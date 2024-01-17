Практическая психология - 4 - Лимбический мозг
Британский ученый Джон Холдейн утверждал, что все новые идеи в мире науки поначалу наталкиваются на критику: «Все это не имеет смысла», потом критика превращается в: «Это странно, но интересно», потом в: «Это правда, и что с того?» — и, наконец, заканчивается громким: «Я всегда говорил, что так и есть». Происходит ли то же самое в мире эмоций? Кажется, мы столкнулись со сменой парадигмы в понимании природы эмоций, и тому находится все больше научных доказательств. От изучения базовых эмоций Полом Экманом в 1970-х годах до новой теории их конструирования, которую предложила Лиза Фельдман Барретт несколько лет назад, прошло немало времени.
На наших глазах происходит революция в том, что касается эмоций, а также мышления и мозга. Разум — это ваши мысли и эмоции. Разум — это ваш мозг в действии. Вы думаете и чувствуете именно благодаря мозгу. Эта революция заставляет нас переосмыслить отношение к психическим и соматическим заболеваниям, личной жизни, подходы к воспитанию детей и, наконец, представление о самих себе — независимо от возраста. Образование, семья и социальная среда не способствуют выражению и пониманию эмоциональных переживаний. Университеты делают упор на академических достижениях, позволяющих выжить в технологическом обществе, и оставляют меньше возможностей для эмоционального развития. Они предлагают анализировать посторонние идеи, вместо того чтобы побудить сосредоточиться на внутренней реальности, мире мыслей и эмоций. Именно на нее я предлагаю обратить внимание и отнестись к ней с любопытством. Цена непонимания своих эмоций и/или неправильное управление ими очевидна и очень высока.
Выделите время, чтобы исследовать ключевые переживания, прочувствуйте и проанализируйте их. Иначе под давлением эмоционального груза качество жизни может снизиться и доставить физический и психический дискомфорт. Не задумываясь о том, как вы живете и что хотели бы изменить, вы можете увязнуть в чувствах, эмоциях и мыслях, уводящих от благополучия и правильных решений.
Бахрах Эстанислао - Лимбический мозг - Как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу
пер. с исп. Е. Куприяновой
науч. ред. К. Пахорукова, К. Бетц
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021, 400 с.
Серия "Гибкое мышление"
978-5-00169-937-8
Бахрах Эстанислао - Лимбический мозг - Как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу - Оглавление
Примечание для читателя
Пролог
Введение
Первая часть. Формула эмоций
- Глава 1. Интеллект
- Глава 2. Мозг
- Глава 3. Мы многого не знаем
- Глава 4. Свойства эмоций
- Глава 5. Концепции и категории
- Глава 6. Конструктивизм
- Глава 7. Цикличная и модальная модели
- Глава 8. О чем вы думаете?
- Глава 9. Эмоциональная саморегуляция
- Интерлюдия. Вокруг света на эмоциях
- Глава 10. Эмоции в разных культурах
Вторая часть. Чувствую — значит существую
- Глава 11. Достаньте рюкзак
- Глава 12. Стресс на раз, два, три
- Глава 13. Что вас мотивирует?
- Глава 14. Быстротечное счастье
- Глава 15. Эмоциональная боль
- Глава 16. Эмоциональная нейробиология
- Глава 17. Квантовые эмоции
Благодарности
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