Пустіть дітей, нехай ідуть до Мене - Книга проповідей для Літургії за участю дітей

Проповідь 2. Поняття смерті та Вічного життя

Наочність: напис «ПЕРЕМОГА»

Великдень! Пасха! Яке чудове свято! Усі такі радісні, веселі красиві, багато хто у вишиванках. А чи ви знаєте, діти, чому сьогодні таке велике свято? Сьогодні ми святкуємо велику перемогу. Перемо гу життя над смертю.

З нагоди сьогоднішнього свята повсюди готують щедрі гостини. На стіл ставлять найсмачніші страви: ковбаску, шинку, яйце, паску – усі страви, які ми з вами освячували напередодні (або принесли сьогодні для освячення). А скажіть діти, які страви ви найбільше любите? (Діти називають свої улюблені великодні страви). Особливо смачними ці страви є через те, що ми мали тривалий час посту, коли старалися утримуватися від різної смакоти, правда?

Проповідник показує дітям напис. Скажіть, діти, що, коли і як ми можемо перемагати? (Допомогти дітям назвати різні види перемоги: спортивна, перемога у війні, перемога над своїм страхом, перемога над хворобою і найбільша перемога яка тільки може бути – це перемога над смертю). Так, діти, найбільший наш ворог, найбільший наш виклик, найбільше зло, яке ми хочемо побороти, – це смерть.

Смерть наших рідних, друзів, близьких – це найсумніша подія, яка може трапитися у нашому житті. І, гадаю, всім нам хотілося б, щоби смерті не було, щоб дорогі нам люди жили вічно. На жаль, смерть одна єдина певна річ для кожної людини, що народилася. Все в нашому житті може бути чи не бути: ми можемо бути мудрими чи немудрими, – правда? – можемо бути багатими чи бідними, здоровими чи хворими, але помре кожен. Це єдина незмінна правда для кожної людини.

Нич М., Стадницький А., Урбанович В., Шпак В. - Пустіть дітей, нехай ідуть до Мене (Лк. 18, 16) - Книга проповідей для Літургії за участю дітей

Львів: Катехитична комісія КГВА УГКЦ, 2020. – 336 с.

Пустіть дітей, нехай ідуть до Мене – Зміст

ПЕРЕДМОВА

Поради священнослужителям

Поради батькам

ПАСХА

Проповідь 1. Життя не закінчується смертю. Після смерті настає вічне щасливе життя, яке дарує нам Бог

Проповідь 2. Поняття смерті та вічного життя

Проповідь 3. Пасха – це день радості, це святкування нового життя, яке дає нам воскреслий Ісус Христос

НЕДІЛЯ ТОМИНА

Проповідь 1. Вірити Богові – означає Йому довіряти, як дитина цілковито довіряє татові

Проповідь 2. Про сміливість визнавати своє незнання і нерозуміння чогось, вміння визнавати помилки

Проповідь 3. Запалювати інших своєю вірою в Ісуса

НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ

Проповідь 1. Виконувати найважливіші справи треба якнайшвидше, не відкладаючи на потім

Проповідь 2. Спонукати до чинення добрих діл, діл милосердя. Дати розуміння різноманітності традицій

Проповідь 3. Непомітні люди часто мають більше відваги

НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО

Проповідь 1. Необхідно одне одному допомагати, як Ісус допоміг хворому чоловікові

Проповідь 2. Складні ситуації набагато легше вирішити з Божою допомогою

Проповідь 3. Бути уважним до тих, хто потребує нашої допомоги

НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ

Проповідь 1. Важливо причащатися Святих Тайн, щоб мати життя вічне

Проповідь 2. Що таке правда. Найвищою Правдою є Бог

Проповідь 3. Про важливість святих таїнств у житті християнина

НЕДІЛЯ СЛІПОРОДЖЕНОГО

Проповідь 1. Потрібно свідчити людям про справи Ісусові, як це зробив сліпороджений юнак

Проповідь 2. Що таке чудо

Проповідь 3. Зір – дар Божий, і його треба цінувати

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

Проповідь 1. Значення свята Вознесіння Господнього

Проповідь 2. Мета людського життя – Царство Небесне, яке є нашим домом

Проповідь 3. Боже благословення дарує нам радість і мир

НЕДІЛЯ СВЯТИХ ОТЦІВ

Проповідь 1. Що таке святість. Святим може бути кожен

Проповідь 2. Усі ми єдині в Ісусі Христі

Проповідь 3. Бог любить кожного з нас, Він створив нас неповторними та особливими

ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про свято Зіслання Святого Духа

Проповідь 2. Святий Дух – це Божа Сила, яка нас оживляє і дає нам багато дарів

Проповідь 3. Про ікону Зіслання Святого Духа.Є світ невидимий – якого ми не бачимо

1-ША НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА: ВСІХ СВЯТИХ

Проповідь 1. Святість – готовність пожертвувати дочасним заради отримання вічних благ

Проповідь 2. Не треба боятися бути святим! Святим може бути кожен

Проповідь 3. Святими стаємо тоді, коли, як Ісус, віддаємо іншим те, що маємо

2-ГА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. У чому полягає служіння апостола

Проповідь 2. Бог кличе кожного до певного завдання. Покликання до священства і монашества

Проповідь 3. Кожен з нас є покликаним

3-ТЯ НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Рай – це найбільше добро, найцінніший скарб, який не варто розмінювати на дрібниці

Проповідь 2. Господь добрий Батько, який про нас дбає

Проповідь 3. Молитва «Отче наш»

4-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Що означає довіряти Богові

Проповідь 2. Усі люди є Божими дітьми, незалежно від кольору шкіри, національності і віросповідання

Проповідь 3. Таїнство Єлеопомазання

5-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Пояснити, хто такий диявол і що перед Богом він безсилий

Проповідь 2. Про існування світу ангелів. Ангели є добрими і злими. Чому ми не бачимо ангелів

Проповідь 3. Важливо ставити під сумнів інформацію про когось, аби «чужі» факти не закривали нам дороги до дружби

6-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Гріх нищить наше життя. Через сповідь треба якнайчастіше зцілювати свою душу

Проповідь 2. Бог знає всі наші думки, він бачить нас наскрізь.

Проповідь 3. Про потребу в друзях

7-МА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Добро потрібно робити не заради власної прослави, а заради самого добра

Проповідь 2. Бог – наш лікар. Він лікує і тілесні, і душевні рани

Проповідь 3. Жити вірою потрібно глибоко усвідомлюючи свої учинки

8-МА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Уміти ділитися тим, що маємо, бути доброзичливими

Проповідь 2. Коли ми ділимося тим, що маємо, то Бог ще й помножує це

Проповідь 3. Важливість молитви перед їжею та після їжі

9-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. З Ісусом Христом можливо все

Проповідь 2. Бог ніколи нас не підведе, тому треба завжди й у всьому повністю Йому довіритися

Проповідь 3. Необхідність молитви у житті християнина

10-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Важливість молитви і посту

Проповідь 2. Важливість молитви та посту. Важливішим є духовний піст

Проповідь 3. Зміст віри

11-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Велич Божого милосердя і важливість прощення

Проповідь 2. Наші гріхи проти Бога незмірно більші, ніж наші провини одне проти одного

Проповідь 3. Милосердя виявляється у наших вчинках

12-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Прив’язаність до матеріального робить нас невільниками, нещасливими людьми

Проповідь 2. Матеріальні речі і багатство не дають нам справж-нього щастя, тому не варто на них надто покладатися, до них прив’язуватись чи за ними побиватися

Проповідь 3. Будьте щедрими

13-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Значення притчі про слуг і виноградник

Проповідь 2. Треба бути самим собою, не можна видавати себе за когось іншого, а особливо за наших батьків

Проповідь 3. Відповідальне ставлення до довкілля

14-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Приготування до Літургії та її кульмінаційний момент

Проповідь 2. Господь дає нам запрошення на його Гостину – Святу Літургію

Проповідь 3. Наша духовна одежа має бути постійно чиста

15-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Що означає любити

Проповідь 2. Бог – є Любов. Любов – це найбільше добро у всесвіті

Проповідь 3. Заповіді любові

16-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Проблема лінивства

Проповідь 2. Бог дає нам різні дари, щоб ми ними користувалися

Проповідь 3. Правда і брехня

17-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Що означає вірити Богові

Проповідь 2. Щоби досягнути результату, треба бути необразливим, сміливим і мудрим

Проповідь 3. У духовному житті важливо ставити високі цілі, щоб досягти більшого

18-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Важливість віри у нашому житті

Проповідь 2. Бог є володарем всесвіту і законотворцем. Важливо звертатися до Бога про порятунок

Проповідь 3. Будьте охочі до читання Святого Письма

19-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Чому треба бути щедрим

Проповідь 2. Ми повинні чинити добро тим, хто робить нам зло, і тим, хто нам не може віддячити, бо це єдина корисна річ

Проповідь 3. Не тримати образ, пробачати кривдникам

20-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Важливо бути співчутливим

Проповідь 2. Убогі, вдови і сироти перебувають під особливою Божою опікою

Проповідь 3. Велика любов здатна оживляти

21-ША НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Популяризувати серед дітей Святе Письмо

Проповідь 2. Віра – це дар, і в наших інтересах прийняти його

Проповідь 3. Працюючи, ми стаємо щасливими

22-ГА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про щедрість та безкорисливість

Проповідь 2. Найбільша біда – жити лише заради самого себе і не зауважувати людей в потребі

Проповідь 3. Бог звертається до нас через обставини, події, людей із закликом: «Настав час прокинутися і творити добро»

23-ТЯ НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Що таке біснуватість, звідки вона береться і як її не допустити

Проповідь 2. Ми інколи звикаємо до гріхів, хоча вони псують нам життя

Проповідь 3. Уміння дарувати добро іншим та оминати зло

24-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Що означає вірити

Проповідь 2. Треба бути щирими у своїх почуттях

Проповідь 3. Як реагувати на насмішки і доброзичливо ставитися до інших

25-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Значення притчі про милосердного самарянина та значення двох заповідей любові

Проповідь 2. Наш ближній є той, кому ми чинимо добро. Життєві потреби ближнього є понад усе

Проповідь 3. Не бути байдужим до чужого горя

26-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Значення притчі про багача, в якого земля вродила рясно

Проповідь 2. Хто живе тільки для себе, є самотніми, а це – пекло

Проповідь 3. Храм Божий

27-МА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про важливість милосердя

Проповідь 2. Пам’ятай святий день святкувати. Любов понад усякі закони і приписи

Проповідь 3. Лицемірство і шлях зцілення від нього

28-МА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про важливість щонеділі приходити до церкви

Проповідь 2. Церква як Божа спільнота відкрита для всіх

Проповідь 3. Гостинність та основні правила поведінки в гостях

29-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про важливість вдячності

Проповідь 2. Вдячність – це ознака культури і велика сила

Проповідь 3. Говорімо частіше «дякую», і життя ставатиме кращим

30-ТА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про значення Десяти Божих заповідей у житті християнина

Проповідь 2. Всемогутність Бога

Проповідь 3. Щедрість – запорука гарних стосунків з іншими

31-ША НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про силу та важливість молитви

Проповідь 2. Бог випробовує нашу віру. Треба бути витривалим у молитві попри всі обставини

Проповідь 3. Божі чесноти – віра, надія, любов

32-ГА НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Проповідь 1. Про навернення

Проповідь 2. Коли Бог входить до нас, ми змінюємося, і це спонукає нас бути доброчинцями

Проповідь 3. Шанобливе ставлення до ікон

НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ

Проповідь 1. Чого нас вчить Неділя митаря і фарисея

Проповідь 2. Принижувати інших – ознака того, що ми набагато гірші від них

Проповідь 3. Про стриманість і скромність

НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА

Проповідь 1. Про велич Божого милосердя

Проповідь 2. Не біда, коли людина грішить, – біда, коли людина не хоче встати зі свого гріха. Ніколи не можна опускати рук

Проповідь 3. Бог нас любить і все пробачає, якщо ми просимо пробачення

НЕДІЛЯ М’ЯСОПУСНА

Проповідь 1. Ісус є в кожній людині: як ми ставимося до інших, так і ставимося до Ісуса

Проповідь 2. Божа справедливість надолужить людську несправедливість. Суд належить Богові

Проповідь 3. Бути милосердним – покликання християнина

НЕДІЛЯ СИРОПУСНА

Проповідь 1. Входження в час Великого посту

Проповідь 2. Наскільки ми вміємо прощати, настільки Бог простить і нам

Проповідь 3. Що означає «пробачати» і «просити вибачення»

1-ША НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Проповідь 1. Що означає бути учнем Ісуса Христа

Проповідь 2. Про символи, біблійні символи. Смоковниця – символ Божої ласки

Проповідь 3. Ми належимо до Божої родини від моменту нашого Хрещення

2-ГА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Проповідь 1. Важливість участі в Божих ділах

Проповідь 2. Через нашу віру Бог може порятувати інших людей

Проповідь 3. Наші друзі дуже потребують нашої любові і турботи, як і ми їхньої

3-ТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Проповідь 1. Що таке Хрест Господній і що таке наші хрести

Проповідь 2. Думати лише про себе – це пекло

Проповідь 3. Йти дорогою життя найбезпечніше з Ісусом

4-ТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Проповідь 1. Піст – це не тільки відмова від певних страв

Проповідь 2. Молитва і піст – це сильна зброя

Проповідь 3. Батьки повсякчас турбуються про нас

5-ТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Проповідь 1. Про важливість учинків служіння

Проповідь 2. Хрестися хрещенням – приймати Христа за Cпасителя; пити чашу – виконувати Ісусову науку

Проповідь 3. Слово Боже зціляє недуги людини

ВХІД ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ

Проповідь 1. Подарунок, яким можна найкраще привітати Бога в день Його свята

Проповідь 2. Людська слава минуща, Божа слава вічна

Проповідь 3. Ісус достойний того, щоб Йому безкорисливо служити

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Проповідь 1. Про свято Різдва Пресвятої Богородиці

Проповідь 2. Надія. Народження надії

Проповідь 3. Бог для кожного з нас має особливий план, і нам потрібно навчитися Йому довіряти

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО

Проповідь 1. Історія свята Воздвиження

Проповідь 2. Хрест – це сила християнської віри

Проповідь 3. Любов, розп’ята на хресті

ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Проповідь 1. Історія свята Введення. Про важливість храму в нашому духовному житті

Проповідь 2. Храм Божий – це наш дім. Церковна заповідь: «У неділю і свято брати участь у Святій Літургії»

Проповідь 3. Кожен має своє завдання у житті, сповнювати яке допомагає постійна єдність із Творцем

НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ

Проповідь 1. Про цінність родинних зв’язків

Проповідь 2. Ми готуємося до великих християнських свят так само, як до інших важливих подій у нашому житті

Проповідь 3. Ісус Христос, Божий Син, народився від Пречистої Діви Марії

РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

Проповідь 1. Різдво – це насамперед свято на честь Бога Ісуса Христа

Проповідь 2. Головним сьогодні є Ісус, який народився в яслах. Найкращий подарунок для Ісуса – виготовити ясла у нашому серці

Проповідь 3. Інколи за своїми турботами про другорядні справи ми можемо навіть не згадати «винуватця» сьогоднішнього свята – Ісуса, нашого Спасителя

НЕДІЛЯ ПО РІЗДВІ

Проповідь 1. Цінність і багатство християнської родини

Проповідь 2. Боже провидіння. Бог все знає і всім керує. Тим, хто йде за Божим покликом, Бог завжди допомагає

Проповідь 3. Заздрість та жага влади

БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

Проповідь 1. Про Пресвяту Тройцю

Проповідь 2. Пресвята Тройця і поняття тайни

Проповідь 3. Я – дитина Бога, і Він мене безмежно любить

НЕДІЛЯ ПО БОГОЯВЛЕННІ

Проповідь 1. Наслідування Христа. Приносити світло в темряву

Проповідь 2. Що означає: Царство Боже є близько

Проповідь 3. Ісусові слова, Його навчання допомагають приймати правильні рішення у житті

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

Проповідь 1. Цінність зустрічі з Ісусом Христом

Проповідь 2. Треба виконувати закони, як і Ісус їх виконував Головні заповіді любові

Проповідь 3. Всього себе, своє життя та життя й проблеми інших потрібно довіряти люблячому Богові

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Проповідь 1. Марія є нашою небесною мамою. Вона завжди є біля нас

Проповідь 2. Довіряти Богові

Проповідь 3. Бог вибрав Пречисту Діву Марію на Матір свого Сина. Послух і згода Богородиці

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

Проповідь 1. Рай може бути вже тут на землі

Проповідь 2. Переобразитися – означає сяяти від радості і любові

Проповідь 3. Бог постійно говорить через обставини, людей, події; потрібно вчитися Його чути

УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ