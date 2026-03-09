Книга Михайла Подворняка «Небесний дім» — це глибока та водночас доступна збірка духовно-назидальних роздумів, присвячена темі вічності та надії християнина на майбутню зустріч із Творцем. Автор ставить за мету зміцнити віру читача, нагадуючи, що земне життя є лише тимчасовою подорожжю, підготовкою до переходу в «небесну вітчизну». У центрі твору — роздуми про Божу любов, вірність та обітниці Спасителя, які дають силу долати земні труднощі та страждання, зберігаючи погляд спрямованим на неминущу небесну славу.

У змістовній частині автор розглядає різні аспекти духовного життя, що допомагають віруючому приготувати своє серце до вічності. Подворняк детально аналізує біблійні образи Небесного Єрусалима, порівнюючи земні оселі, що руйнуються, із «домом нерукотворним, вічним на небесах». Книга наповнена практичними порадами щодо святості, молитви та християнського терпіння. Автор підкреслює, що «небесний дім» — це не просто абстрактне місце, а стан повної єдності з Христом, який починається ще тут, на землі, через особисте покаяння та вірне слідування за Господом.

Текст написаний у притаманному Михайлу Подворняку поетичному та щирому стилі, що поєднує глибоке знання Писання з пастирською теплотою. Автор використовує численні приклади з життя віруючих, ілюструючи, як надія на небесну нагороду допомагала християнам залишатися незламними в найнайважчих випробуваннях. Праця служить чудовим джерелом розради для тих, хто переживає втрату близьких або власні немочі, нагадуючи, що останнє слово завжди залишається за життям, а не за смертю. Це читання, яке наповнює душу миром і допомагає правильно розставити життєві пріоритети, фокусуючись на тому, що має вічну цінність.

Пам’яті тих, “що вам говорили були Слово Боже” (Євр. 13: 7). - Вінніпег – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1965. – 244 с.

Михайло Подворняк – Небесний дім – Зміст

Передмова

Вступне слово