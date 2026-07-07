Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии
Был ли в самом деле повод со стороны Московского Па-триархата? - Нет, если исходить из того, о чем уже сказано выше: ВРНС - светская организация, решения которой на Московский Патриархат не распространяются и никакого отношения к нему не имеют.
Но тогда уместен вопрос, почему этот «Наказ» был опубликован на официальном сайте РПЦ? Все равно не повод? Вроде бы и не повод, потому что на сайте могут публиковаться решения и других общественных организаций.
А то, что возглавляется этот общественный форум Предстоятелем РПЦ, и то, что в нем участвует немало духовенства, и то, что затрагиваются в его документах религиозные понятия, - всё это тоже не повод? - Да, и это не повод переносить ответственность на весь Мо-сковский Патриархат по предельно простой причине: ВРНС, несмотря ни на свой пестрый состав, ни на то, кто в нем по положению председательствует, не представ-ляет РПЦ, поскольку не является ее органом управле-ния, вообще не является ее подструктурой.
Протоиерей Игорь Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии
Таллинн: Bri & Ko, -106 c.
2026. – 104 с. ISBN 978-9916-9949-6-2
Протоиерей Игорь Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии - Содержание
Введение
РПЦ и ВРНС
Что это было?
Русский или российский?
И все же - почему «русский»?
Святая Русь - выявление и воссоздание или подмена и разрушение?
Міру мир?
«Русский мир»: одно название, два понятия и множество концепций
Ересь, идеология или?..
Однако откуда родом идея «Русского мира» и сам термин?
Мутация «Русского мира»
«Русский мир»: его певцы и границы
Идеология «Русского мира» в законотворчестве
Так русский ли «Русский мир»?
Заключение
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