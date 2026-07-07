Был ли в самом деле повод со стороны Московского Па-триархата? - Нет, если исходить из того, о чем уже сказано выше: ВРНС - светская организация, решения которой на Московский Патриархат не распространяются и никакого отношения к нему не имеют.

Но тогда уместен вопрос, почему этот «Наказ» был опубликован на официальном сайте РПЦ? Все равно не повод? Вроде бы и не повод, потому что на сайте могут публиковаться решения и других общественных организаций.

А то, что возглавляется этот общественный форум Предстоятелем РПЦ, и то, что в нем участвует немало духовенства, и то, что затрагиваются в его документах религиозные понятия, - всё это тоже не повод? - Да, и это не повод переносить ответственность на весь Мо-сковский Патриархат по предельно простой причине: ВРНС, несмотря ни на свой пестрый состав, ни на то, кто в нем по положению председательствует, не представ-ляет РПЦ, поскольку не является ее органом управле-ния, вообще не является ее подструктурой.

Протоиерей Игорь Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии

Таллинн: Bri & Ko, -106 c.

2026. – 104 с. ISBN 978-9916-9949-6-2

Протоиерей Игорь Прекуп - «Русский мир»: от этнокультурного понятия к деструктивной идеологии - Содержание