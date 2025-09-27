По чину Мелхіседека

«Я дам вам пастирів до душі мені». Цими словами пророка Єремії Бог обіцяє своєму народу, що ніколи не залишить його без пастирів, які збиратимуть і вестимуть його: «І поставлю над ними (тобто над моїми вівцями) вівчарів, що їх пастимуть; і вже не будуть страхатись, ані боятись».

Церква, Народ Божий, завжди відчуває здійснення цих пророчих слів і радісно продовжує дякувати Господеві. Вона знає, що сам Ісус Христос є вищим і остаточним живим сповненням Божої обіцянки: «Я - добрий пастир». Він, «великий Пастир овець», довірив апостолам і їхнім наступникам служіння пасти Божу паству.

Без священиків Церква не змогла би жити цим фундаментальним послухом, який закладено у саме серце її існування та післанництва в історії: послух заповіді Ісуса Христа: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи» і «Чиніть це на мій спомин», тобто заповідь звіщати Євангеліє і щодня відновлювати жертву Його виданого Тіла та Його Крови, пролитої за життя світу.

У вірі ми знаємо, що Господь не може порушити свою обіцянку. Саме ця обіцянка є причиною і силою, яка дає змогу Церкві радіти з розквіту і численного збільшення священичих покликань, що зараз реєструємо у деяких частинах світу. Вона також є фундаментом і стимулом для вияву ще більшої віри та жвавої надії перед лицем серйозної нестачі священиків, яка спостерігається в інших частинах світу.

Усі ми покликані розділити повну довіру до безперервного здійснення Божої обіцянки, яку Отці Синоду вирішили засвідчити однозначно і рішуче: «Синод з повною довірою до обіцянки Христа, який сказав: "Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку”, і усвідомлюючи постійну дію Святого Духа у Церкві, щиро вірить, що у Церкві ніколи не забракне священнослужителів... Хоча в деяких регіонах спостерігається нестача клиру, проте в Церкві ніколи не припиниться дія Отця, який пробуджує покликання». Як я сказав на завершення Синоду, перед лицем кризи священичих покликань «перша відповідь, яку дає Церква, полягає у повній довірі до Святого Духа. Ми глибоко переконані, що це довірливе покладання не розчарує нас, якщо ми збережемо вірність отриманій благодаті».

По чину Мелхіседека : Pastores dabo vobis; Довідник для служіння та життя священиків; Дар пресвітерського покликання

Пер. з італ. К. Зінченко. - Львів : Свічадо, 2018. - 480 с.

ISBN 978-966-938-216-0

По чину Мелхіседека - Зміст