Роллер - Клеопатра

НЕМНОГИЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ АНТИЧНОСТИ ТАК ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ, НО ПРИ ЭТОМ ТАК ПЛОХО ИЗУЧЕНЫ, КАК КЛЕОПАТРА VII (69-30 ДО Н.Э.), царица Египта. Клеопатра, ставшая героиней обширного репертуара постантичной популярной культуры, а также значимой фигурой в литературе, искусстве и музыке, сама по себе удивительно малоизвестна и, как правило, неправильно понимается. Даже в годы сразу после ее смерти ее память осуждалась теми, кто ее победил, что исказило древние источники.

Клеопатра VII была выдающимся дипломатом, военно-морским командиром, администратором, лингвистом и писательницей, умело управлявшей своим царством в условиях ухудшающейся политической ситуации и усиливающегося римского вмешательства. Тот факт, что она в конечном итоге потерпела поражение, не умаляет её способностей. Однако её образ в популярной культуре и искусстве часто затмевает её истинную сущность, и даже научные исследования её карьеры могут опираться на информацию из ранней современной драмы и искусства или кино, которые сами по себе интересны и значимы, но не имеют отношения к пониманию самой царицы. Хотя ей посвящена обширная библиография , её несправедливо представляют как человека, чьи физические потребности определяли её политические решения. Некоторые из наиболее объективных свидетельств её эпохи — произведения искусства и монеты, созданные при её жизни, - слишком часто игнорируются.

Как и все женщины, она страдала от доминирующей мужской историографии как в древности, так и в современности, и часто рассматривалась лишь как придаток мужчин в ее жизни или стереотипно изображалась в типичных шовинистических женских ролях, таких как соблазнительница или колдунья, чья Главным достижением было то, что она губила отношения с мужчинами. С этой точки зрения, она была не более чем «египетской спутницей жизни» Клеопатра была ученицей Антония и играла незначительную роль в политических решениях своего мира. Даже в двадцатом веке её всё ещё можно было считать удивительно незначительной фигурой в греко-римской истории. В 1930-х годах великий римский историк Рональд Сайм, без которого о древнем мире было бы известно гораздо меньше, поразительно писал: «Клеопатра не имела никакого значения в политике Цезаря-диктатора, а была лишь короткой главой в его любовных романах», и «пропаганда Октавиана возвеличила Клеопатру сверх всякой меры и всяческой порядочности».

Дуэйн Уолтер Роллер - Клеопатра. Биография

Санкт-Петербург, 2026 -252с.

Oxford University Press 2010

ISBN 978-0-19-536553-5

Дуэйн Уолтер Роллер - Клеопатра. Биография - Содержание

Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

Введение

1. Происхождение и биография Клеопатры

2. Птолемейское наследие и связь с Римом

3. Молодость и образование Клеопатры

4. Становление царицей (51-47 ДО н.Э.)

5. Укрепление империи (47-40 ДО н.э.)

6. Пиковые годы (40-34 ДО Н.Э.)

7. Управление царством

8. Наука и культура при дворе Клеопатры

9. Падение (34-30 ДО Н.Э.)

Эпилог

Приложения

1. Обзор жизни и карьеры Клеопатры

2. Генеалогия поздних Птолемеев

3. Мать Клеопатры

4. Была ли Клеопатра римской гражданкой?

5. Некоторые древние литературные описания Клеопатры

6. Иконография Клеопатры VII

Сокращения

Примечания

Библиография

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