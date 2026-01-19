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Пултавська - Приготування до подружнього життя

Пултавська - Приготування до подружнього життя
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Чи можна навчитися кохати? Ванда Пултавська, відомий лікар-психіатр та доктор медичних наук, у своїй книзі «Приготування до подружнього життя» дає ствердну відповідь, але попереджає: це вимагає праці над собою. Ця книга — не збірка весільних порад, а глибокий аналіз людської природи, написаний жінкою, яка мала величезний вплив на формування «Богослов'я тіла» Івана Павла II.

Авторка розглядає підготовку до шлюбу як процес досягнення зрілості — психологічної, біологічної та духовної. Пултавська безкомпромісно, але з лікарською точністю піднімає питання, які часто замовчуються: чим відрізняється справжня любов від егоїстичного використання партнера? У чому сутність цнотливості та подружньої вірності? Як будувати відповідальне батьківство?

Це фундаментальна праця для тих, хто не шукає легких шляхів, а прагне збудувати «цивілізацію любові» у власній родині. Книга стане незамінним орієнтиром для наречених, духівників, консультантів та всіх, хто хоче зрозуміти справжню гідність чоловіка і жінки у Божому задумі.

Ванда Пултавська – Приготування до подружнього життя

Пер. 3. Городенчук. - Львів% Монастир Монахів Студійського Уставу, Видавничий відділ «Свічадо», 1997. – 108 с. - У надзаг.: Патріарша Комісія у справах сім’ї. Львівська Богословська Академія.

ISBN 966-561-026-0

Ванда Пултавська – Приготування до подружнього життя – Зміст

ETHOS

EROS ЕГ JUVENTUS!

  • Передмова

  • Персоналістична концепція людини

  • Любов як завдання

  • Ерос

  • Значення статевого акту

  • Кохання і молодість

  • Метаноя

ПРАВИЛЬНИЙ СТАРТ

ДОЗРІВАННЯ

  • Фізичне дозрівання

  • Психосексуальний розвиток

    • Концепція чоловічості

    • Концепція жіночості

  • Взаємне спілкування

КОХАННЯ

  • Концепція кохання

    • Спроба об'єктивізації

    • Альтруїзм

    • Дар людини-особистості

    • Права кохання

    • Кохання і дитина

  • Реалізація дошлюбного кохання

    • Дошлюбна чистота

    • Прояви дошлюбної любові

    • Ніжність як знак кохання

ДИТИНА ЯК ПЛІД КОХАННЯ

  • Таємниця зачаття

    • Роль жінки

    • Роль чоловіка

  • Материнство

    • Усвідомлення материнства

    • Пологи

  • Батьківство

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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