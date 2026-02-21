Такому же отношению к Библии учит и выходящий в Советском Союзе печатный орган баптистов «Братский вестник»: «Библия... чудесный свод всех божественных учений... единственная книга в мире, снимающая покров с тайны происхождения Вселенной и человека и указывающая на цель мироздания. Библия.написана для людей всех времен и всей наречий».

Не удивительно, что люди, придерживающиеся таких взглядов на Библию, склонны видеть в ней необыкновенную, сверхъестественную мудрость, высочайшую вневременную и общеловеческую нравственность и даже предсказания о далеком будущем человечества, вплоть до «конца света». Библия для этих верующих — это и руководство к жизни, и единственный путь к «спасению», обретению посмертного блаженства. «Священное писание,— наставляет официальный оргап Московской патриархии «Богословские труды»,— является для христиан основным руководством на пути к спасению».

Михаил Иосифович Рижский - Русская Библия - История переводов Библии в России

Издательство «Наука»

Сибирское отделение

Новосибирск ,1978 г., 208 с.

Академия наук СССР

Сибирское отделение

Институт истории. Филологии и философии

Новосибирский государственный университет

второе издание:

Русская библия: История переводов библии вРоссии

Изд. 2-е. - СПб.: Авалон, Азбука-классика, 2007. - 256 с.

ISBN 978-5-94860-046-8 (Авалон)

ISBN 978-5-352-02057-9 (Азбука-классика)

Михаил Иосифович Рижский - Русская Библия - История переводов Библии в России - Содержание

Введение

Древние версии и переводы Библии (Септуагипта и Вульгата)

Кирилло-Мефодиевская славянская Библия

Славянская Библия на Руси

Ранние переводы (X —XIV вв.)

Геннадиевская Библия 1499 г

Максим Грек, его переводы и исправления «святых» книг.

Начало печатания библейских книг в Москве. Первопечатный Апостол 1564 г

Острожская Библия 1581 г

Московская (первопечатная) Библия 1663 г

Петровско-Елизаветинская Библия 1751 г

Переводы Библии на русский язык

Ранние переводы (до XIX в.)

Переводы и издания Российского библейского общества

Переводы Г. П. Павского и Макария (Глухарева)

Русский Синодальный перевод Библии 1876 г.

Новые «исправления» елизаветинского славянского и русского переводов Библии. Библия 1956 г

Заключение

Примечания