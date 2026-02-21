В этой книге речь пойдет о библейских пророках, т. е. о тех, чьи пророчества оказались записанными в Библии, главным образом в ее первом разделе, так называемом Ветхом завете. Ветхий завет, как известно, является вероисповедной основой двух религий: иудаизма и христианства.
Верующие часто приводят сбывшиеся пророчества из Библии, как доказательства существования Бога. М.И. Рижский пытается опровергнуть эти аргументы, показывая, что на самом деле, как считает автор книги, представляли собой пророки и их пророчества.
Моисей Иосифович Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества
М.: Политиздат, 1987.— 366 с.
Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества - Содержание
О книге
Введение
Древнейшие пророки Израиля
Пророки - "судьи" Девора и Самуил. Пророческие "сонмы". Пророки "царские" и пророки "народные"
Пророки Илия и Елисей
Пророки-писатели и проблема теодицеи Яхве
Амос - пророк из фекойских пастухов
Пророк Осия
Книга Исаии и пророк Исаия
Пророк Михей
Книга пророка Софонии
Книга пророка Наума
"Книга закона" и религиозная реформа царя Иосии
Иеремия - пророк-политик
Аввакум (Хавакук)
Пророки в Вавилонском плену
Иезекииль. "Жреческий кодекс" и жреческая "утопия"
Второисаия - пророк-аноним
Пророки в послепленный период
Третьеисаия
Храмовые пророки. Аггей, Захария, Второзахария
Пророки Авдий и Иоиль. Книга Малахии
Реформы Ездры и Неемии. Канон Торы
Книга Руфь
Книга пророка Ионы
Книга Иова и Книга Екклесиаста
