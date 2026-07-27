«Радостная Весть» представляет собой современный русский перевод полного Нового Завета, выполненный непосредственно с древнегреческого текста. Основным переводческим принципом издания является передача смысла оригинала, а не буквальное воспроизведение греческих грамматических конструкций. Благодаря этому текст отличается ясностью, естественным русским синтаксисом и доступностью для читателей, не знакомых с традиционной церковной лексикой.

Учебный характер издания определяется развернутым историко-филологическим аппаратом. Каждая новозаветная книга предваряется введением, содержащим сведения об авторстве, времени и месте написания, литературных особенностях и структуре текста. Перевод сопровождается пояснениями к древним реалиям, именам, понятиям и текстологическим вариантам, перекрестными ссылками, словарем, а также справочными таблицами мер, весов, монет и деления суток. Издание адресовано прежде всего студентам духовных и светских учебных заведений, преподавателям и всем читателям, заинтересованным в осмысленном изучении Нового Завета.

Радостная Весть – Новый Завет в переводе с древнегреческого – Учебное издание

М.: Российское Библейское общество, 2006. – 560 с.

ISBN 5-85524-323-0

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