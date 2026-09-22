Питр - Иисус и божественная христология

Современные поиски исторического Иисуса породили характерный парадокс. С одной стороны, значительная часть исследователей на протяжении последних двух столетий исходила из того, что Иисус из Назарета не считал Себя божественным и не заявлял о Своей божественности. С другой стороны, исследования происхождения ранней христологии всё настойчивее показывают, что представление об Иисусе как о личности, принадлежащей к сфере божественного, возникло не на позднем этапе развития христианства, а присутствовало уже в самых ранних слоях веры первых иудеохристиан. Книга Бранта Питра построена вокруг вопроса о том, как исторически объяснить эту необычайно раннюю «высокую христологию».

Питр предлагает искать объяснение не прежде всего в позднейшем богословском развитии, переживаниях воскресения или послепасхальных видениях, а в словах и действиях Самого Иисуса. Помещая евангельские повествования в контекст иудаизма эпохи Второго храма, он исследует чудеса-богоявления, загадочные высказывания, образ Сына Человеческого, притязание на прощение грехов, употребление Псалма 110, абсолютное «Я есмь», единство Сына с Отцом и обвинение в богохульстве. Итоговая задача исследования состоит в том, чтобы проследить историческую линию от самосознания и деятельности Иисуса через божественную христологию первых христиан к долгому пути, завершившемуся никейским исповеданием.

Питр Брант – Иисус и божественная христология

Перевод с английского, подготовленный Богословским клубом «Эсхатос». Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 514 с. Оригинальное издание: Brant Pitre. Jesus and Divine Christology. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2024.

ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7512-9; ISBN электронного оригинального издания: 978-1-4674-6857-2

Питр Брант – Иисус и божественная христология – Содержание