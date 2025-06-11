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Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше

Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Читачу, з радістю передаємо Тобі до рук чергову книжку Яцека Пуліковського. Цього разу автор особливу увагу приділив почуттям. Слід ствердити, що, зазвичай, жінки й чоловіки відрізняються між собою під цим оглядом. Чоловіки часто воліють уникати “грузького терену” почуттів, стараються бути твердими; адже “хлопці не плачуть”. Почуттєвість, особливо в жіночій версії, асоціюється в них з надмірною вразливістю, плаксивістю. Пані й панове, це лише поверховий шар цього явища! Це правда, що і чоловіки, і жінки переживають цілу гаму почуттів, але кожен з них по-іншому й - що дуже важливо - кожна зі статей по-різному проявляє емоції.. Та все ж, як би там не було, для жінок емоційна сфера має більшу вагу, ніж для представників “сильної статі”. Жінки вразливіші й тому схильні сприймати дійсність крізь призму своїх почуттів набагато частіше, ніж чоловіки. Тому так важливо, щоб усі ми навчилися емоційного спілкування. Розповідати про свої почуття, називати їх - нелегка справа, але це дуже ефективно допомагає людям досягти взаєморозуміння. Тому що результатом спілкування має стати співпричастя, тобто єдність. Яцек Пуліковський знає про ці проблеми не тільки з власного досвіду, а й від багатьох подружжів, які, приходячи до нього за порадою, розповідають про свої болісні переживання. Незважаючи на це, а може, саме завдяки цьому його книжки не є песимістичними, а, навпаки, дарують надію. Автор показує нам, що, доклавши трохи зусиль і проявивши добру волю, можна відновити розірвані стосунки. Можна порозумітися й, завдяки цьому, відродити й поглибити подружню любов. Думаю, однак, що варто прочитати цю книжку ще до того, як щось почне псуватися. Тим паче, вона може виявитися корисною й тоді, коли Єва ще шукає свого Адама або ж Адам вибирає Єву. Бо якщо ми прагнемо, щоб інша людина стала нам справді близькою, то потрібно пізнати її внутрішній світ; а отже, не лише погляди, а й почуття. Така сама відкритість потрібна й з нашого боку.

Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше

Пер з пол. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2011. - 88 с.
ISBN 978-966-395-446-2

Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше - Зміст

Передмова
  • Єва відчуває інакше
  • Думання серцем
  • Домашня курка
  • Делікатна стать
  • Шукаймо плюсів
  • Думання серцем
  • Почуття змінюються
  • Кінець святкування
  • Вольове рішення
  • Він не здогадається
  • Потрібна турбота
  • Учителька
  • Він не здогадається
  • Учімося слухати
  • Важкий обов’язок слухати
  • Непотрібні підозри
  • Він не мусить
  • Спілкування про стан почуттів
  • Кидаємо один одному під ноги колоди
  • Варто пробувати
  • Правильне почуттєве спілкування - це не маніпуляція
  • Щирість і емпатія
  • Зворотна інформація
  • Як з чужоземцем
  • Що не людина - то інший погляд
  • Правила доброї розмови
  • Наука казати “влюблю”
  • Домашня курка
  • Будь Господинею Дому
  • Як він це бачить
  • Ліпше без злости
  • Перелилося через вінця
  • Назвати на ім’я
  • Не любимо критики
  • Рахуй до 99-ти
  • Ліпше не грати на почуттях
  • Звернися до його розуму
  • Експеримент
  • Півень чи курка?
  • Лише несподіванки
  • Надмірна опіка - це погано
  • Забава в закоханих
  • Делікатна стать
  • Перемога матерії?
  • Псує дівчаток
  • ...і хлопців
  • Еротика й порнографія
  • Еротика й порнографія
  • Вигідний бізнес
  • Звідки беруться діти?
  • Суттєві відмінності
  • Лише приємність?
  • Відмінності
  • Чоловіча нетямущість
  • Перший раз
  • Що заборонила би доньці
  • З жіночого погляду
  • Потреба комфорту
  • Деталі
  • Знає лише вона
  • Загроза для жінок
  • Кепський експерт
  • Урок делікатности й покори
  • Нехай вона керує пестощами
  • Без святенництва
  • Не тільки жести
  • Урок делікатности й покори
  • Праця задля налагодження стосунків
  • Постійне відкривання
  • Горе спокусникам
  • Велике щастя
  • Потрібна співпраця
Views 239
Rating 4.8 / 5
Added 11.06.2025
Author brat Vital
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4.8/5 (3)

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