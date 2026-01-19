Чи можна навчитися кохати? Ванда Пултавська, відомий лікар-психіатр та доктор медичних наук, у своїй книзі «Приготування до подружнього життя» дає ствердну відповідь, але попереджає: це вимагає праці над собою. Ця книга — не збірка весільних порад, а глибокий аналіз людської природи, написаний жінкою, яка мала величезний вплив на формування «Богослов'я тіла» Івана Павла II.

Авторка розглядає підготовку до шлюбу як процес досягнення зрілості — психологічної, біологічної та духовної. Пултавська безкомпромісно, але з лікарською точністю піднімає питання, які часто замовчуються: чим відрізняється справжня любов від егоїстичного використання партнера? У чому сутність цнотливості та подружньої вірності? Як будувати відповідальне батьківство?

Це фундаментальна праця для тих, хто не шукає легких шляхів, а прагне збудувати «цивілізацію любові» у власній родині. Книга стане незамінним орієнтиром для наречених, духівників, консультантів та всіх, хто хоче зрозуміти справжню гідність чоловіка і жінки у Божому задумі.

Ванда Пултавська – Приготування до подружнього життя

Пер. 3. Городенчук. - Львів% Монастир Монахів Студійського Уставу, Видавничий відділ «Свічадо», 1997. – 108 с. - У надзаг.: Патріарша Комісія у справах сім’ї. Львівська Богословська Академія.

ISBN 966-561-026-0

Ванда Пултавська – Приготування до подружнього життя – Зміст

ETHOS

EROS ЕГ JUVENTUS!

Передмова

Персоналістична концепція людини

Любов як завдання

Ерос

Значення статевого акту

Кохання і молодість

Метаноя

ПРАВИЛЬНИЙ СТАРТ

ДОЗРІВАННЯ

Фізичне дозрівання

Психосексуальний розвиток Концепція чоловічості Концепція жіночості

Взаємне спілкування

КОХАННЯ

Концепція кохання Спроба об'єктивізації Альтруїзм Дар людини-особистості Права кохання Кохання і дитина

Реалізація дошлюбного кохання Дошлюбна чистота Прояви дошлюбної любові Ніжність як знак кохання



ДИТИНА ЯК ПЛІД КОХАННЯ