Этот современный перевод, выполненный игуменом Силуаном (Тумановым), представляет собой попытку адаптировать священный текст для максимально легкого восприятия современным человеком. Автор ставил перед собой задачу создать текст, который был бы пригоден как для домашнего чтения, так и для понимания смысла молитв в литургическом контексте.

Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана - Туманова

(Опыт литургической реконструкции)

С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. — 420 с.

ISBN 978-5-6045169-3-5

Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание

Предисловие

Вступительная статья

Кафизма первая. Псалмы 1—8

Кафизма вторая. Псалмы 9—16

Кафизма третья. Псалмы 17—23

Кафизма четвертая. Псалмы 24—31

Кафизма пятая. Псалмы 32 — 36

Кафизма шестая. Псалмы 37—45

Кафизма седьмая. Псалмы 46—54

Кафизма восьмая. Псалмы 55—63

Кафизма девятая. Псалмы 64—69

Кафизма десятая. Псалмы 70—76

Кафизма одиннадцатая. Псалмы 77 — 84

Кафизма двенадцатая. Псалмы 85—90

Кафизма тринадцатая. Псалмы 91 — 100

Кафизма четырнадцатая. Псалмы 101 — 104

Кафизма пятнадцатая. Псалмы 105 — 108

Кафизма шестнадцатая. Псалмы 109—117

Кафизма семнадцатая. Псалом 118

Кафизма восемнадцатая. Псалмы 119—133

Кафизма девятнадцатая. Псалмы 134—142

Кафизма двадцатая. Псалмы 143—150

Словарь терминов Псалтири