Поттер - Феодора

В понедельник, 11 августа 559 года, император Юстиниан въехал в Константинополь. Многочисленные сановники приветствовали его, когда он проезжал через Харисийские ворота на северо-западной стороне города. Прежде чем ехать дальше, прежде чем проехать по таким переполненным улицам, где едва хватало места для лошади, Юстиниан остановился. Он свернул к большой церкви Святых Апостолов, расположенной неподалеку от городских ворот. Там он зажег свечи в память о своей императрице, которая умерла одиннадцать лет назад. У них не было общих детей, и у него их не будет в будущем, и он даже не женится снова. Она была его «даром Божьим», великой любовью всей его жизни.

История Юстиниана и его императрицы Феодоры — одна из самых примечательных в долгой истории Средиземноморья. Она была актрисой — не самая уважаемая профессия в Константинополе VI века. Он родился в крестьянской семье в южно -центральной Европе. Она поддерживала его в два великих кризиса, когда казалось, что их правление может закончиться. Она была сильной, умной, очень умной - даже те, кто её ненавидел, признавали это. Она была страстной . Она была необычайно красива. Красота и страсть — два её качества, которые признавали даже те , кто её ненавидел. Она защищала угнетённых и слабых; она была неизменно верна своим друзьям. Её враги боялись её, и не без оснований.

Мы все еще можем видеть ее во всем ее великолепии в удивительных мозаиках , украшающих церковь Сан-Витале в Равенне. Мы можем почувствовать силу ее сущности, глядя ей в глаза. Она доминирует в этом пространстве, намного превосходя своего мужа, который стоит напротив нее. То же самое верно и за пределами церкви, даже в XXI веке: «Ах, Феодора», — сказала женщина, владелица магазина, где я остановился, чтобы купить сувениры, словно говоря о дорогой подруге. Образ Феодоры был повсюду.

Феодора — её имя действительно означает «дар Божий» - сегодня является святой Сирийской православной церкви. Для одних она была «возлюбленной царицей». Для других — воплощением демона.

Дэвид Стоун Поттер - Феодора. Актриса, императрица, святая

Санкт-Петербург, 2026 -274с.

Oxford University Press 2015

ISBN 978-0-19-974076-5

Дэвид Стоун Поттер - Феодора. Актриса, императрица, святая - Содержание

Содержание

Карты

Благодарности

Введение

1. Константинополь

2. Повествование неприятных историй

3. Секс и сцена

4. Фракции и сети

5. Патриций

6. Наследование

7. Августа: Первые пять лет

8. Революция

9. Война и религия

10. Заговоры и чума

11. Прошлые годы

12. Наследие

Персонажи драмы

Хронология

Сокращения

Примечания

Библиография

Указатель