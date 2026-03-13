Книга Чарльза Райрі «Рівновага християнського життя» — це ґрунтовна праця відомого американського богослова, яка присвячена практичним аспектам духовного зростання. Автор ставить за мету допомогти віруючим знайти золоту середину між крайнощами законництва (суворого дотримання правил) та вседозволеності. Основна ідея твору полягає в тому, що справжнє християнство — це не набір механічних дій, а динамічне життя під керівництвом Святого Духа, де кожен аспект — від особистої молитви до соціального служіння — перебуває в гармонії з біблійним вченням.

Змістовна частина книги розглядає ключові компоненти духовного здоров’я: роль Божого Слова, значення освячення та важливість церковної спільноти. Райрі детально аналізує поняття «духовності», підкреслюючи, що вона не вимірюється лише емоціями чи зовнішніми успіхами, а проявляється у вірності Господу в повсякденних справах. Автор розглядає складні питання, такі як боротьба зі спокусами, природа духовних дарів та правильне розуміння Божої благодаті. Він пропонує чіткі біблійні орієнтири, які допомагають віруючій людині уникати духовного застою та розвивати зрілий характер.

Текст написаний у чіткому, аналітичному та глибоко біблійному стилі, що властиво представникам класичної диспансаціональної школи богослов’я. Чарльз Райрі виступає як досвідчений вчитель, який вміє пояснити складні теологічні істини простою та зрозумілою мовою. Книга є незамінним посібником для кожного християнина, хто прагне побудувати міцний фундамент своєї віри та уникнути дисбалансу в духовному житті. Це читання, яке закликає до тверезості духу, щирості перед Богом та постійного оновлення розуму через пізнання Його істини.

Чарлз Калдвелл Райрі – Рівновага християнського життя

З англійської мови переклав ЛЕОНІД М. КОРОВНИК. - Вінніпег — Едмонтон: Накладом Української Євангельсько-Баптистської Конференції Західньої Канади, 1981. – 204 с.

Чарлз Калдвелл Райрі – Рівновага християнського життя – Зміст

Передмова

Частина І: ДЕЯКІ БІБЛІЙНІ ПОГЛЯДИ

1. Вступ

2. Що то є Духовність?

3. Хто є Людина?

4. Старе й Нове

5. З’єднання з Христом

Частина II: ДЕЯКІ ОСОБИСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7. Як Ми Освячуємося?

7. Посвята

8. Гроші й Любов Божа

9. Уживання Ваших Дарів

10. Шаблонна Вірність

Частина III: ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ