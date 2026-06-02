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Роллер - Клеопатра

Роллер - Клеопатра
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, *Biographies Memoirs
Series Женщины античности (8 books)

НЕМНОГИЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ АНТИЧНОСТИ ТАК ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ, НО ПРИ ЭТОМ ТАК ПЛОХО ИЗУЧЕНЫ, КАК КЛЕОПАТРА VII (69-30 ДО Н.Э.), царица Египта. Клеопатра, ставшая героиней обширного репертуара постантичной популярной культуры, а также значимой фигурой в литературе, искусстве и музыке, сама по себе удивительно малоизвестна и, как правило, неправильно понимается. Даже в годы сразу после ее смерти ее память осуждалась теми, кто ее победил, что исказило древние источники.

Клеопатра VII была выдающимся дипломатом, военно-морским командиром, администратором, лингвистом и писательницей, умело управлявшей своим царством в условиях ухудшающейся политической ситуации и усиливающегося римского вмешательства. Тот факт, что она в конечном итоге потерпела поражение, не умаляет её способностей. Однако её образ в популярной культуре и искусстве часто затмевает её истинную сущность, и даже научные исследования её карьеры могут опираться на информацию из ранней современной драмы и искусства или кино, которые сами по себе интересны и значимы, но не имеют отношения к пониманию самой царицы. Хотя ей посвящена обширная библиография , её несправедливо представляют как человека, чьи физические потребности определяли её политические решения. Некоторые из наиболее объективных свидетельств её эпохи — произведения искусства и монеты, созданные при её жизни, - слишком часто игнорируются.

Как и все женщины, она страдала от доминирующей мужской историографии как в древности, так и в современности, и часто рассматривалась лишь как придаток мужчин в ее жизни или стереотипно изображалась в типичных шовинистических женских ролях, таких как соблазнительница или колдунья, чья Главным достижением было то, что она губила отношения с мужчинами. С этой точки зрения, она была не более чем «египетской спутницей жизни» Клеопатра была ученицей Антония и играла незначительную роль в политических решениях своего мира. Даже в двадцатом веке её всё ещё можно было считать удивительно незначительной фигурой в греко-римской истории. В 1930-х годах великий римский историк Рональд Сайм, без которого о древнем мире было бы известно гораздо меньше, поразительно писал: «Клеопатра не имела никакого значения в политике Цезаря-диктатора, а была лишь короткой главой в его любовных романах», и «пропаганда Октавиана возвеличила Клеопатру сверх всякой меры и всяческой порядочности».

Дуэйн Уолтер Роллер - Клеопатра. Биография

Санкт-Петербург, 2026 -252с.

Oxford University Press 2010

ISBN 978-0-19-536553-5

Дуэйн Уолтер Роллер - Клеопатра. Биография - Содержание

Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

Введение

  • 1. Происхождение и биография Клеопатры

  • 2. Птолемейское наследие и связь с Римом

  • 3. Молодость и образование Клеопатры

  • 4. Становление царицей (51-47 ДО н.Э.)

  • 5. Укрепление империи (47-40 ДО н.э.)

  • 6. Пиковые годы (40-34 ДО Н.Э.)

  • 7. Управление царством

  • 8. Наука и культура при дворе Клеопатры

  • 9. Падение (34-30 ДО Н.Э.)

Эпилог

Приложения

  • 1. Обзор жизни и карьеры Клеопатры

  • 2. Генеалогия поздних Птолемеев

  • 3. Мать Клеопатры

  • 4. Была ли Клеопатра римской гражданкой?

  • 5. Некоторые древние литературные описания Клеопатры

  • 6. Иконография Клеопатры VII

Сокращения

Примечания

Библиография

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Added 02.06.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

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Avel 2 days ago
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