Pop - Вселенський Христос
Останніми роками я зрозумів те, що, можливо, для багатьох вже давно було очевидним: Коли ми сперечаємося про релігію та богослов’я, то насправді сперечаємося про те, в якому світі ми хочемо жити. Багатьох із нас вчили, що релігія і богослов’я просто розкривають об’єктивну правду про те, як все влаштовано. Наприклад, релігія розповідає нам, як речі з’явилися на світ, коли і чому. Вона говорить нам, хто є добрим, а хто поганим. Вона каже нам, хто потрапить до пекла, а хто до раю. Вона визначає, які переконання є правильними, а які хибними. Однак я починаю розуміти, що релігія — це щось набагато глибше, набагато практичніше, набагато радикальніше і навіть небезпечніше. Релігія — це творення світу, в якому будемо жити ми і майбутні покоління.
Якщо ви хочете світ, де чоловіки керують, а жінки — ні, релігія може допомогти вам отримати те, чого прагнете. Якщо ви хочете світ, де білі люди бенкетують, а кольорові жебракують, релігія може допомогти вам отримати бажане. Якщо ви хочете світ, де вам дозволено знищити, скажімо, гору, на формування якої пішли мільйони років, щоб вирубати її дерева за гроші, а потім видобути вугілля відкритим способом за ще більші гроші, а потім за ще більші гроші спаплюжити землі, що залишилися... релігія і в цьому вам допоможе.
Це пояснює, чому багатьом людям до смерти остогидло зрощення богослов’я з парадигмою споживацтва. Це допомогло певним особам створити світ, який завдає шкоди іншим людям і планеті. Це допомагає мені зрозуміти, чому люди так дратуються, навіть стають агресивними через релігійні суперечки: вони розуміють, що ці дискусії — це не просто абстрактні й теоретичні розмови про езотеричне. Ні, це полеміки з політичними, економічними та особистими наслідками; полеміки, які впливають на наше життя, і не тільки на наше, але й на життя наших сусідів. Мало того, ці полеміки формуватимуть життя наших дітей та онуків на багато поколінь уперед.
Pop Річард - Вселенський Христос - Правда, яка змінює все
пер. з англ. О. Гладкий
Львів: Свічадо, 2025, 288 с.
ISBN 978-966-938-815-5
Pop Річард - Вселенський Христос - Правда, яка змінює все - Зміст
ДО УКРАЇНСЬКОГО ЧИТАЧА
ПЕРЕДМОВА
ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧАТИ
- ЧАСТИНА 1. Інакше ім'я для кожної речі
- 1. Христос — це не прізвище Ісуса
- 2. Прийняти своє повне прийняття
- 3. Об’явлений у нас — як ми
- 4. Первородна доброта
- 5. Любов — це сенс
- 6. Свята цілісність
- 7. Дорога, що веде до добра
ЧАСТИНА 2. Велика кома
- 8. Робити й казати
- 9. У глибині речей
- 10. Жіночий вимір воплочення
- 11. Це моє тіло
- 12. Чому Ісус помер?
- 13. Його годі нести самому
- 14. Дорога воскресіння
- 15. Два свідки Ісуса і Христа
- 16. Трансформація і контемпляція
- 17. Поза богослов’ям: дві практики
ЕПІЛОГ
ПІСЛЯСЛОВО. Любов після любови
ДОДАТКИ. Як накреслити шлях мандрівки душі до Бога
- Додаток І. Чотири світогляди
- Додаток II. Модель духовної трансформації
БІБЛІОГРАФІЯ
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