Рёскин - Законы Фиезоло
Вниманию читателей предлагается книга выдающегося английского теоретика искусства Джона Рёскина (1819-1900), посвященная изобразительному искусству. Автор, в свое время много путешествовавший по Италии, излагает принципы рисования, установленные великим флорентийцем Джотто (Фиезоло — пригород Флоренции).
Эти принципы — истинные законы красоты — отличаются от методов классических школ, которые считались общепринятыми и в которых, по мнению автора, содержатся серьезные ошибки и недостатки. Книга содержит серию практических приемов и упражнений, которые рекомендуются молодым людям, имеющим склонность к рисованию, а также афоризмы Дж. Рёскина, признанного мастера этого литературного жанра.
Книга будет интересна философам-эстетикам, историкам искусства, а также всем любителям рисования.
Рёскин Джон - Законы Фиезоло - Истинные законы красоты
Пер. с англ. / Под ред.. П. Никифорова.
Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 152 с.
(Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
ISBN 978-5-397-01943-9
Рёскин Джон - Законы Фиезоло - Истинные законы красоты - Содержание
Предисловие
Глава I
- Великое искусство есть словословие
Глава II
- Три отдела живописного искусства
- Афоризмы
Глава III
- Первое упражнение в прямых линиях. Деление щита Св. Георгия на четыре части
Глава IV
- Первое упражнение в черчении кривых. Круг
Глава V
- Об элементарных формах
Глава VI
- Об элементарном органическом строении
Глава VII
- О двенадцать зодиакальных красках
Глава VIII
- Об отношении колорита к контурам
Глава IX
- О рисовании графической карты
Глава X
- О цвете и тени
Рёскин Джон - Законы Фиезоло - Истинные законы красоты - Предисловие
Издание этой книги задержано по обстоятельству, казавшемуся мне очень досадным, и невольной (с моей стороны) медленностью в работе; но это невольная задержка дала мне возможность придать ей такую Форму, которую мне думается, не будеть никакого основания изменять впоследствии в чем-нибудь существенном, так как она заключает в себе систему наставления в искусстве, вообще применимую при обучении молодых людей и вполне элементарную для профессиональных художников.
По языку она настолько проста, насколько это было для меня возможно, и, главнымъ образом, обращена к молодежи (включая сюда и студентов наших университетов), при чем книга эта так составлена, что если учащиеся не имеют под рукой учителя, то могут сами обучиться, читая ее внимательно, что существенно важно для их успеха. Ηо к этимъ основным принципам, я всегда присоединял такие, которые желательно установить для руководства более успешных учеников или для объяснения практических приемов образцовых учителей.
Джон Рескин (1819-1900)
Крупнейший английский теоретик и историк искусства, писатель, поэт, художник, литературный критик и публицист, блестящий лектор-популяризатор, автор работ по естествознанию и социальный реформатор. Окончил Оксфордский университет (1839), много путешествовал по странам Европы. Своими лекциями, школами и музеями в Оксфорде содействовал развитию художественного вкуса во всех областях английской жизни. В 1869 г. избран первым почетным профессором искусств Оксфордского университета.
В своих трудах выступал с романтической критикой капиталистической цивилизации, враждебной искусству как синтезу природы, красоты и высокой нравственности, призывал к возрождению средневекового ручного труда, коллективных форм художественного творчества. Его эстетика была синтезом искусствоведческих идей античности, романтизма и просветительства. Рёскин считал, что искусство любой страны является выражением ее нравственной, социальной и политической жизни. Взгляды Рёскина оставили глубокий след в творчестве не только английских писателей и художников, но и таких великих мыслителей, как Лев Толстой, Махатма Ганди и другие.
No comments yet. Be the first!