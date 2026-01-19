Пултавська - Приготування до подружнього життя
Чи можна навчитися кохати? Ванда Пултавська, відомий лікар-психіатр та доктор медичних наук, у своїй книзі «Приготування до подружнього життя» дає ствердну відповідь, але попереджає: це вимагає праці над собою. Ця книга — не збірка весільних порад, а глибокий аналіз людської природи, написаний жінкою, яка мала величезний вплив на формування «Богослов'я тіла» Івана Павла II.
Авторка розглядає підготовку до шлюбу як процес досягнення зрілості — психологічної, біологічної та духовної. Пултавська безкомпромісно, але з лікарською точністю піднімає питання, які часто замовчуються: чим відрізняється справжня любов від егоїстичного використання партнера? У чому сутність цнотливості та подружньої вірності? Як будувати відповідальне батьківство?
Це фундаментальна праця для тих, хто не шукає легких шляхів, а прагне збудувати «цивілізацію любові» у власній родині. Книга стане незамінним орієнтиром для наречених, духівників, консультантів та всіх, хто хоче зрозуміти справжню гідність чоловіка і жінки у Божому задумі.
Ванда Пултавська – Приготування до подружнього життя
Пер. 3. Городенчук. - Львів% Монастир Монахів Студійського Уставу, Видавничий відділ «Свічадо», 1997. – 108 с. - У надзаг.: Патріарша Комісія у справах сім’ї. Львівська Богословська Академія.
ISBN 966-561-026-0
Ванда Пултавська – Приготування до подружнього життя – Зміст
ETHOS
EROS ЕГ JUVENTUS!
Передмова
Персоналістична концепція людини
Любов як завдання
Ерос
Значення статевого акту
Кохання і молодість
Метаноя
ПРАВИЛЬНИЙ СТАРТ
ДОЗРІВАННЯ
Фізичне дозрівання
Психосексуальний розвиток
Концепція чоловічості
Концепція жіночості
Взаємне спілкування
КОХАННЯ
Концепція кохання
Спроба об'єктивізації
Альтруїзм
Дар людини-особистості
Права кохання
Кохання і дитина
Реалізація дошлюбного кохання
Дошлюбна чистота
Прояви дошлюбної любові
Ніжність як знак кохання
ДИТИНА ЯК ПЛІД КОХАННЯ
Таємниця зачаття
Роль жінки
Роль чоловіка
Материнство
Усвідомлення материнства
Пологи
Батьківство
No comments yet. Be the first!