Історію Йоакима й Анни, які були батьками Богородиці, викладено у древньому рукописі, створеному, найімовірніше, на початку II століття. У той час ще живі були безпосередні родичі Пресвятої Діви, які могли переповідати спогади про свою сім’ю та предків. Згаданий рукопис було знайдено в Єгипті наприкінці XIX століття.

Цю ж саму історію Йоакима й Анни ще з III століття розповідають і передають від покоління до покоління в контексті церковної Традиції. Ніхто не знає ні того, звідки вона походить, ні як потрапила до богослужіння Східних Церков ще перед тим, як римський папа Сергій І, сицилієць за походженням, у 687 р. запровадив її до вжитку на Заході. Нещодавно віднайдений рукопис доповнив цю історію кількома цікавими подробицями і поставив на ній печать достовірности.

Кожен член родини Пресвятої Діви пам’ятав про Йоакима й Анну. Це подружжя прожило багато - вісімдесят чи й більше - років, не маючи дітей: вони були безплідними. Благочестиві євреї вважали безпліддя прокляттям. Бездітним подружжям було відмовлено у праві долучатися до свята людської природи і слави Царства.

З тих пір, як у 168 р. до Різдва Христового римляни завоювали Єрусалим, кожен побожний єврей очікував пришестя Месії, Спасителя, який мав визволити край від чужинців і відновити для народу Ізраїля царство, що триватиме вічно. Кожен єврей повинен був мати нащадків і плекати солодку мрію: а може, власне один із них стане Месією? Йоаким і Анна, попри відчай, який часом їх охоплював, ніколи не втрачали надії: їхня вірність одне одному і Богові була непохитною.

Якось Йоаким прийшов до храму, що містився через дорогу від його дому, аби за звичаєм принести у жертву ягня. Та священик не прийняв підношення, вилаяв його і сказав, що він - покинутий Богом. Принижений і глибоко засмучений, Йоаким, промовляючи молитви і плачучи, подався в пустиню, аби сховати там свій сором...

Рая Джозеф - Подружжя - зустріч з Богом

пер. з англ. А. Маслюх. - вид. 2-ге, випр. - Львів : Свічадо, 2019. - 80 с.

ISBN 978-966-938-306-8

Рая Джозеф - Подружжя - зустріч з Богом - Зміст

ПЕРЕДМОВА

I. ЙОАКИМ І АННА

ІСТОРІЯ

БЕЗПЛІДНЕ ПОДРУЖЖЯ

ЗУСТРІЧ

НЕМОВЛЯ

II. БОГОСЛОВСЬКІ НАСЛІДКИ

ІКОНА

ЛЮДИНА

ДУША-ДУХ-ТІЛО

ВІДНОСИНИ

III. ЛЮБОВ, ЩО ПОЄДНУЄ

ХРИСТИЯНСЬКЕ ПОДРУЖЖЯ В ЗАГАЛЬНОМУ

ПРИСУТНІСТЬ

СОПРИЧАСТЯ

ЗАРУЧЕННЯ

ВІДМОВА ВІД СЕБЕ

ГАРМОНІЯ

IV. ЧЕСНОТА СЕКСУ

ПОДРУЖНЯ ЛЮБОВ

ПЛІД ЛЮБОВИ

АБОРТ

V. СВЯТЕ ТАЇНСТВО ПОДРУЖЖЯ

З ЛУКА

ТАЇНСТВО

СВЯЩЕНСТВО

ЗАВІТ

VI. ОБРЯД ВІНЧАННЯ

ВІРНІСТЬ

ЦАРСЬКА ГІДНІСТЬ

ВЕРХОВЕНСТВО

НЕРОЗРИВНІСТЬ

VII. ЗНЯТТЯ ВІНЦІВ

VIII. ВИСНОВКИ