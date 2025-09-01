Духовність - форма життя, що дає змоіу людині бачити Лице Боже. Коли людині відкривається реальність, що перебуває за межами її буденного досвіду, зростає обшир і сила її серця, і вона спізнає у власному житті свіжість і красу пустелі, куди відходив сам Христос, щоби споглядати Лице Отця (див. Мр.1,35). Найінтимніша форма духовности - це наші стосунки з Богом як джерело любови й життя. Ці взаємини між людиною й Богом дістають свою найглибшу реальність і вияв у молитві. Найбільш екстатична й дієва молитва - хвала, прославляння і трепетний захват. Тому молитва є актом, через який особа увіходить у свою внутрішню сутність, вгамовує уяву й утихомирює збурення свого оточення, щоб зустрітися з Божою Особою в її незрівнянній красі, яка є Лицем Божим. Молитва є також зустріччю з Любов'ю і всотуванням її величної сили й радости.

Молитовне життя формується відповідно до культури й ментальности особи. Існує стільки культур, скільки людських спільнот, і стільки ментальностей, скільки людських істот. Ці культури можуть неабияк різнитися, але водночас мати багато спільного. Люди неминуче спираються у власному трибі життя на принципи. Ці принципи походять із людських поглядів і приписів, які надихають і плекають певні психологічні й соціяльні джерела.

Усі люди, хоча вони й можуть цілковито різнитися культурою і людськими формами її вияву, у своїй суті єдині, і не тільки у власній людськості, але й у прагненні побачити Лице Боже й виразити його. їх надихає один Святий Дух.

Для християнина існує тільки один Господь, Ісус Христос, одне хрещення, одне Тіло, одне життя в Возі. Христос, який поєднує в собі і Творця, і творіння, є надто багатим, надто славним, надто неосяжним, щоб Його могла адекватно відтворити лише одна культура. І тільки завдяки пошані й захвату перед розмаїттям виявів, ми маємо змоіу звернути погляд на Лице Боже.

Існує дві течії в джерелах християнської духовности, які панують і донині. Зазвичай їх називають східною і західною (або грецькою і латинською, відповідно до первісних мов, що вживалися для їхнього висловлення). Ця книжка стосується форми східної духовности.

Отже, наша Церква називається грецькою, східною чи візантійською. Донедавна ми зазвичай ідентифікували себе словом "грецька" або "східна". Ми називали себе, а всі інші нас "греками", "східними православними" чи "східними католиками". Позаяк слово "візантійський", по суті, є християнським терміном, Вольтер, Монтеск'є і згодом уславлений Гібон створили навколо цього слова ауру "огиди й жаху" (Вольтер). Під їхнім впливом воно стало в інших європейських мовах синонімом "варварства", "марноти" і "глупоти". Усі відсторонилися від його вживання.1

І навпаки, слово "грецький" асоціюється зі славетною історією поганської Греції та її предивною культурою. Це слово краще розуміли й більше поважали. Навіть більше, первісною і офіційною мовою Візантійської Імперії і Церкви, яку вона фінансувала, була грецька. Саме тому до різних народів і культур, а також до самої Імперії застосовували термін "грецький". Ми називали себе греками - "греко-католиками", "гре- ко-православними", і наш обряд був "грецьким обрядом". Навіть слов'яни2, які греками є не більше, ніж китайці є французами, називають себе греками.

Мова - лише інструмент і знак, через який виражає себе культура. Якщо словом "грецький" називають Церкву і нас, членів цієї Церкви, то це кривотлумачення і помилка. Хіба ми кажемо про американців як про "англійський" народ або приписуємо їх до "англійської Церкви" і "англійської" культури тільки тому, що американці розмовляють мовою Англії? Американська культура і цивілізація є амальгамою багатьох культур, цивілізащй, народів і менталітетів. Ми не можемо називати її просто англійською, іспанською, французькою, скандинавською чи слов'янською. Це дуже, дуже особлива культура і цивілізація, яку ми називаємо американською - а не англійською - хоча вона загалом виражена англійською мовою.

Джозеф М. Рая — Лик Божий - Вступ до східної духовности

З англ. пер. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2011. - 216 с. (серія «Світло Сходу»).

ISBN 978-966-395-487-5, 978-966-395-238-3 (серія)

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