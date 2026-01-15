Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана
Этот современный перевод, выполненный игуменом Силуаном (Тумановым), представляет собой попытку адаптировать священный текст для максимально легкого восприятия современным человеком. Автор ставил перед собой задачу создать текст, который был бы пригоден как для домашнего чтения, так и для понимания смысла молитв в литургическом контексте.
Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана - Туманова
(Опыт литургической реконструкции)
С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. — 420 с.
ISBN 978-5-6045169-3-5
Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание
Предисловие
Вступительная статья
Кафизма первая. Псалмы 1—8
Кафизма вторая. Псалмы 9—16
Кафизма третья. Псалмы 17—23
Кафизма четвертая. Псалмы 24—31
Кафизма пятая. Псалмы 32 — 36
Кафизма шестая. Псалмы 37—45
Кафизма седьмая. Псалмы 46—54
Кафизма восьмая. Псалмы 55—63
Кафизма девятая. Псалмы 64—69
Кафизма десятая. Псалмы 70—76
Кафизма одиннадцатая. Псалмы 77 — 84
Кафизма двенадцатая. Псалмы 85—90
Кафизма тринадцатая. Псалмы 91 — 100
Кафизма четырнадцатая. Псалмы 101 — 104
Кафизма пятнадцатая. Псалмы 105 — 108
Кафизма шестнадцатая. Псалмы 109—117
Кафизма семнадцатая. Псалом 118
Кафизма восемнадцатая. Псалмы 119—133
Кафизма девятнадцатая. Псалмы 134—142
Кафизма двадцатая. Псалмы 143—150
Словарь терминов Псалтири
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