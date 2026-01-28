Книга «Споглядаючи Проколеного: Спроби духовної христології» належить перу одного з найвидатніших богословів сучасності — кардинала Йосифа Ратцінґера (папи Бенедикта XVI). Це глибоке інтелектуальне та молитовне дослідження постаті Ісуса Христа, яке виходить за межі сухого академізму. Автор пропонує «духовну христологію», де науковий аналіз поєднується з живим досвідом віри.

Ратцінґер аналізує виклики, що постали перед Церквою після Другого Ватиканського Собору, зокрема спроби відірвати «історичного Ісуса» від «Христа віри». Він переконливо доводить, що неможливо зрозуміти Ісуса поза контекстом Церкви та її літургійного життя. Центральною темою книги є Пасхальна таємниця та Пресвяте Серце Ісуса як символ Божої любові, що була «проколена» заради спасіння людства. Автор розкриває нерозривний зв'язок між Євхаристією, внутрішнім життям парафії та місією Церкви у світі.

Друга частина видання містить медіації та проповіді, які допомагають читачеві перейти від теоретичного розуміння до споглядання. Роздуми на Великий Четвер та аналіз пасхальної символіки Агця дозволяють глибше пережити події Відкуплення. Ця книга є закликом до кожного християнина не просто вивчати Христа, а слідувати за Ним, знаходячи у «Проколеному» джерело істинного визволення та надії.

Кард. Йосиф Ратцінгер — Споглядаючи Проколеного: Спроби духовної христології

Пер. з нім. А. Чорний. — Львів: Свічадо, 2025. — 134 с.

ISBN 978-966-938-993-0

Йосиф Ратцінгер — Споглядаючи Проколеного — Зміст