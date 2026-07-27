Радостная Весть – Новый Завет в переводе с древнегреческого – Учебное издание
«Радостная Весть» представляет собой современный русский перевод полного Нового Завета, выполненный непосредственно с древнегреческого текста. Основным переводческим принципом издания является передача смысла оригинала, а не буквальное воспроизведение греческих грамматических конструкций. Благодаря этому текст отличается ясностью, естественным русским синтаксисом и доступностью для читателей, не знакомых с традиционной церковной лексикой.
Учебный характер издания определяется развернутым историко-филологическим аппаратом. Каждая новозаветная книга предваряется введением, содержащим сведения об авторстве, времени и месте написания, литературных особенностях и структуре текста. Перевод сопровождается пояснениями к древним реалиям, именам, понятиям и текстологическим вариантам, перекрестными ссылками, словарем, а также справочными таблицами мер, весов, монет и деления суток. Издание адресовано прежде всего студентам духовных и светских учебных заведений, преподавателям и всем читателям, заинтересованным в осмысленном изучении Нового Завета.
Радостная Весть – Новый Завет в переводе с древнегреческого – Учебное издание
М.: Российское Библейское общество, 2006. – 560 с.
ISBN 5-85524-323-0
Радостная Весть – Содержание
Евангелия
Евангелист Матфей. Радостная Весть
Евангелист Марк. Радостная Весть
Евангелист Лука. Радостная Весть
Евангелист Иоанн. Радостная Весть
История первоначальной Церкви
Евангелист Лука. Деяния апостолов
Письма Нового Завета
Введение к письмам Нового Завета
Апостол Павел. Христианам Рима
Христианам Коринфа, письмо первое
Христианам Коринфа, письмо второе
Христианам Галатии
Христианам Эфеса
Христианам Филипп
Христианам Колосс
Христианам Фессалоники, письмо первое
Христианам Фессалоники, письмо второе
Пастырские письма
Тимофею, письмо первое
Тимофею, письмо второе
Титу
Филемону
Другие апостольские письма
Письмо евреям
Письмо апостола Иакова
Апостол Петр. Письмо первое
Апостол Петр. Письмо второе
Евангелист Иоанн. Письмо первое
Евангелист Иоанн. Письмо второе
Евангелист Иоанн. Письмо третье
Письмо Иуды
Пророческая книга
Евангелист Иоанн. Откровение
Приложения
Словарь
Меры длины, объема и веса
Монеты
Сутки и деление дня и ночи
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