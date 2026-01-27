Полевська - Розповіді з історії Церкви
Книжка Александри Полевської «Розповіді з історії Церкви: Як інквізиція рятувала чарівниць» — це не сухий академічний підручник, а справжня інтелектуальна дегустація. Надихнувшись словами папи Івана XXIII про те, що життя — це бенкет, авторка пропонує читачеві підійти до історії християнства як до розкішного шведського столу, де кожна подія та кожна постать є вишуканим делікатесом.
Замість нудного переліку дат, Полевська фокусується на найцікавіших «закусках» та «рубінових вишеньках» церковного минулого. Читач дізнається про дивовижні Едеські акти, про «небесних незламних» мучеників та про те, як три коротких речення змогли змінити вектор світової історії. Особливої уваги заслуговує провокативний розділ, винесений у заголовок, що розкриває несподівані факти про роль інквізиції у процесах над відьмами, руйнуючи поширені масові стереотипи.
Книжка веде нас крізь епохи — від пізньої античності та суворих монастирських статутів Бенедикта Нурсійського до натхненного заклику Івана XXIII «відчинити вікна Церкви» на Другому Ватиканському соборі. Це видання ідеально підходить для тих, хто хоче відчути смак історії, насолоджуючись нею «шматок за шматочком», та зрозуміти, що минуле Церкви — це живий, динамічний і неймовірно захопливий процес.
Полевська А. — Розповіді з історії Церкви: Як інквізиція рятувала чарівниць
Пер. з пол. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2018. — 224 с.
ISBN 978-966-938-144-6
Александра Полевська — Розповіді з історії Церкви — Зміст
Вступ (Історія як бенкет)
1. НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
2. ЕДЕСЬКІ АКТИ
3. НЕБЕСНІ НЕЗЛАМНІ
4. ТРИ РЕЧЕННЯ, ЯКІ ЗМІНИЛИ СВІТ
5. СТАРИЙ АВРААМ МАВ ДВОХ СИНІВ
6. МОЛИСЯ, ПРАЦЮЙ І ВІДПОЧИВАЙ (Бенедиктинське гасло)
7. ТОЙ, ХТО ДІЛИТЬ ПО...
8. ЯК ІНКВІЗИЗИЦІЯ РЯТУВАЛА ЧАРІВНИЦЬ
9. НАЙВАЖЛИВІША ПОДІЯ ТИСЯЧОЛІТТЯ?
10. РЕМІНІСЦЕНЦІЇ САМЕ В ЕФЕКТІ
11. ОПОВІДІ СОНЯЧНОГО СЯЙВА
12. ХОЧУ ВІДЧИНИТИ ВІКНА ЦЕРКВИ (Епоха Івана XXIII)
Закінчення
Бібліографія
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