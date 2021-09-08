Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана - Туманова

Псалтирь - Перевод Силуана Туманова
Вашему вниманию предлагается выполненный мною новый перевод Псалтири с греческого на русский язык для домашнего чтения и изучения в воскресных школах. Это не подстрочник, и не научный труд, точнее сказать, это вольный перевод с пересказом смысла текста и с учётом ритма церковнославянского перевода.
Несмотря на это, при подготовке текста была проделана кропотливая, большая работа со следующими бумажными и электронными источниками и переводной литературой:
1. Септуагинта. https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/ sept_gr/ps/ (Septuagint database based on Henry Barclay Swete’s text (1909-1930)), на базе Ватиканского кодекса 1209 (IVb.). (Далее LXX Swete)
2. Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. [Септуагинта с подстрочным переводом на русский язык]. https://manuscript-bible.ru/OT/Ps.html (Далее LXXAR)
3. Септуагинта. Перевод на английский язык. 2-е издание. Oxford University Press. 2009-2014. http://ccat.sas. upenn.edu/nets/edition/?fbclid=IwAR0SnX3L93SvexA_bq_ 11 c-bDPoCUt30GdY J 2 3p09C Awc9kvTLexhvHPxM w
4. https://biblehub.com/sepd/psalms/44.htm
5. Библия на иврите с подстрочным переводом на английский язык. Приводится по https://biblehub.eom/p/bsb/heb/ psalms/17.shtml
6. Псалтырь. Перевод на русский язык Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков. Комментарии Т. А. Миллер. Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2007.
7. Псалтырь. Перевод с греческого П. Юнгерова. Сибирская Благозвонница, 2017.
8. Псалтирь на церковнославянском и русском языках. https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/ psaltir-proroka-i-tsar j a-davida-pere vod-na-russki j- j azyk/
9. Псалтырь на русском языке в переводе В. Шолоха. 2016.
10. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь в двух томах. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. М., 1958.
11. A Psalter for prayer. PSJP, Jordanville, 2019.
При переводе широко использовались архаизмы, впрочем, вполне понятные носителям русского языка, звательный падеж, вокатив, инверсия. При этом я старался избегать неприятных для напевного чтения звукосочетаний наподобие «тот, который» и т.п.
Псалтирь - Перевод на русский язык игумена Силуана - Туманова
(Опыт литургической реконструкции)
С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. — 420 с.
ISBN 978-5-6045169-3-5
Псалтирь. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание
- Предисловие
- Вступительная статья
- Кафизма первая. Псалмы 1—8
- Кафизма вторая. Псалмы 9—16
- Кафизма третья. Псалмы 17—23
- Кафизма четвертая. Псалмы 24—31
- Кафизма пятая. Псалмы 32 — 36
- Кафизма шестая. Псалмы 37—45
- Кафизма седьмая. Псалмы 46—54
- Кафизма восьмая. Псалмы 55—63
- Кафизма девятая. Псалмы 64—69
- Кафизма десятая. Псалмы 70—76
- Кафизма одиннадцатая. Псалмы 77 — 84
- Кафизма двенадцатая. Псалмы 85—90
- Кафизма тринадцатая. Псалмы 91 — 100
- Кафизма четырнадцатая. Псалмы 101 — 104
- Кафизма пятнадцатая. Псалмы 105 — 108
- Кафизма шестнадцатая. Псалмы 109—117
- Кафизма семнадцатая. Псалом 118
- Кафизма восемнадцатая. Псалмы 119—133
- Кафизма девятнадцатая. Псалмы 134—142
- Кафизма двадцатая. Псалмы 143—150
Словарь терминов Псалтири
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