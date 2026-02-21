Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества

Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества
Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

В этой книге речь пойдет о библейских пророках, т. е. о тех, чьи пророчества оказались записанными в Библии, главным образом в ее первом разделе, так называемом Ветхом завете. Ветхий завет, как известно, является вероисповедной основой двух религий: иудаизма и христианства.

Верующие часто приводят сбывшиеся пророчества из Библии, как доказательства существования Бога. М.И. Рижский пытается опровергнуть эти аргументы, показывая, что на самом деле, как считает автор книги, представляли собой пророки и их пророчества.

Моисей Иосифович Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества

М.: Политиздат, 1987.— 366 с.

Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества - Содержание

О книге

Введение

Древнейшие пророки Израиля

  • Пророки - "судьи" Девора и Самуил. Пророческие "сонмы". Пророки "царские" и пророки "народные"

  • Пророки Илия и Елисей

Пророки-писатели и проблема теодицеи Яхве

  • Амос - пророк из фекойских пастухов

  • Пророк Осия

  • Книга Исаии и пророк Исаия

  • Пророк Михей

  • Книга пророка Софонии

  • Книга пророка Наума

  • "Книга закона" и религиозная реформа царя Иосии

  • Иеремия - пророк-политик

  • Аввакум (Хавакук)

Пророки в Вавилонском плену

  • Иезекииль. "Жреческий кодекс" и жреческая "утопия"

  • Второисаия - пророк-аноним

Пророки в послепленный период

  • Третьеисаия

  • Храмовые пророки. Аггей, Захария, Второзахария

  • Пророки Авдий и Иоиль. Книга Малахии

  • Реформы Ездры и Неемии. Канон Торы

  • Книга Руфь

  • Книга пророка Ионы

  • Книга Иова и Книга Екклесиаста

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

