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Питр - Иисус и божественная христология

Питр - Иисус и божественная христология
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology

Современные поиски исторического Иисуса породили характерный парадокс. С одной стороны, значительная часть исследователей на протяжении последних двух столетий исходила из того, что Иисус из Назарета не считал Себя божественным и не заявлял о Своей божественности. С другой стороны, исследования происхождения ранней христологии всё настойчивее показывают, что представление об Иисусе как о личности, принадлежащей к сфере божественного, возникло не на позднем этапе развития христианства, а присутствовало уже в самых ранних слоях веры первых иудеохристиан. Книга Бранта Питра построена вокруг вопроса о том, как исторически объяснить эту необычайно раннюю «высокую христологию».

Питр предлагает искать объяснение не прежде всего в позднейшем богословском развитии, переживаниях воскресения или послепасхальных видениях, а в словах и действиях Самого Иисуса. Помещая евангельские повествования в контекст иудаизма эпохи Второго храма, он исследует чудеса-богоявления, загадочные высказывания, образ Сына Человеческого, притязание на прощение грехов, употребление Псалма 110, абсолютное «Я есмь», единство Сына с Отцом и обвинение в богохульстве. Итоговая задача исследования состоит в том, чтобы проследить историческую линию от самосознания и деятельности Иисуса через божественную христологию первых христиан к долгому пути, завершившемуся никейским исповеданием.

Питр Брант – Иисус и божественная христология

Перевод с английского, подготовленный Богословским клубом «Эсхатос». Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 514 с. Оригинальное издание: Brant Pitre. Jesus and Divine Christology. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2024.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7512-9; ISBN электронного оригинального издания: 978-1-4674-6857-2

Питр Брант – Иисус и божественная христология – Содержание

  1. Глава 1. Поиски и божественность Иисуса

    • Исторический Иисус

    • Ранняя высокая христология

    • Четыре исторических основания

    • Метод исследования

  2. Глава 2. Чудеса-богоявления

    • Чудеса Иисуса

    • Укрощение бури

    • Хождение по водам

    • Преображение

  3. Глава 3. Загадки божественности Иисуса

    • Учитель притч

    • Превыше отца или матери

    • Никто не благ, кроме одного Бога

    • Загадка о «Господе» Давида

  4. Глава 4. Апокалиптическая тайна

    • Апокалиптический Иисус

    • Небесный Сын Человеческий

    • Вопрос Иоанна Крестителя

    • Апокалиптический «громовой удар»

  5. Глава 5. Распят за богохульство

    • Критерий казни

    • Они взяли камни

    • Ты делаешь Себя Богом

    • Обвинение в богохульстве

  6. Глава 6. Последствия

    • Ex Nihilo Nihil Fit

    • Ранняя божественная христология

    • Расставание путей

    • Долгий путь к Никее

  7. Благодарности

  8. Библиография

Views 95
Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (2)

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