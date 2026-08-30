Псалтирь учебная
«Псалтирь учебная» представляет Псалтирь одновременно как книгу Священного Писания, молитвенный текст и пособие для освоения церковнославянской традиции. В издании параллельно даны три формы текста: церковнославянский текст традиционным церковнославянским шрифтом, тот же текст гражданским шрифтом с ударениями и русский перевод известного православного библеиста Павла Александровича Юнгерова. Такое построение позволяет непосредственно сопоставлять богослужебный текст с его графически более доступной транслитерационной формой и русским переводом.
Издание предназначено как для молитвенного чтения, так и для изучения Псалтири. Основной корпус предваряют молитвы перед началом чтения, а после каждой из двадцати кафизм помещены соответствующие молитвословия; книгу завершают молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. Текст сопровождают двадцать восемь цветных иллюстраций Джеймса Тиссо, создававшего свои библейские циклы после непосредственного знакомства с Палестиной и стремившегося к историко-этнографической достоверности изображаемой среды.
Псалтирь учебная – Церковнославянским, гражданским шрифтом и в переводе П. Юнгерова
Псалтирь. – Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2026. – 568 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы; т. 367).
ISBN 978-5-9603-1335-3 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-1336-0 (кожаный переплёт)
Псалтирь учебная – Содержание
Молитвы перед началом чтения Псалтири
Псалтирь пророка Давида
Кафизма 1 — псалмы 1–8
Кафизма 2 — псалмы 9–16
Кафизма 3 — псалмы 17–23
Кафизма 4 — псалмы 24–31
Кафизма 5 — псалмы 32–36
Кафизма 6 — псалмы 37–45
Кафизма 7 — псалмы 46–54
Кафизма 8 — псалмы 55–63
Кафизма 9 — псалмы 64–69
Кафизма 10 — псалмы 70–76
Кафизма 11 — псалмы 77–84
Кафизма 12 — псалмы 85–90
Кафизма 13 — псалмы 91–100
Кафизма 14 — псалмы 101–104
Кафизма 15 — псалмы 105–108
Кафизма 16 — псалмы 109–117
Кафизма 17 — псалом 118
Кафизма 18 — псалмы 119–132
Кафизма 19 — псалмы 133–142
Кафизма 20 — псалмы 143–150
Псалом 151
Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири
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