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Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии

Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Был ли в самом деле повод со стороны Московского Па-триархата? - Нет, если исходить из того, о чем уже сказано выше: ВРНС - светская организация, решения которой на Московский Патриархат не распространяются и никакого отношения к нему не имеют.

Но тогда уместен вопрос, почему этот «Наказ» был опубликован на официальном сайте РПЦ? Все равно не повод? Вроде бы и не повод, потому что на сайте могут публиковаться решения и других общественных организаций.

А то, что возглавляется этот общественный форум Предстоятелем РПЦ, и то, что в нем участвует немало духовенства, и то, что затрагиваются в его документах религиозные понятия, - всё это тоже не повод? - Да, и это не повод переносить ответственность на весь Мо-сковский Патриархат по предельно простой причине: ВРНС, несмотря ни на свой пестрый состав, ни на то, кто в нем по положению председательствует, не представ-ляет РПЦ, поскольку не является ее органом управле-ния, вообще не является ее подструктурой.

Протоиерей Игорь Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии

  • Таллинн: Bri & Ko, -106 c.

  • 2026. – 104 с. ISBN 978-9916-9949-6-2

Протоиерей Игорь Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии - Содержание

  • Введение

  • РПЦ и ВРНС

  • Что это было?

  • Русский или российский?

  • И все же - почему «русский»?

  • Святая Русь - выявление и воссоздание или подмена и разрушение?

  • Міру мир?

  • «Русский мир»: одно название, два понятия и множество концепций

  • Ересь, идеология или?..

  • Однако откуда родом идея «Русского мира» и сам термин?

  • Мутация «Русского мира»

  • «Русский мир»: его певцы и границы

  • Идеология «Русского мира» в законотворчестве

  • Так русский ли «Русский мир»?

  • Заключение

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Added 07.07.2026
Author AlexDigger
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