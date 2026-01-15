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Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана

Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology

Этот современный перевод, выполненный игуменом Силуаном (Тумановым), представляет собой попытку адаптировать священный текст для максимально легкого восприятия современным человеком. Автор ставил перед собой задачу создать текст, который был бы пригоден как для домашнего чтения, так и для понимания смысла молитв в литургическом контексте.

Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана - Туманова

(Опыт литургической реконструкции)
С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. — 420 с.
ISBN 978-5-6045169-3-5

Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание

  • Предисловие

  • Вступительная статья

  • Кафизма первая. Псалмы 1—8

  • Кафизма вторая. Псалмы 9—16

  • Кафизма третья. Псалмы 17—23

  • Кафизма четвертая. Псалмы 24—31

  • Кафизма пятая. Псалмы 32 — 36

  • Кафизма шестая. Псалмы 37—45

  • Кафизма седьмая. Псалмы 46—54

  • Кафизма восьмая. Псалмы 55—63

  • Кафизма девятая. Псалмы 64—69

  • Кафизма десятая. Псалмы 70—76

  • Кафизма одиннадцатая. Псалмы 77 — 84

  • Кафизма двенадцатая. Псалмы 85—90

  • Кафизма тринадцатая. Псалмы 91 — 100

  • Кафизма четырнадцатая. Псалмы 101 — 104

  • Кафизма пятнадцатая. Псалмы 105 — 108

  • Кафизма шестнадцатая. Псалмы 109—117

  • Кафизма семнадцатая. Псалом 118

  • Кафизма восемнадцатая. Псалмы 119—133

  • Кафизма девятнадцатая. Псалмы 134—142

  • Кафизма двадцатая. Псалмы 143—150

Словарь терминов Псалтири

Views 273
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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