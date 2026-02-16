Книга Сью Рельф пропонує батькам та вихователям унікальну методику налагодження глибокого емоційного контакту з дітьми через продумані запитання та сценарії спілкування. Автор виходить із того, що звичайне «Як справи у школі?» часто веде до односкладних відповідей і не сприяє щирості. Натомість вона пропонує готові «рецепти» — креативні та несподівані теми для розмов, які допомагають дитині розкрити свій внутрішній світ, поділитися переживаннями та навчитися краще розуміти власні почуття.

Кожен такий «рецепт» структурований так, щоб перетворити звичайне спілкування на захопливу гру або філософську мандрівку, яка зміцнює довіру в родині. Книга вчить дорослих не просто слухати, а чути дитину, стимулюючи її уяву, критичне мислення та емпатію. Це практичний інструмент для тих, хто прагне виховати емоційно інтелектуальну особистість і зробити час, проведений разом, по-справжньому якісним та наповненим змістом.

Львів: «Нова Надія», 2005. – 216 с.

ISBN 966-96283-4-2

Сью Рельф - 100 рецептів бесід з дітьми – Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Загальні теми

1. Мова неба - 2. Чому росте ваш сад? - 3. Загляньмо всередину - 4. Все залежить від ґрунту - 5. Продовжуйте слухати - 6. Можливо чи неможливо? - 7. Пляма є плямою - 8. Втрачений чи знайдений? - 9. Не одягайте це на свою сорочку! - 10. Справжня переміна - 11. Всього вдосталь - 12. Немає чого боятись - 13. Відпочинок, про який ви мріяли все життя!

РОЗДІЛ II. Бог Отець

14. Бог невидимий - 15. Три в одному - 16. Мега Бог, і мікро я. - 17. Бог премудрий і геніальний - 18. Він дав назву кожній - 19. Знає тільки Бог - 20. Оце так пам’ять! - 21. Асорті, а не улюбленці! - 22. Надзвичайно - 23. Починаємо рахувати... - 24. А тепер - добра новина - 25. Відсутність новин - це вже добра новина - 26. Час мого життя - 27. Плескайте в долоні! - 28. Кричати дозволяється

РОЗДІЛ III. Ісус

29. Він є образом Свого Отця - ЗО. Є тільки один шлях - 31. Світло для світу - 32. Просто безцінне! - 33. Ласкаво просимо усіх! - 34. Діти - це щось особливе - 35. Я дуже погано почуваюсь - 36. Прощається все - 37. Прийміть це - 38. Очищення - 39. Справу зроблено - 40. На Його місці мав бути я - 41. Зітхайте, зітхайте!

РОЗДІЛ IV. Святий Дух

42. Точно як Ісус - 43. Не дихати? - 44. Я - пластиковий стаканчик - 45. Сила свічки - 46. Промокнути наскрізь Богом - 47. Вибух хлопавки! - 48. Світись! - 49. Надчутливий - 50. Оце так купа сміття! - 51. В якому напрямку?

РОЗДІЛ V. Біблія

52. Потрібно і одне, і друге - 53. Бестселер - 54. Вічна гарантія - 55. їжа для розуму! - 56. Строго за рецептом! - 57. Атлас Бога - 58. Пізнаємо Його ближче - 59. Все до найменших деталей!

РОЗДІЛ VI. Церква

60. Дивовижна Божа мозаїка - 61. Справжня церква, встаньте, будь ласка! - 62. Дім - це ... (1) - 63. Дім - це ... (2) - 64. Дім - це ... (3) - 65. Дім - це ... (4) - 66. Який асортимент! - 67. Оце так галас! - 68. Мова тіла - 69. Опозиція - переслідування

РОЗДІЛ VII. Християнське життя

70. Не знаєш броду - не лізь у воду - 71. “Вірю, що ...” - 72. Я здаюсь - 73. Карликове дерево (бонсай) - 74. Ой! - 75. Мій тато - 76. Мій старший брат - 77. Небо, я вже йду! - 78. Немає нікого, хто був би кращим за іншого - 79. Всі індіанці і жодного ватажка - 80. Мало - це багато - 81. Більше, ніж почуття - 82. Чого тільки попросите - 83. Дивовижне миття посуду! - 84. Прибуток, який постійно росте - 85. Сімдесят разів по сім - 86. Будьте щедрими - 87. Хто перший? - 88. Ми - воїни Господа - 89. Запасіться терпінням! - 90. Змії і драбини - 91. Найбільший серед усіх дідусів! - 92. Перетворення

РОЗДІЛ VIII. Особливі нагоди і свята

93. Саме те, що мені потрібно! (Різдво) - 94. Ось Він іде! (Вербна неділя - В’їзд Ісуса в Єрусалим) - 95. Ціна раба (Страсна п’ятниця) - 96. Воістину воскрес! (Великодня неділя) - 97. Як все вчасно! (День подяки - День жнив) - 98. Дитячий лепет (Молитва над дітьми) - 99. Чи може Бог про нас забути? (День матері) - 100. Наш Отець (День батька)

Біблійний покажчик