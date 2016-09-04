Вниманию читателей предлагается книга выдающегося английского теоретика искусства Джона Рёскина (1819-1900), посвященная изобразительному искусству. Автор, в свое время много путешествовавший по Италии, излагает принципы рисования, установленные великим флорентийцем Джотто (Фиезоло — пригород Флоренции).

Эти принципы — истинные законы красоты — отличаются от методов классических школ, которые считались общепринятыми и в которых, по мнению автора, содержатся серьезные ошибки и недостатки. Книга содержит серию практических приемов и упражнений, которые рекомендуются молодым людям, имеющим склонность к рисованию, а также афоризмы Дж. Рёскина, признанного мастера этого литературного жанра.



Книга будет интересна философам-эстетикам, историкам искусства, а также всем любителям рисования.

Рёскин Джон - Законы Фиезоло - Истинные законы красоты

Пер. с англ. / Под ред.. П. Никифорова.

Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 152 с.

(Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)

ISBN 978-5-397-01943-9 Рёскин Джон - Законы Фиезоло - Истинные законы красоты - Содержание Предисловие Глава I Великое искусство есть словословие Глава II Три отдела живописного искусства

Афоризмы Глава III Первое упражнение в прямых линиях. Деление щита Св. Георгия на четыре части Глава IV Первое упражнение в черчении кривых. Круг Глава V Об элементарных формах Глава VI Об элементарном органическом строении Глава VII О двенадцать зодиакальных красках Глава VIII Об отношении колорита к контурам Глава IX О рисовании графической карты Глава X О цвете и тени

Рёскин Джон - Законы Фиезоло - Истинные законы красоты - Предисловие

Издание этой книги задержано по обстоятельству, казавшемуся мне очень досадным, и невольной (с моей стороны) медленностью в работе; но это невольная задержка дала мне возможность придать ей такую Форму, которую мне думается, не будеть никакого основания изменять впоследствии в чем-нибудь существенном, так как она заключает в себе систему наставления в искусстве, вообще применимую при обучении молодых людей и вполне элементарную для профессиональных художников.

По языку она настолько проста, насколько это было для меня возможно, и, главнымъ образом, обращена к молодежи (включая сюда и студентов наших университетов), при чем книга эта так составлена, что если учащиеся не имеют под рукой учителя, то могут сами обучиться, читая ее внимательно, что существенно важно для их успеха. Ηо к этимъ основным принципам, я всегда присоединял такие, которые желательно установить для руководства более успешных учеников или для объяснения практических приемов образцовых учителей.