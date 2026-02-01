Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий
Многотомный проект по библеистике Николаса Томаса Райта «Истоки христианства и вопрос о Боге» - Том 1 - «Новый Завет и народ Божий»
Первая книга многотомного проекта по библеистике Нового Завета Николаса Томаса Райта «Истоки христианства и вопрос о Боге». Н. Т. Райт подробно рассматривает фундаментальные эпистемологические, исторические и богословские вопросы новозаветной науки, которые в следующих книгах будут развернуты во всей полноте.
Длинная дорога книги «Новый Завет и народ Божий» к русскоязычному читателю длиною в 21 год пройдена!
«Истоки христианства и вопрос о Боге»
- «Новый Завет и народ Божий» Коллоквиум, 2013
- «Иисус и победа Бога» ББИ, 2005
- «Воскресение Сына Божьего» ББИ, 2011
- «Апостол Павел и верность Бога» Коллоквиум, 2014
Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге»
Перевод с англ. Н. Холмогоровой
Черкассы: Коллоквиум, 2013. – 704 стр.
ISBN 978-966-8957-42-0
N. T. Wright. The New Testament and the People of God
First published in Great Britain 1992
Society for Promoting Christian Knowledge
36 Causton Street
London SW1P 4ST
Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге» - Содержание
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Предисловие
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Часть первая. Введение
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1. Новый Завет и происхождение христианства
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Часть вторая. Методология
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2. Познание. Проблемы и варианты
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3. Литература, истории, выражение мировоззрений
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4. Историческая наука и первый век
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5. Богословие, авторитет и Новый Завет
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Часть третья. Иудаизм первого века в Греко–Римском мире
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6. Место, время, сюжет
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7. Разнообразие иудаизма
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8. История, символ, образ жизни. Мировоззрение Израиля
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9. Вера Израиля
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10. Надежда Израиля
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Часть четвертая. Первое столетие христианства
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11. Поиск керигматической Церкви
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12. Образ жизни, символ и вопросы. Мировоззрение первых христиан
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13. Истории раннего христианства (1)
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14. Истории раннего христианства (2)
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15. Христианство. Предварительный очерк
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Часть пятая. Заключение
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16. Новый Завет и вопрос о Боге
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Приложение. Хронологическая таблица истории иудаизма периода Второго Храма и раннего христианства
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1. От Вавилона к Риму
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2. Под властью Рима
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Библиография
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Сокращения
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Древние источники
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Современные источники
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Отзывы о книге
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О Авторе
Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге» - От автора
Несколько лет подряд я пытался одновременно работать над двумя разными книгами. Одна из них была посвящена Павлу и его богословским взглядам, вторая – Иисусу в его историческом контексте. Постепенноя осознал, что эти книги связаны между собой куда теснее, чем казалось ранее. В обеих речь шла об историческом описании событий и вероучений первого века. И в одной, и в другой книге особое внимание уделялосьопределенному пониманию соответствующих текстов и событий. И та и другая требовали компетентности в вопросах иудаизма первого века.
Для обеих книг требовались заключительные богословские и практические выводы. Так и получилось, что я пришел к мысли о двухтомнике об Иисусе и Павле.
Однако характер материала и доводов не позволяли мне на этом остановиться. Один из важнейших вопросов, без которого невозможен поиск Иисуса, связан с исследованием евангелий; единственной главы в ужеи без того объемной книге было бы явно недостаточно, чтобы рассмотреть обширную проблематику, связанную с этим вопросом. От принятия этой мысли и сделанного самому себе признания, что планируются три тома, оставалось совсем недалеко до осознания – на самом деле речь идет о пятитомнике. По одному тому – об Иисусе, Павле и евангелиях,вступительной части (настоящая работа) и части заключительной, в которых будет собрано все, что иначе необходимо было бы сказать в начале и в конце каждой из этих трех книг. В результате получился проект, прежде всего посвященный Иисусу и Павлу, но в то же время неизбежно затрагивающий тему Нового завета в целом.
Одна из причин, по которым я позволил этому материалу так разрастись – удручающая краткость многих однотомных или даже двухтомных трудов по богословию Нового Завета, написанных в этом веке. Сжать обсуждение притчей или учения об оправдании до двух или трех страниц – в конечном счете значит не принести особой пользы ни обычному читателю, ни развитию науки. Лучшее, чего можно добиться подобным методом – заронить несколько мыслей и надеяться, что найдутся читатели, которые отправятся самостоятельно исследовать их значение.
Я надеюсь достичь несколько большего и в самом деле осветить важные вопросы, а по некоторым ключевым моментам – вступить в дискуссию с противоположными точками зрения.
Крайность, противоположная краткому общему обзору, – чрезмерное дробление, так свойственное нашей отрасли: подчас люди на протяжении всей своей профессиональной деятельности специализируются в узкой сфере, не предпринимая ни одной попытки сплести отдельные нити в единое полотно более широкой гипотезы. Я считаю, что важно предпринятьпопытку синтеза, однако без ложного сокращения и чрезмерного упрощения. Затем я надеюсь выдвинуть целостную гипотезу происхождения христианства, в особенности по отношению к Иисусу, Павлу и евангелиям, которая обозначит новые подходы к пониманию основных движений и умозрительных понятий и предложит новые направления для дальнейшей экзегезы. Я надеюсь и сам приложить усилия в этом направлении.
Фраза «Богословие Нового Завета», ставшая темой первой главы данной книги, к настоящему времени обрела множество разнообразных смысловых оттенков. И хотя то, что я делаю, во многом укладывается в модель книги с таким же заголовком, я предпочел оставить заглавие данного проекта конкретным, а не абстрактным. Одна из основных тем на всем протяжении этого труда – значение слова «Бог» (или даже «бог» – см. ниже); я полагаю, что для ранних христиан, включая авторов Нового Завета, этот вопрос был куда более острым, чем обычно считают. Слово theos для грекоязычных (и его эквиваленты в других языках, звучавших в первом веке) было далеко не однозначным, и первым христианам пришлось тщательно обосновать определенное его понимание.
Поэтому я не просто рассматриваю обобщенную идею богословия (т. е. того, что может сойти за богословское рассуждение на ту или иную тему), но останавливаюсь на богословии как таковом – на значении важного слова «бог». Как бы это странно ни звучало, но именно такого исследования и не хватает часто в богословии Нового Завета; я думаю, это упущение давно пора исправить.
Мне хотелось бы также объяснить некоторые особенности используемой мною терминологии – принести извинения или показать, что извиняться не за что. Во-первых, я обычно называю Иисуса Иисусом, а не Христом, как это делают многие богословы. Причина этого – не просто в нежелании задеть чувства моих друзей-иудеев и прочих сомневающихся в мессианстве Иисуса. Я поступаю так потому, что мессианство было под вопросом на протяжении всей евангельской истории, а задача историка – насколько возможно, смотреть на все глазами людей того времени. В частности, это будет служить напоминанием, что «Христос» – это титул с конкретным и весьма узким смыслом (рассуждения об этом будут приведены в последующих томах). Само по себе это слово не было божественным титулом, а среди ранних христиан не сводилось и до имени собственного.
Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге» - О книге
Сейчас, пожалуй, пора сказать кое-что о содержании этого первого тома. По сути, эта книга должна подготовить почву: цель ее написания – позволить мне далее трудиться в исследованиях, посвященных Иисусу, Павлу и евангелиям, не избегая серьезного обсуждения фундаментальных вопросов, которые в противном случае пришлось бы значительно сокращать, чтобы втиснуть этот материал в первые главы каждого тома.
Поэтому в большинстве других книг я пишу как увлеченный любитель,а не высококвалифицированный профессионал. Сам я специализируюсь на изучении Иисуса и Павла, и я подхожу к герменевтической и богословской теории, с одной стороны, и изучению иудаизма первого века, с другой, с энтузиазмом неспециалиста. Читатели, желающие истолкований, могут посчитать, что большая часть этого тома состоит из ненужной зауми; другие же, всю жизнь скрупулезно исследуя материал, который здесь собран воедино и рассмотрен вкратце, могут все равно счесть многие вопросы нерассмотренными (это в особенности касается второй части).
Я посчитал необходимым затронуть и эти области, поскольку на данный момент в новозаветных исследованиях наблюдается такое многоголосие даже по поводу фундаментальных вопросов, что необходимо хотя бы вкратце их рассмотреть. Для более глубокого их исследования потребова лось бы написать еще не одну книгу.
Н. Т. Райт
Вустерский колледж, Оксфорд
День Св. Петра
июнь 1992 г
2013-08-19
«Истоки христианства и вопрос о Боге»
- «Новый Завет и народ Божий» Коллоквиум, 2013
- «Иисус и победа Бога» ББИ, 2005
- «Воскресение Сына Божьего» ББИ, 2011
- «Апостол Павел и верность Бога» Коллоквиум, 2014
спасибо
Спасибо за качественный пдф-файл! 20 лет назад в Англии я читал эту книгу в бумажном варианте.
крутой дядя)
1
Djvu (https://cloud.mail.ru/public/JEf6/TqDK7gNyM) недоступно (404)...
Да, мэйлру подло удалило все наши файлы - по перекачке пишите мне в личку, не всегда комменты могу видеть...
Сердечно благодарю за труд!!!