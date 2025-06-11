Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше
Читачу, з радістю передаємо Тобі до рук чергову книжку Яцека Пуліковського. Цього разу автор особливу увагу приділив почуттям. Слід ствердити, що, зазвичай, жінки й чоловіки відрізняються між собою під цим оглядом. Чоловіки часто воліють уникати “грузького терену” почуттів, стараються бути твердими; адже “хлопці не плачуть”. Почуттєвість, особливо в жіночій версії, асоціюється в них з надмірною вразливістю, плаксивістю. Пані й панове, це лише поверховий шар цього явища! Це правда, що і чоловіки, і жінки переживають цілу гаму почуттів, але кожен з них по-іншому й - що дуже важливо - кожна зі статей по-різному проявляє емоції.. Та все ж, як би там не було, для жінок емоційна сфера має більшу вагу, ніж для представників “сильної статі”. Жінки вразливіші й тому схильні сприймати дійсність крізь призму своїх почуттів набагато частіше, ніж чоловіки. Тому так важливо, щоб усі ми навчилися емоційного спілкування. Розповідати про свої почуття, називати їх - нелегка справа, але це дуже ефективно допомагає людям досягти взаєморозуміння. Тому що результатом спілкування має стати співпричастя, тобто єдність. Яцек Пуліковський знає про ці проблеми не тільки з власного досвіду, а й від багатьох подружжів, які, приходячи до нього за порадою, розповідають про свої болісні переживання. Незважаючи на це, а може, саме завдяки цьому його книжки не є песимістичними, а, навпаки, дарують надію. Автор показує нам, що, доклавши трохи зусиль і проявивши добру волю, можна відновити розірвані стосунки. Можна порозумітися й, завдяки цьому, відродити й поглибити подружню любов. Думаю, однак, що варто прочитати цю книжку ще до того, як щось почне псуватися. Тим паче, вона може виявитися корисною й тоді, коли Єва ще шукає свого Адама або ж Адам вибирає Єву. Бо якщо ми прагнемо, щоб інша людина стала нам справді близькою, то потрібно пізнати її внутрішній світ; а отже, не лише погляди, а й почуття. Така сама відкритість потрібна й з нашого боку.
Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше
Пер з пол. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2011. - 88 с.
ISBN 978-966-395-446-2
Пуліковський Яцек - Єва відчуває інакше - Зміст
Передмова
- Єва відчуває інакше
- Думання серцем
- Домашня курка
- Делікатна стать
- Шукаймо плюсів
- Думання серцем
- Почуття змінюються
- Кінець святкування
- Вольове рішення
- Він не здогадається
- Потрібна турбота
- Учителька
- Він не здогадається
- Учімося слухати
- Важкий обов’язок слухати
- Непотрібні підозри
- Він не мусить
- Спілкування про стан почуттів
- Кидаємо один одному під ноги колоди
- Варто пробувати
- Правильне почуттєве спілкування - це не маніпуляція
- Щирість і емпатія
- Зворотна інформація
- Як з чужоземцем
- Що не людина - то інший погляд
- Правила доброї розмови
- Наука казати “влюблю”
- Домашня курка
- Будь Господинею Дому
- Як він це бачить
- Ліпше без злости
- Перелилося через вінця
- Назвати на ім’я
- Не любимо критики
- Рахуй до 99-ти
- Ліпше не грати на почуттях
- Звернися до його розуму
- Експеримент
- Півень чи курка?
- Лише несподіванки
- Надмірна опіка - це погано
- Забава в закоханих
- Делікатна стать
- Перемога матерії?
- Псує дівчаток
- ...і хлопців
- Еротика й порнографія
- Еротика й порнографія
- Вигідний бізнес
- Звідки беруться діти?
- Суттєві відмінності
- Лише приємність?
- Відмінності
- Чоловіча нетямущість
- Перший раз
- Що заборонила би доньці
- З жіночого погляду
- Потреба комфорту
- Деталі
- Знає лише вона
- Загроза для жінок
- Кепський експерт
- Урок делікатности й покори
- Нехай вона керує пестощами
- Без святенництва
- Не тільки жести
- Урок делікатности й покори
- Праця задля налагодження стосунків
- Постійне відкривання
- Горе спокусникам
- Велике щастя
- Потрібна співпраця
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