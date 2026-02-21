Рижский - Книга Экклезиаста

Ученые-"масореты" разработали целую систему подстрочных и надстрочных знаков для обозначения гласных звуков в словах. Дело в том, что древние евреи, так же как некоторые другие народы древности, например египтяне, при письме не употребляли букв для гласных звуков. Это, конечно, значительно осложняло чтение и понимание написанного, поскольку одно и то же сочетание согласных могло быть прочитано и понято по-разному (как, например, русское слово "стол", написанное без гласных — "стл", — может быть понято и как "стул", и как "стоял" и пр.). Значки вместо букв для гласных пришлось ввести еще и по той причине, что по закрепившемуся к этому времени религиозному запрету в Священное писание нельзя было добавить ни одной буквы.

Новосибирск: "Наука". Сибирская издательская фирма РАН. 1995. — 225 с.

ISBN 5—02—031158—8

Рижский Моисей Иосифович - Книга Экклезиаста - В поисках смысла жизни - Содержание

Предисловие

Введение

Список сокращений

Книга Экклезиаста (перевод с древнееврейского М.М. Рижского)

Комментарий

В поисках смысла жизни. Книга Экклезиаста

Много тысяч лет тому назад. В погоне за бессмертием. Открытие души. В мире душ и духов

Четыре тысячи лет тому назад. Древний Египет. Идея о посмертном воздаянии. Загробный суд и райские поля Иалу. О смысле жизни. Вера и сомнение. "Разговор разочарованного со своей душой". Древний скептик — "Песнь арфиста"

Древний Вавилон. Иркаллу — царство мертвых. "Поэма о Гильгамеше"

Греческий мир. Философы о счастье и смысле жизни человека

Орфики и Платон

Эллинистический мир и его философы. Стоики. Эпикурейцы. Киники. Разум и вера

Древняя Иудея. Религия Яхве и проблема теодицеи. Пророки и вольнодумцы. Кризис веры. Иов — "обличающий Бога"

Книга Экклезиаста. Время и место написания. Жанр, структура и стиль. Личность автора. Его мировоззрение. "Великий скептик". "Хебел" значит "нет смысла". Послание в два адреса. "Делайте добро" — в этом смысл жизни

От сомнения к вере. Антиох Епифан и гонения на веру Яхве. "Мерзость запустения". Мученики за веру отцов. Хасидеи — "просвещающие". Книга Даниила и ее автор. В религию Яхве вошла новая вера — о воскресении мертвых и загробном воздаянии. Обретение смысла жизни для праведников

На подступах к христианству. Фарисеи, саддухеи и ессеи о предопределении, свободе воли и воскресении мертвых. Раннее христианство и иудаизм

От Экклезиаста к апостолу Павлу. "Благовестие" апостола Павла — "ответ" Экклезиасту. Спасение и смысл жизни тольков вере — в Христа и благодать. Предопределение по Павлу.Окрик скептику и анафема инакомыслящим

Экклезиаст и современность. От Экклезиаста к Хайдеггеру и Сартру. Л.Н. Толстой и Экклезиаст

Заключение

Приложение