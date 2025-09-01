Рая — Лик Божий
Духовність - форма життя, що дає змоіу людині бачити Лице Боже. Коли людині відкривається реальність, що перебуває за межами її буденного досвіду, зростає обшир і сила її серця, і вона спізнає у власному житті свіжість і красу пустелі, куди відходив сам Христос, щоби споглядати Лице Отця (див. Мр.1,35). Найінтимніша форма духовности - це наші стосунки з Богом як джерело любови й життя. Ці взаємини між людиною й Богом дістають свою найглибшу реальність і вияв у молитві. Найбільш екстатична й дієва молитва - хвала, прославляння і трепетний захват. Тому молитва є актом, через який особа увіходить у свою внутрішню сутність, вгамовує уяву й утихомирює збурення свого оточення, щоб зустрітися з Божою Особою в її незрівнянній красі, яка є Лицем Божим. Молитва є також зустріччю з Любов'ю і всотуванням її величної сили й радости.
Молитовне життя формується відповідно до культури й ментальности особи. Існує стільки культур, скільки людських спільнот, і стільки ментальностей, скільки людських істот. Ці культури можуть неабияк різнитися, але водночас мати багато спільного. Люди неминуче спираються у власному трибі життя на принципи. Ці принципи походять із людських поглядів і приписів, які надихають і плекають певні психологічні й соціяльні джерела.
Усі люди, хоча вони й можуть цілковито різнитися культурою і людськими формами її вияву, у своїй суті єдині, і не тільки у власній людськості, але й у прагненні побачити Лице Боже й виразити його. їх надихає один Святий Дух.
Для християнина існує тільки один Господь, Ісус Христос, одне хрещення, одне Тіло, одне життя в Возі. Христос, який поєднує в собі і Творця, і творіння, є надто багатим, надто славним, надто неосяжним, щоб Його могла адекватно відтворити лише одна культура. І тільки завдяки пошані й захвату перед розмаїттям виявів, ми маємо змоіу звернути погляд на Лице Боже.
Існує дві течії в джерелах християнської духовности, які панують і донині. Зазвичай їх називають східною і західною (або грецькою і латинською, відповідно до первісних мов, що вживалися для їхнього висловлення). Ця книжка стосується форми східної духовности.
Отже, наша Церква називається грецькою, східною чи візантійською. Донедавна ми зазвичай ідентифікували себе словом "грецька" або "східна". Ми називали себе, а всі інші нас "греками", "східними православними" чи "східними католиками". Позаяк слово "візантійський", по суті, є християнським терміном, Вольтер, Монтеск'є і згодом уславлений Гібон створили навколо цього слова ауру "огиди й жаху" (Вольтер). Під їхнім впливом воно стало в інших європейських мовах синонімом "варварства", "марноти" і "глупоти". Усі відсторонилися від його вживання.1
І навпаки, слово "грецький" асоціюється зі славетною історією поганської Греції та її предивною культурою. Це слово краще розуміли й більше поважали. Навіть більше, первісною і офіційною мовою Візантійської Імперії і Церкви, яку вона фінансувала, була грецька. Саме тому до різних народів і культур, а також до самої Імперії застосовували термін "грецький". Ми називали себе греками - "греко-католиками", "гре- ко-православними", і наш обряд був "грецьким обрядом". Навіть слов'яни2, які греками є не більше, ніж китайці є французами, називають себе греками.
Мова - лише інструмент і знак, через який виражає себе культура. Якщо словом "грецький" називають Церкву і нас, членів цієї Церкви, то це кривотлумачення і помилка. Хіба ми кажемо про американців як про "англійський" народ або приписуємо їх до "англійської Церкви" і "англійської" культури тільки тому, що американці розмовляють мовою Англії? Американська культура і цивілізація є амальгамою багатьох культур, цивілізащй, народів і менталітетів. Ми не можемо називати її просто англійською, іспанською, французькою, скандинавською чи слов'янською. Це дуже, дуже особлива культура і цивілізація, яку ми називаємо американською - а не англійською - хоча вона загалом виражена англійською мовою.
Джозеф М. Рая — Лик Божий - Вступ до східної духовности
З англ. пер. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2011. - 216 с. (серія «Світло Сходу»).
ISBN 978-966-395-487-5, 978-966-395-238-3 (серія)
Джозеф М. Рая - Лик Божий — Зміст
- Передмова
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ВСТУП
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Розділ 1: Що таке Візантія?
- Як Схід заговорив грецькою?
- Візантійська культура
- Грецькі й латинські елементи
- Східні елементи
- Слов'янський вплив
- Розділ 1: Що таке Візантія?
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Частина 1: ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ БОГА
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Розділ 2: Пресвята Тройця джерело чудесної любови
- Східний богословський підхід
- Бог тайни
- Богослов'я зачудування
- Пресвята Тройця, джерело любови
- Сутність любови
- Ікономія
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Розділ 3: Пресвята Тройця джерело життя
- Зустріч з Отцем: Він святий
- Зустріч із Сином: Він світло
- Зустріч зі Святим Духом: Він життя
- Розділ 2: Пресвята Тройця джерело чудесної любови
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Частина 2: ВИЯВЛЕННЯ БОГА - ЛЮБОВ ІКОНОМІЯ
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Розділ 4: Бог-Любов присутній у космосі, людині і Христі
- Присутність Бога в космосі
- "На Божий образ": людина
- Присутність Бога у плоті: Христос
- Обоження всесвіту: теозис
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Розділ 5: Бог-Любов з'явився у плоті:
- Різдво, Богоявлення, Воскресения
- Різдво
- Богоявлення: хрещення Ісуса
- Воскресення
- Христос воскрес! Життя дарував!
- Розділ 4: Бог-Любов присутній у космосі, людині і Христі
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Частина 3: ДРАМА СПАСИТЕЛЬНОЇ ЛЮБОВИ: ЦЕРКВА
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Розділ 6: "Та, що належить Господу"
- Виявлення тайни
- Єпископ: образ Отця
- Папа
- Патріярх
- Церква єдина
- Втрата рівноваги у Церкві
- Церква свята
- Церква католицька
- Церква апостольська
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Розділ 7: Бог-Любов у жінці. Марія: Пресвята Богородиця
- Марія з Назарету
- Всеосяжна присутність Марії
- Пресвята Богородиця
- Слава Матері Божої.
- Блаженна, пренепорочна
- Заступниця за спасення
- Богородичні празники
- Прообраз Марії у Старому Завіті
- Різдво Пресвятої Богородиці
- Введення у храм Пресвятої Богородиці
- Благовіщення Пресвятої Богородиці
- Акафіст
- Успення Пресвятої Богородиці
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Розділ 8: Бог-Любов в оновленому творінні: Євангеліє, ікона, будівля церкви
- Святе Євангеліє
- Проголошення Доброї Новини
- Присутність Бога в іконі
- Іконографія Пресвятої Богородиці
- Будівля церкви: літургійне вираження освячення світу
- Розділ 6: "Та, що належить Господу"
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Частина 4: НОСТАЛЬГІЯ ЗА БОГОМ: ПОВЕРНЕННЯ
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Розділ 9: Божа слава і людський гріх
- Тайна гріха
- Особистий гріх та його тягар
- Прощення гріха через хвалу
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Розділ 10: Святі таїнства хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія і покаяння
- Хрещення
- Миропомазання
- Пресвята Євхаристія
- Таїнство покаяння
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Розділ 11: Відповідь Богові-Любови: Молитва....
- Проникнення в невидиме
- Ступені молитви
- Молитва споглядання
- Молитва ніжности
- Метаная
- Трисвяте, славослів'я
- Хресне знамення
- Розділ 9: Божа слава і людський гріх
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