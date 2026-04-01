Пиковский - Псалтирь - Книга жизни

Псалтирью (ивр. תהלים , греч. ψαλτήριον) принято называть одну из поэтических ветхозаветных книг, которая широко используется в христианстве и иудаизме. В Псалтири представлено 150 поэтических произведений (в греческой Библии — 151), написанных в разное время разными авторами. Библейские песни, называемые на еврейском языке תְּהִלִּים [тегилли´м] «хвалениями» (ивр. תְּהִלָּה — [тгилла] означает «хвала, хвалебная песнь»), в греческом переводе получили название ψαλμοί псалмóй, «псалмы» (см. Лк. 24:44; Деян. 13:33; 1 Кор. 14:26; Еф. 5:19).

Слово ψαλμός псалмóс, «псалом», образованное от глагола ψάλλω — «дергать, щипать», в древнегреческой литературе означало «подергивание, щипание» за струны. Однокоренным словом ψαλτήριον псалтéрион, «псалтирь», у древних греков обозначался щипковый музыкальный инструмент. В греческой Библии это слово нередко служит эквивалентом для еврейских слов כִּנּוֹר [киннóр] (см. Быт. 4:21; ср: Иез. 26:13; Пс. 48:5; 80:3; 149:3) и נבֵֶל [нéвель] (см. Пс. 32:2). Оба музыкальных инструмента, называемых в Пятикнижии киннóр и нéвель, имели струны. Скорее всего, звук из них извлекался пальцами или плектром. Какую форму они имели, доподлинно не известно. В русских переводах Библии киннóр чаще всего отождествляется с гуслями (см. Быт. 4:21; Пс. 56:9; 70:22; 80:3), а нéвель — с десятиструнной псалтирью (см. Пс. 32:2; 143:9). Таким образом, само название поэтических произведений, входящих в состав Псалтири, говорит о том, что псалмы в древности читались и пелись под музыкальный аккомпанемент.

В некоторых из них пересказываются или содержатся намеки на исторические сюжеты, пророчества и назидания, которые в развернутом виде представлены в иных разделах Священного Писания. Другие весьма самобытны и по своему жанру могут быть отнесены к литературе мудрости.

Иеромонах Ириней (Пиковский), иерей Назарий Эйвазов - Псалтирь - книга жизни - Комментарий к тексту Синодальной Библии

