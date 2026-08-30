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Псалтирь учебная

Псалтирь учебная
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Translations, Educational, Liturgical Books
Series Библиотека мировой литературы (20 books)

«Псалтирь учебная» представляет Псалтирь одновременно как книгу Священного Писания, молитвенный текст и пособие для освоения церковнославянской традиции. В издании параллельно даны три формы текста: церковнославянский текст традиционным церковнославянским шрифтом, тот же текст гражданским шрифтом с ударениями и русский перевод известного православного библеиста Павла Александровича Юнгерова. Такое построение позволяет непосредственно сопоставлять богослужебный текст с его графически более доступной транслитерационной формой и русским переводом.

Издание предназначено как для молитвенного чтения, так и для изучения Псалтири. Основной корпус предваряют молитвы перед началом чтения, а после каждой из двадцати кафизм помещены соответствующие молитвословия; книгу завершают молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. Текст сопровождают двадцать восемь цветных иллюстраций Джеймса Тиссо, создававшего свои библейские циклы после непосредственного знакомства с Палестиной и стремившегося к историко-этнографической достоверности изображаемой среды.

Псалтирь учебная – Церковнославянским, гражданским шрифтом и в переводе П. Юнгерова

Псалтирь. – Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2026. – 568 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы; т. 367).
ISBN 978-5-9603-1335-3 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-1336-0 (кожаный переплёт)

Псалтирь учебная – Содержание

  • Молитвы перед началом чтения Псалтири

  • Псалтирь пророка Давида

    • Кафизма 1 — псалмы 1–8

    • Кафизма 2 — псалмы 9–16

    • Кафизма 3 — псалмы 17–23

    • Кафизма 4 — псалмы 24–31

    • Кафизма 5 — псалмы 32–36

    • Кафизма 6 — псалмы 37–45

    • Кафизма 7 — псалмы 46–54

    • Кафизма 8 — псалмы 55–63

    • Кафизма 9 — псалмы 64–69

    • Кафизма 10 — псалмы 70–76

    • Кафизма 11 — псалмы 77–84

    • Кафизма 12 — псалмы 85–90

    • Кафизма 13 — псалмы 91–100

    • Кафизма 14 — псалмы 101–104

    • Кафизма 15 — псалмы 105–108

    • Кафизма 16 — псалмы 109–117

    • Кафизма 17 — псалом 118

    • Кафизма 18 — псалмы 119–132

    • Кафизма 19 — псалмы 133–142

    • Кафизма 20 — псалмы 143–150

    • Псалом 151

  • Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири

Views 61
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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