Дивовижна історія Павла, який тоді ще був Савлом, почалася у римській провінції Кілікія, розташованій на південно-східному березі сучасної Туреччини. Як і сьогодні, Кілікія тоді межувала із Сирією. Столицею Кілікії було портове місто Тарс, біля гирла річки Кидн. Сьогодні місто Тарс дещо відійшло углиб материка, бо порт уже нерентабельний. У часи Савла по річці транспортували товари в порт. Торгівля була джерелом достатку мешканців. У місті тон задавали греки та євреї, яким непогано жилося під управлінням римської адміністрації. Тарс налічував майже пів мільйона мешканців. Різні релігії зливалися у синкретичний конгломерат і витворили бога Тарсу. Називали його Сандан. Євреї зазвичай жили у згоді з іншими етнічними і релігійними групами. Людей об'єднували спільні інтереси. Навколо міста широкою смугою розлягалися поля, де росло збіжжя, льон, а також виноградники. Льон був важливою сировиною, з якої місцеві ремісники виготовляли тканини, готовий жіночий і чоловічий одяг, а також тканини для наметів. Тарс був відомий вирощуванням і переробкою льону.

Єврейська діяспора у Тарсі була згуртована, динамічна, заможна і дбала про освіту своїх дітей. Однією з єврейських сімей була сім'я Савла, яка невідь звідки й коли прибула в місто. Єронім записав, що батьки Савла походили з галилейського містечка Гішала, але не зазначив, звідки це знає, тому йому можна вірити або не вірити. Гішалу, мабуть, стерли з обличчя землі римські легіонери, а її мешканці, яким вдалося втекти, зупинилися в Тарсі. Серед утікачів, мабуть, була сім’я Савла. Утім Єронім жив чотириста років пізніше після цих кривавих подій у Галилеї, тому не маємо свідчень, що він говорить правду.

Дата народження Савла невідома. Ніхто тоді не міг знати, що він відіграє у подальшій історії світу важливішу роль, аніж місцеві правителі та римські імператори. Народився Савло між 5 і 10 роком. Після народження був обрізаний. Дослідники покликаються на фрагмент Книги Діянь апостолів, де Савла згадано в юнацькому віці під час каменування диякона Стефана. Юнак - значить ще безвусий. Савло ніколи не вихвалявся датою і місцем свого народження. Утім не приховував своєї приналежности до фарисеїв і своєї богословської освіти під керівництвом відомого єрусалимського равина Гамалиїла. Йому було тоді двадцять вісім, щонайбільше тридцять років. На той час він уже був ревним фарисеєм. Фарисеї не лише дотримувалися законів, записаних у Біблії, але й поважали традицію. Вони вірили у воскресіння мертвих. Прагнули до святости на зразок священиків, хоч не належали до духовенства.

отець Подлейський Зиґмунт - Павло з Тарсу - Історія апостола

пер. з пол. Т. Різун

Львів: Свічадо, 2018, 152 с.

ISBN 978-966-938-137-8

отець Подлейський Зиґмунт - Павло з Тарсу - Історія апостола - Зміст

Походження

Стефан і Савло

По дорозі в Дамаск

Зустріч з Ананієм

Неофіт і новонавернений

Савло і Варнава

Перша місіонерська подорож

Єрусалимський собор

Друга місіонерська подорож

Послання до солунян

Друге послання до солунян

Третя місіонерська подорож

Послання до галатів

Послання до коринтян

Послання до римлян

Друге послання до коринтян

Ув'язнення

У дорозі до Риму

Під домашнім арештом у Римі

Послання до ефесян

Послання до колосян

Послання до филип'ян

Послання до Филимона

Імовірний фінал життя

Перше послання до Тимотея

Послання до Тита

Друге послання до Тимотея

Послання до євреїв

Епілог