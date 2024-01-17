Британский ученый Джон Холдейн утверждал, что все новые идеи в мире науки поначалу наталкиваются на критику: «Все это не имеет смысла», потом критика превращается в: «Это странно, но интересно», потом в: «Это правда, и что с того?» — и, наконец, заканчивается громким: «Я всегда говорил, что так и есть». Происходит ли то же самое в мире эмоций? Кажется, мы столкнулись со сменой парадигмы в понимании природы эмоций, и тому находится все больше научных доказательств. От изучения базовых эмоций Полом Экманом в 1970-х годах до новой теории их конструирования, которую предложила Лиза Фельдман Барретт несколько лет назад, прошло немало времени.

На наших глазах происходит революция в том, что касается эмоций, а также мышления и мозга. Разум — это ваши мысли и эмоции. Разум — это ваш мозг в действии. Вы думаете и чувствуете именно благодаря мозгу. Эта революция заставляет нас переосмыслить отношение к психическим и соматическим заболеваниям, личной жизни, подходы к воспитанию детей и, наконец, представление о самих себе — независимо от возраста. Образование, семья и социальная среда не способствуют выражению и пониманию эмоциональных переживаний. Университеты делают упор на академических достижениях, позволяющих выжить в технологическом обществе, и оставляют меньше возможностей для эмоционального развития. Они предлагают анализировать посторонние идеи, вместо того чтобы побудить сосредоточиться на внутренней реальности, мире мыслей и эмоций. Именно на нее я предлагаю обратить внимание и отнестись к ней с любопытством. Цена непонимания своих эмоций и/или неправильное управление ими очевидна и очень высока.

Выделите время, чтобы исследовать ключевые переживания, прочувствуйте и проанализируйте их. Иначе под давлением эмоционального груза качество жизни может снизиться и доставить физический и психический дискомфорт. Не задумываясь о том, как вы живете и что хотели бы изменить, вы можете увязнуть в чувствах, эмоциях и мыслях, уводящих от благополучия и правильных решений.

Бахрах Эстанислао - Лимбический мозг - Как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу

пер. с исп. Е. Куприяновой

науч. ред. К. Пахорукова, К. Бетц

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021, 400 с.

Серия "Гибкое мышление"

978-5-00169-937-8

Бахрах Эстанислао - Лимбический мозг - Как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу - Оглавление

Примечание для читателя

Пролог

Введение

Первая часть. Формула эмоций

Глава 1. Интеллект

Глава 2. Мозг

Глава 3. Мы многого не знаем

Глава 4. Свойства эмоций

Глава 5. Концепции и категории

Глава 6. Конструктивизм

Глава 7. Цикличная и модальная модели

Глава 8. О чем вы думаете?

Глава 9. Эмоциональная саморегуляция

Интерлюдия. Вокруг света на эмоциях

Глава 10. Эмоции в разных культурах

Вторая часть. Чувствую — значит существую

Глава 11. Достаньте рюкзак

Глава 12. Стресс на раз, два, три

Глава 13. Что вас мотивирует?

Глава 14. Быстротечное счастье

Глава 15. Эмоциональная боль

Глава 16. Эмоциональная нейробиология

Глава 17. Квантовые эмоции

Благодарности