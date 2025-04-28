За якими ознаками сім’ю можна назвати християнською? Безперечно, треба задуматися над цим. Якщо ми хочемо бути християнською сім’єю, то варто час від часу підводити підсумки, щоб з’ясувати, наскільки наш спосіб життя відповідає нашій вірі. Намагаймося зосередитися на головному, щоб не обтяжувати гарне означення «християнський» багатьма упередженнями чи ярликами. Християнська сім’я є сім’єю охрещених. Наша християнська ідентичність походить не від наших поглядів чи нашого способу життя, а від Бога, який дає самого себе у таїнстві хрещення. Саме Бог робить нас християнами. Хрещення кожного члена сім’ї є не лише гарним обрядом чи спогадом, більш чи менш віддаленими у часі. Це радше як поява джерела - джерела живої води, обіцяного Ісусом, джерела Божої любови, з якого ми можемо безперестанно черпати.

Особливістю християнської сім’ї є її вертикальний вимір. Християнин визначається передусім не своїми соціяльними чи політичними обов’язками, а своїм хрещенням. Саме завдяки благодаті хрещення ми стаємо членами Христа. Бути християнином - це передовсім отримати цей надзвичайний дарунок, яким є хрещення, «найгарніший і найвеличніший дар Божий». Християнин знає, що він був створений Богом, врятований через смерть та воскресіння Ісуса, жителя Царства, яке не є від цього світу. Цей вертикальний вимір скеровує усе його життя. Християнська сім’я є сім’єю грішників. Часто ми думаємо, що для того, щоб бути доброю християнською сім’єю, потрібно бути досконалою сім’єю! Через гордість і особливо через брак віри у Боже милосердя ми переймаємося передовсім тим, щоб справити гарне враження про себе, відповідати тому, що, як ми вважаємо, є «християнською сім’єю», усуваючи зі свого поля зору все, що могло б зіпсувати цей образ.

Понсар Христина - Віра в родині

Пер. з фр. І. Роговська

Львів: Свічадо, 2011, 280 с.

ISBN 978-966-395-462-2

Понсар Христина - Віра в родині - Зміст

Передмова

Вступне слово

Вступ

Виховання: інструкція?