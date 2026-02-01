N. T. Wright. The New Testament and the People of God

First published in Great Britain 1992

Society for Promoting Christian Knowledge

36 Causton Street

London SW1P 4ST

Райт Николас Томас - Новый Завет и народ Божий - Первая часть труда «Истоки христианства и вопрос о Боге» - Содержание

Несколько лет подряд я пытался одновременно работать над двумя разными книгами. Одна из них была посвящена Павлу и его богословским взглядам, вторая – Иисусу в его историческом контексте. Постепенноя осознал, что эти книги связаны между собой куда теснее, чем казалось ранее. В обеих речь шла об историческом описании событий и вероучений первого века. И в одной, и в другой книге особое внимание уделялосьопределенному пониманию соответствующих текстов и событий. И та и другая требовали компетентности в вопросах иудаизма первого века.

Для обеих книг требовались заключительные богословские и практические выводы. Так и получилось, что я пришел к мысли о двухтомнике об Иисусе и Павле.

Однако характер материала и доводов не позволяли мне на этом остановиться. Один из важнейших вопросов, без которого невозможен поиск Иисуса, связан с исследованием евангелий; единственной главы в ужеи без того объемной книге было бы явно недостаточно, чтобы рассмотреть обширную проблематику, связанную с этим вопросом. От принятия этой мысли и сделанного самому себе признания, что планируются три тома, оставалось совсем недалеко до осознания – на самом деле речь идет о пятитомнике. По одному тому – об Иисусе, Павле и евангелиях,вступительной части (настоящая работа) и части заключительной, в которых будет собрано все, что иначе необходимо было бы сказать в начале и в конце каждой из этих трех книг. В результате получился проект, прежде всего посвященный Иисусу и Павлу, но в то же время неизбежно затрагивающий тему Нового завета в целом.

Одна из причин, по которым я позволил этому материалу так разрастись – удручающая краткость многих однотомных или даже двухтомных трудов по богословию Нового Завета, написанных в этом веке. Сжать обсуждение притчей или учения об оправдании до двух или трех страниц – в конечном счете значит не принести особой пользы ни обычному читателю, ни развитию науки. Лучшее, чего можно добиться подобным методом – заронить несколько мыслей и надеяться, что найдутся читатели, которые отправятся самостоятельно исследовать их значение. Одна из причин, по которым я позволил этому материалу так разрастись – удручающая краткость многих однотомных или даже двухтомных трудов по богословию Нового Завета, написанных в этом веке. Сжать обсуждение притчей или учения об оправдании до двух или трех страниц – в конечном счете значит не принести особой пользы ни обычному читателю, ни развитию науки. Лучшее, чего можно добиться подобным методом – заронить несколько мыслей и надеяться, что найдутся читатели, которые отправятся самостоятельно исследовать их значение.