с особой силой. Именно через эти тексты последователи Иисуса Христа слышали голос Бога. Я разделяю эту кажущуюся парадоксальной веру в то, что Бог благоволил даровать Божественное откровение через собрание текстов, созданное людьми. Именно так Бог столь часто предпочитает действовать — с человечеством и через человечество: от управления творением и применения Закона до слова и служения пророков — и прежде всего в том, что Сам стал человеком. Нас не должно удивлять, что священный текст доходит до нас тем же путем.

Документ, который долгое время называли Посланием к Евреям, — это одна из частей Божьего Священного Писания, составленного людьми. Хотя многие вопросы остаются без ответа, ясно, что Послание к Евреям было написано исповедовавшим веру в Иисуса автором для общины, разделявшей ту же веру. Автор опирается на это исповедание Христа, чтобы побудить своих адресатов к большей зрелости. Документ, который церковь именует Посланием к Евреям, обращен с тем же призывом к любому верующему во Христа, кто берет его в руки и читает. Это проповедь для тех, кто услышал обращенный к ним голос Божий и принял эту весть; для тех, кто желает глубже познавать Бога и полнее доверять Ему. Она написана для тех, кому необходимо быть подготовленными к любым испытаниям, направленным против сделанного ими радикального исповедания веры: вечный Сын Божий — это Иисус из Назарета, распятый и воскресший, Который ходатайствует одесную Бога за всех Своих последователей, дабы они вечно пребывали с Богом.

Пилер Эми – Послание к Евреям

Пер. с англ. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 626 с. — Серия «Комментарии для христианского становления». Оригинальное издание: Amy Peeler. Hebrews. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2024.

ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7738-3; ISBN оригинального электронного издания: 978-1-4674-6814-5.

Пилер Эми – Послание к Евреям – Содержание