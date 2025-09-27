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По чину Мелхіседека

По чину Мелхіседека : Pastores dabo vobis; Довідник для служіння та життя священиків; Дар пресвітерського покликання
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling

«Я дам вам пастирів до душі мені». Цими словами пророка Єремії Бог обіцяє своєму народу, що ніколи не залишить його без пастирів, які збиратимуть і вестимуть його: «І поставлю над ними (тобто над моїми вівцями) вівчарів, що їх пастимуть; і вже не будуть страхатись, ані боятись».

Церква, Народ Божий, завжди відчуває здійснення цих пророчих слів і радісно продовжує дякувати Господеві. Вона знає, що сам Ісус Христос є вищим і остаточним живим сповненням Божої обіцянки: «Я - добрий пастир». Він, «великий Пастир овець», довірив апостолам і їхнім наступникам служіння пасти Божу паству.

Без священиків Церква не змогла би жити цим фундаментальним послухом, який закладено у саме серце її існування та післанництва в історії: послух заповіді Ісуса Христа: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи» і «Чиніть це на мій спомин», тобто заповідь звіщати Євангеліє і щодня відновлювати жертву Його виданого Тіла та Його Крови, пролитої за життя світу.

У вірі ми знаємо, що Господь не може порушити свою обіцянку. Саме ця обіцянка є причиною і силою, яка дає змогу Церкві радіти з розквіту і численного збільшення священичих покликань, що зараз реєструємо у деяких частинах світу. Вона також є фундаментом і стимулом для вияву ще більшої віри та жвавої надії перед лицем серйозної нестачі священиків, яка спостерігається в інших частинах світу.

Усі ми покликані розділити повну довіру до безперервного здійснення Божої обіцянки, яку Отці Синоду вирішили засвідчити однозначно і рішуче: «Синод з повною довірою до обіцянки Христа, який сказав: "Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку”, і усвідомлюючи постійну дію Святого Духа у Церкві, щиро вірить, що у Церкві ніколи не забракне священнослужителів... Хоча в деяких регіонах спостерігається нестача клиру, проте в Церкві ніколи не припиниться дія Отця, який пробуджує покликання». Як я сказав на завершення Синоду, перед лицем кризи священичих покликань «перша відповідь, яку дає Церква, полягає у повній довірі до Святого Духа. Ми глибоко переконані, що це довірливе покладання не розчарує нас, якщо ми збережемо вірність отриманій благодаті».

По чину Мелхіседека : Pastores dabo vobis; Довідник для служіння та життя священиків; Дар пресвітерського покликання

Пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2018. - 480 с.
ISBN 978-966-938-216-0

По чину Мелхіседека - Зміст

  • ПІСЛЯСИНОДАЛЬНЕ АПОСТОЛЬСЬКЕ ПОВЧАННЯ **PASTORES DABO VOBIS** СВЯТІШОГО ОТЦЯ ІВАНА ПАВЛА II ПРО ФОРМАЦІЮ СВЯЩЕНИКІВ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ
    • ВСТУП
    • РОЗДІЛ І. УЗЯТИЙ З-ПОМІЖ ЛЮДЕЙ
    • РОЗДІЛ II. ВІН МЕНЕ ПОМАЗАВ І ПОСЛАВ МЕНЕ
    • РОЗДІЛ III. ГОСПОДНІЙ ДУХ НА МЕНІ
    • РОЗДІЛ IV. ХОДІТЬ ТА ПОДИВІТЬСЯ
    • РОЗДІЛ V. І ВІН ПРИЗНАЧИВ ДВАНАДЦЯТЬОХ, ЩОБ БУЛИ ПРИ НЬОМУ
    • РОЗДІЛ VI. ПРИГАДУЮ ТОБІ, ЩОБ ТИ ОЖИВИВ ДАР БОЖИЙ, ЯКИЙ У ТОБІ
    • ЗАКІНЧЕННЯ
    • ПРИМІТКИ
  • КОНГРЕГАЦІЯ У СПРАВАХ ДУХОВЕНСТВА **ДОВІДНИК ДЛЯ СЛУЖІННЯ І ЖИТТЯ СВЯЩЕНИКІВ**
    • ПРЕДСТАВЛЕННЯ
    • ВСТУП
    • РОЗДІЛ І. ІДЕНТИЧНІСТЬ ПРЕСВІТЕРА
    • РОЗДІЛ II. СВЯЩЕНИЧА ДУХОВНІСТЬ
    • РОЗДІЛ III. ПОСТІЙНА ФОРМАЦІЯ
    • ЗАКІНЧЕННЯ
    • МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
    • ПРИМІТКИ
  • КОНГРЕГАЦІЯ В СПРАВАХ ДУХОВЕНСТВА **ДАР ПРЕСВІТЕРСЬКОГО ПОКЛИКАННЯ** RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS
    • ВСТУП
    • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ НОРМИ
    • РОЗДІЛ II. СВЯЩЕНИЧІ ПОКЛИКАННЯ
    • РОЗДІЛ III. ОСНОВИ ФОРМАЦІЇ
    • РОЗДІЛ IV. ПОЧАТКОВА ТА ПОСТІЙНА ФОРМАЦІЯ
    • РОЗДІЛ V. ВИМІРИ ФОРМАЦІЇ
    • РОЗДІЛ VI. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМАЦІЇ
    • РОЗДІЛ VII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
    • РОЗДІЛ VIII. КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ
    • ЗАВЕРШЕННЯ
    • ПРИМІТКИ
Views 180
Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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