В этой книге речь пойдет о библейских пророках, т. е. о тех, чьи пророчества оказались записанными в Библии, главным образом в ее первом разделе, так называемом Ветхом завете. Ветхий завет, как известно, является вероисповедной основой двух религий: иудаизма и христианства.

Верующие часто приводят сбывшиеся пророчества из Библии, как доказательства существования Бога. М.И. Рижский пытается опровергнуть эти аргументы, показывая, что на самом деле, как считает автор книги, представляли собой пророки и их пророчества.

Моисей Иосифович Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества

М.: Политиздат, 1987.— 366 с.

Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества - Содержание

О книге

Введение

Древнейшие пророки Израиля

Пророки - "судьи" Девора и Самуил. Пророческие "сонмы". Пророки "царские" и пророки "народные"

Пророки Илия и Елисей

Пророки-писатели и проблема теодицеи Яхве

Амос - пророк из фекойских пастухов

Пророк Осия

Книга Исаии и пророк Исаия

Пророк Михей

Книга пророка Софонии

Книга пророка Наума

"Книга закона" и религиозная реформа царя Иосии

Иеремия - пророк-политик

Аввакум (Хавакук)

Пророки в Вавилонском плену

Иезекииль. "Жреческий кодекс" и жреческая "утопия"

Второисаия - пророк-аноним

Пророки в послепленный период