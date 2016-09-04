Вниманию читателей предлагается книга выдающегося английского искусствоведа и социального реформатора Дж. Рёскина (1819-1900), написанная на основе лекций, прочитанных им в Манчестере в 1857 году.

Автор ставит перед собой трудную задачу — внести мораль и эстетику в политическую экономию; частью решения этой задачи является стремление ввести элементы красоты в повседневную будничную жизнь человека, в его труд и производство.

Настороженно относясь к современной ему машинной цивилизации и проповедуя свободный облагороженный труд, Дж. Рёскин высказывает ряд интересных идей о месте и роли государства, об открытии и применении таланта человека, о накоплении и распределении результатов труда и др.



Книга будет интересна философам, искусствоведам и специалистам в области истории экономической мысли, а также всем заинтересованным читателям.

Джон Рёскин - Радость навеки и ее рыночная цена или политическая экономия искусства

Репринтное воспроизведение издания 1902 г.

Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотипное.

М.: КомКнига, 2007. — 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)

ISBN 978-5-484-00712-7

Джон Рёскин - Радость навеки и ее рыночная цена или политическая экономия искусства - Содержание

Предисловие

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ИСКУССТВА

Чтение I

Лекция II

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание 1. Отцовская власть

Примечание 2. Право на общественную поддержку

Примечание 3. Испытательные школы

Примечание 4. Симпатии публики

Примечание 5. Продумывание новых потребностей

Примечание 6. Экономия литературы

Примечание 7. Кормчий государства

Примечание 8. Шелк и виссон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Образование в искусстве

О художественных школах

Социальная политика, основанная на естественном подборе

Джон Рёскин - Радость навеки и ее рыночная цена или политическая экономия искусства - Предисловие

Большая часть продлагаемыхъ очерковъ является точнымъ воспроизведеніемъ лекцій, читанныхъ мною въ Манчестере; но наиболее краткіе положенія, встречавшіяся при устномъ изложеніи, развиты мною здесь в полне и обстоятельно и сопровождены значительньшъ количествомъ примечаній, для объяснения техъ пунктовъ, которыхъ, за недостаткомъ времени, находившагося въ моемъ распоряженіи, я не могъ достаточно развить при чтеніи.



Вероятно, не мешаетъ извиниться передъ читателями за желаніе обратить ихъ вниманіе на предметъ, глубокое изученіе котораго, по-видимому, несовместимо съ моей спеціальностью. Но глубокое изученіе едва-ли нужно какъ пишущему, такъ и читателямъ, тогда какъ точное знаніе вопроса до известной степени необходимо всемъ намъ. Политическая экономія на простомъ англійскомъ языке значить „экономія гражданъи, и ея основные принципы должна быть поняты всеми, берущими на себя ответственность, сопряженную съ именемъ гражданина, подобно тому какъ хозяйственная экономія должна быть понята всеми, принимающими на себя ответственность за веденіе домашняго хозяйства.

Къ тому же основные принципы политической экономіи вполне ясны; но многіе изъ нйхъ непріятны по своимъ практическимъ требованіямъ, и люди, обыкновенно, ссылаются на то, что не могутъ понять ихъ, единственно потому, что не желаютъ имъ следовать или, вернее, въ силу того, что обычное неповиновеніе этимъ принципамъ лишаетъ ихъ даже способности понимать ихъ. Да, изъ действительно великихъ принциповъ этой науки нетъ ни одного неяснаго или спорнаго, ни одного непонятнаго даже юноше, какъ только онъ начинаетъ зарабатывать свой хлебъ, или девице, начинающей принимать участіе въ домашнемъ хозяйстве.



Я скорое заслуживалъ бы упрека въ томъ, что считаю необхо-димымъ подробно выяснять те пункты, которые, повидимому, должны ыть известны всемъ. Но едва ли можно меня въ этомъ обвинять, такъ какъ явленія въ области промышленности, ежедневно сообщаемый газетами, а темъ более поясненія, делаемыя этими последними, ясно указываютъ, что значительная масса, такъ называемыхъ, промышленныхъ предпринимателей такъ же невежественна относительно свойствъ денегъ, какъ и безпечна, несправедлива, и несчастна въ деле ихъ употребленія.



Изложеніе экономическихъ принциповъ въ тексте — хотя я знаю, что если не все, то большинство изъ нихъ уже приняты существующими авторитетами въ области этой науки — не подтверждаются мною цитатами потому, что я никогда не читалъ ни одного автора но политической экономіи, кроме Адама Смита, да и того двадцать летъ тому назадъ. Каждый разъ, когда я рас-крывалъ какую-нибудь современную книгу по этому вопросу, я всегда находилъ, что она загромождена изследованіями но слу-чайнымъ и второстепеннымъ промышленным вопросамъ, следить за которыми у обыкновеннаго читателя нетъ свободнаго времени, и сложность которыхъ, повидимому, не редко лишаетъ самихъ ав-торовъ возможности понимать самую основу дела.



Въ заключеніе замечу, что если читатель будетъ склоненъ осуждать меня за слишкомъ радужное представление о возможныхъ измененіяхъ въ практике политической жизни, то пусть онъ только подумаетъ о томъ, какъ дико показалось бы современникамъ Эдуарда I, если-бы имъ сказали, что современный намъ строй политико - экономической жизни не только неизбеженъ, но даже возможенъ. А я думаю, что нашъ прогрессъ со временъ Эдуарда I состоитъ не столько въ томъ, что нами уже достигнуто, сколько въ томъ, чтоб мы имеемъ возможность достигнуть въ будущемъ.

