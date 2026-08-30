«Псалтирь учебная» представляет Псалтирь одновременно как книгу Священного Писания, молитвенный текст и пособие для освоения церковнославянской традиции. В издании параллельно даны три формы текста: церковнославянский текст традиционным церковнославянским шрифтом, тот же текст гражданским шрифтом с ударениями и русский перевод известного православного библеиста Павла Александровича Юнгерова. Такое построение позволяет непосредственно сопоставлять богослужебный текст с его графически более доступной транслитерационной формой и русским переводом.

Издание предназначено как для молитвенного чтения, так и для изучения Псалтири. Основной корпус предваряют молитвы перед началом чтения, а после каждой из двадцати кафизм помещены соответствующие молитвословия; книгу завершают молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири. Текст сопровождают двадцать восемь цветных иллюстраций Джеймса Тиссо, создававшего свои библейские циклы после непосредственного знакомства с Палестиной и стремившегося к историко-этнографической достоверности изображаемой среды.

Псалтирь учебная – Церковнославянским, гражданским шрифтом и в переводе П. Юнгерова

Псалтирь. – Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2026. – 568 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы; т. 367).

ISBN 978-5-9603-1335-3 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-1336-0 (кожаный переплёт)

Псалтирь учебная – Содержание