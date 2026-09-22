Питр - Иисус и божественная христология
Современные поиски исторического Иисуса породили характерный парадокс. С одной стороны, значительная часть исследователей на протяжении последних двух столетий исходила из того, что Иисус из Назарета не считал Себя божественным и не заявлял о Своей божественности. С другой стороны, исследования происхождения ранней христологии всё настойчивее показывают, что представление об Иисусе как о личности, принадлежащей к сфере божественного, возникло не на позднем этапе развития христианства, а присутствовало уже в самых ранних слоях веры первых иудеохристиан. Книга Бранта Питра построена вокруг вопроса о том, как исторически объяснить эту необычайно раннюю «высокую христологию».
Питр предлагает искать объяснение не прежде всего в позднейшем богословском развитии, переживаниях воскресения или послепасхальных видениях, а в словах и действиях Самого Иисуса. Помещая евангельские повествования в контекст иудаизма эпохи Второго храма, он исследует чудеса-богоявления, загадочные высказывания, образ Сына Человеческого, притязание на прощение грехов, употребление Псалма 110, абсолютное «Я есмь», единство Сына с Отцом и обвинение в богохульстве. Итоговая задача исследования состоит в том, чтобы проследить историческую линию от самосознания и деятельности Иисуса через божественную христологию первых христиан к долгому пути, завершившемуся никейским исповеданием.
Питр Брант – Иисус и божественная христология
Перевод с английского, подготовленный Богословским клубом «Эсхатос». Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 514 с. Оригинальное издание: Brant Pitre. Jesus and Divine Christology. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2024.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7512-9; ISBN электронного оригинального издания: 978-1-4674-6857-2
Питр Брант – Иисус и божественная христология – Содержание
Глава 1. Поиски и божественность Иисуса
Исторический Иисус
Ранняя высокая христология
Четыре исторических основания
Метод исследования
Глава 2. Чудеса-богоявления
Чудеса Иисуса
Укрощение бури
Хождение по водам
Преображение
Глава 3. Загадки божественности Иисуса
Учитель притч
Превыше отца или матери
Никто не благ, кроме одного Бога
Загадка о «Господе» Давида
Глава 4. Апокалиптическая тайна
Апокалиптический Иисус
Небесный Сын Человеческий
Вопрос Иоанна Крестителя
Апокалиптический «громовой удар»
Глава 5. Распят за богохульство
Критерий казни
Они взяли камни
Ты делаешь Себя Богом
Обвинение в богохульстве
Глава 6. Последствия
Ex Nihilo Nihil Fit
Ранняя божественная христология
Расставание путей
Долгий путь к Никее
Благодарности
Библиография
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