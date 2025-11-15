Рая - Подружжя - зустріч з Богом
Історію Йоакима й Анни, які були батьками Богородиці, викладено у древньому рукописі, створеному, найімовірніше, на початку II століття. У той час ще живі були безпосередні родичі Пресвятої Діви, які могли переповідати спогади про свою сім’ю та предків. Згаданий рукопис було знайдено в Єгипті наприкінці XIX століття.
Цю ж саму історію Йоакима й Анни ще з III століття розповідають і передають від покоління до покоління в контексті церковної Традиції. Ніхто не знає ні того, звідки вона походить, ні як потрапила до богослужіння Східних Церков ще перед тим, як римський папа Сергій І, сицилієць за походженням, у 687 р. запровадив її до вжитку на Заході. Нещодавно віднайдений рукопис доповнив цю історію кількома цікавими подробицями і поставив на ній печать достовірности.
Кожен член родини Пресвятої Діви пам’ятав про Йоакима й Анну. Це подружжя прожило багато - вісімдесят чи й більше - років, не маючи дітей: вони були безплідними. Благочестиві євреї вважали безпліддя прокляттям. Бездітним подружжям було відмовлено у праві долучатися до свята людської природи і слави Царства.
З тих пір, як у 168 р. до Різдва Христового римляни завоювали Єрусалим, кожен побожний єврей очікував пришестя Месії, Спасителя, який мав визволити край від чужинців і відновити для народу Ізраїля царство, що триватиме вічно. Кожен єврей повинен був мати нащадків і плекати солодку мрію: а може, власне один із них стане Месією? Йоаким і Анна, попри відчай, який часом їх охоплював, ніколи не втрачали надії: їхня вірність одне одному і Богові була непохитною.
Якось Йоаким прийшов до храму, що містився через дорогу від його дому, аби за звичаєм принести у жертву ягня. Та священик не прийняв підношення, вилаяв його і сказав, що він - покинутий Богом. Принижений і глибоко засмучений, Йоаким, промовляючи молитви і плачучи, подався в пустиню, аби сховати там свій сором...
Рая Джозеф - Подружжя - зустріч з Богом
пер. з англ. А. Маслюх. - вид. 2-ге, випр. - Львів : Свічадо, 2019. - 80 с.
ISBN 978-966-938-306-8
Рая Джозеф - Подружжя - зустріч з Богом - Зміст
ПЕРЕДМОВА
I. ЙОАКИМ І АННА
- ІСТОРІЯ
- БЕЗПЛІДНЕ ПОДРУЖЖЯ
- ЗУСТРІЧ
- НЕМОВЛЯ
II. БОГОСЛОВСЬКІ НАСЛІДКИ
- ІКОНА
- ЛЮДИНА
- ДУША-ДУХ-ТІЛО
- ВІДНОСИНИ
III. ЛЮБОВ, ЩО ПОЄДНУЄ
- ХРИСТИЯНСЬКЕ ПОДРУЖЖЯ В ЗАГАЛЬНОМУ
- ПРИСУТНІСТЬ
- СОПРИЧАСТЯ
- ЗАРУЧЕННЯ
- ВІДМОВА ВІД СЕБЕ
- ГАРМОНІЯ
IV. ЧЕСНОТА СЕКСУ
- ПОДРУЖНЯ ЛЮБОВ
- ПЛІД ЛЮБОВИ
- АБОРТ
V. СВЯТЕ ТАЇНСТВО ПОДРУЖЖЯ
- З ЛУКА
- ТАЇНСТВО
- СВЯЩЕНСТВО
- ЗАВІТ
VI. ОБРЯД ВІНЧАННЯ
- ВІРНІСТЬ
- ЦАРСЬКА ГІДНІСТЬ
- ВЕРХОВЕНСТВО
- НЕРОЗРИВНІСТЬ
No comments yet. Be the first!