Книга Михайла Подворняка «Шалом» є біографічним нарисом, присвяченим життю та багатогранній діяльності доктора Мойсея Ю. Ґітліна — видатної постаті в історії євангельського руху та біблійної науки. Автор ставить за мету висвітлити унікальний шлях людини, яка, маючи єврейське коріння, стала щирим послідовником Христа і присвятила свій інтелект та енергію поширенню Божого Слова. Основна ідея твору полягає в тому, що справжній мир («Шалом») знаходить той, хто присвячує себе служінню істині, долаючи етнічні та релігійні бар’єри заради вищого покликання.

Змістовна частина книги детально описує етапи становлення доктора Ґітліна: від його юних років і духовних пошуків до здобуття наукових ступенів та активної місійної праці. Михайло Подворняк приділяє особливу увагу внеску Ґітліна в богословську освіту, його вчителюванню в біблійних школах та роботі над коментарями до Святого Письма, якими користувалися покоління віруючих в еміграції та в Україні. У книзі розкривається образ не лише вченого-інтелектуала, а й палкого проповідника, чия діяльність сприяла налагодженню діалогу між християнським світом та юдаїзмом через спільне біблійне коріння.

Текст написаний у притаманному Подворняку захопливому та водночас глибокому стилі, що поєднує документальну точність із повагою до особистості героя. Автор майстерно передає атмосферу епохи та виклики, з якими стикалися євангельські діячі в середині ХХ століття. Книга служить важливим джерелом для вивчення історії протестантизму серед українства та євреїв, пропонуючи надихаючий приклад інтелектуального служіння Богу. Це розповідь про те, як глибока вченість і щира віра можуть гармонійно поєднуватися в одній особистості, залишаючи по собі тривкий духовний спадок.

Михайло Подворняк – Шалом - Життя і праця Д-ра Мойсея Ю. Ґітліна

Вінніпег, Торонто: Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди», 1973. – 132 с.

Михайло Подворняк – Шалом – Зміст

Передмова

Вступ

І. ДО ЄВАНГЕЛІЇ

Расова проблема. - Гуманітарні проблеми. - Клясова проблема. - У великому місті. - Проблеми моралі. - Протестантизм. - Перша зустріч із штундистами. - Друга зустріч із штундистами. - Нагляд за штундистами. - Відродження релігійности. - Національна свідомість. - Ближче знайомство із штундистами. - Перше читання Нового Заповіту. - Читання євангельської літератури. - Листування з християнськими провідниками. - Свідомість гріха. - Переконання в правді. - Майже переконаний. - Перешкоди. - Божа поміч - Навернення. - Новий спосіб життя.

II. ПО ЄВАНГЕЛІЇ

Узяв свойого хреста. - Буря затихла. - Перші спроби в християнській праці. - Виїзд до Америки. - В Америці. - Хрищення по вірі. - Нові спокуси. - Нормальне християнське життя. - Мойсей Ґітлін — вегетаріянець. - Будуючи своє гніздо. - Нові переслідування. - Із праці до школи. - Російський Біблійний Інститут. - В Біблійному Інституті Муді. - Станиця Милосердя. - Випробовування і перемога. - Місійне Товариство. - Місійна праця. - До Европи. - Перші овочі для Господа в Европі. - Перші кроки в Польщі. - Шлюб. - Подорож до СССР. - Служіння Біблійними Курсами. - Біблійна Школа в Радості. - Дім для наближених жидів. - Виїзд до Америки. - Друга подорож до Польщі. - Праця між жидівськими жінками і дітьми. - Євангельська бурса для дівчат. - Мандрівна євангелізаційна праця. - Льокальні місячні Біблійні Курси. - Біблійні питання й відповіді. - Біблійна Школа в Варшаві. - Знову в Америці. - В Південній Америці. - Український Біблійний Інститут в Саскатуні. - Переклад білоруської Біблії. - Останній голос... - Загальний смуток усіх віруючих. - Родина брата Ґітліна. - Моє знайомство з братом М. Ґітліном. - Кінцеве слово.

ВИДАВНИЦТВО “ДОРОГА ПРАВДИ” ВИДАЛО ТАКІ КНИЖКИ