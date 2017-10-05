Рёскин Джон - Книги по искусству и культурологии
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Величайший теоретик и историк искусства, английский философ и культуролог XIX века Джон Рескин (1819-1900) - страстный проповедник художественного творчества "во имя пользы, добра и справедливости" и одновременно тонкий эстет, знаток античности и Возрождения, первооткрыватель Тернера и теоретик прерафаэлитов.
Родился 8 февраля 1819 года в семье богатого шотландского торговца хересом Д. Дж. Рёскина. В семье царила атмосфера религиозного благочестия, оказавшая значительное влияние на последующие взгляды писателя.
Джон Рёскин - теоретик и историк искусства
Джон Рёскин оказал большое влияние на развитие искусствознания, эстетики, западной философии и идеологии охраны дикой природы. Был избран первым почётным профессором искусства Оксфордского университета. Преподавал в Оксфорде и Кембридже. Им написано пятьдесят книг, семьсот статей и лекций.
В России переведенные на русский язык основные работы Дж. Рескина были изданы на рубеже XIX—XX веков. Однако в начале 1920-х годов циркуляром замнаркома просвещения Н. Крупской книги Дж. Рескина в числе некоторых других были запрещены к выдаче в библиотеках. Во время советской власти не переводился и не издавался.
На Эсхатосе есть возможность прочесть книги Рёскина - и издания дореволюционные, и издания в современной орфографии.
Джон Рескин СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ
Общие принципы и правда в искусстве
Перевод со второго английского издания
П.С. Когана
Москва
Товарищество типографии А.И. Мамонтова
1901
Джон Рескин СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ
Отрывки из «Современных живописцев»
Перевод Л.П. Никифорова
Москва.
Издание В.Н Линд и И.А. Баландина
1902
Джон Рескин ЭТИКА ПЫЛИ
Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание В.Н Линд и И.А. Баландина
1901
Джон Рескин ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
10 лекций об отношении естествознания к искусству
Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание магазина «Книжное дело»
1903
Джон Рескин СЕЗАМ И ЛИЛИИ
Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
1900
Джон Рескин ПОСЛЕДНЕМУ, ЧТО И ПЕРВОМУ
Четыре очерка основных принципов политической экономии
Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
1900
Джона Рескин ПИСЬМА И СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ И МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ
относительно: платья, воспитания, брака, сферы деятельности, влияния, работы, прав и проч
Перевод Л.П. Никифорова
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
Москва
1900
Джон Рескин ОЛИВКОВЫЙ ВЕНОК
четыре лекции о промышленности и войне
Перевод Л.П. Никифорова
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
Москва
1900
Джон Рёскин Искусство и действительность
Избранные страницы
Перевод О.М. Соловьевой
Москва, 1900
Современные переиздания книг Джона Рёскина
Джон Рёскин СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
Пер. с англ. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 320 с. + вклейка (64 с.).
ISBN 978-5-352-02208-5
ISBN 978-5-352-02208-5
Перевод сделан по изданию: Ruskin J. Seven Lamps of Architecture. London, 1849
Автор этой удивительной книги, впервые напечатанной в середине девятнадцатого века, имел свой собственный, очень глубокий и удивительный взгляд на архитектуру и ее принципы.
Он не занимался вопросами зодчества как строительства, его не трогала физическая компонента этого процесса, ее материальная подоплека. Джон Рескин рассматривает исключительно философские и нравственные принципы, которыми, по его мнению, должен руководствоваться архитектор как создатель обиталища, некоего физического и ментального пространства, а то и храма.
Принципы эти, или светочи, как их назвал сам автор: красота, сила, жизнь, истина, память, повиновение, жертва. В книге глубже раскрывается, почему именно эти основы и что они собой несут в архитектуре.
Джон Рёскин КАМНИ ВЕНЕЦИИ
Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 352 с. + вклейка (16 с).
ISBN 978-5-9985-0415-0
Сокращенная версия подготовлена по изданию: Ruskin J. The Stones of Venice // The Complete Works of John Ruskin. New York, 1905. Vol. 7—9.
«Камни Венеции» одно из наиболее значимых и объемных сочинений известного английского историка и теоретика искусства, прозаика, поэта, художника, литературного и художественного критика Джона Рескина, увидела свет в 1851-1853 годах.
В ней рассматривается многовековая эпоха расцвета венецианского зодчества от раннего Средневековья до позднего Ренессанса и дается блестящий анализ присущих ей основных архитектурных стилей.
Помимо подробных научных изысканий и теоретических рассуждений, автор включил в полное, трехтомное, издание своего труда исчерпывающий справочный материал, касающийся отдельных личностей, зданий, терминов и пр.
Сразу же по выходу из печати книга приобрела огромную популярность не только среди специалистов, но и у широкого читателя, став незаменимым путеводителем по городу.
Издательство сочло возможным выпустить в серии «Художник и знаток» сокращенный вариант «Камней Венеции», сосредоточив внимание на описании архитектурных памятников и их стилистических особенностей. В тексте использованы авторские рисунки и акварели, на вклейке приведены цветные фотографии и репродукции.
Рёскин Джон Прогулки по Флоренции
Пер. с англ. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 248 с.: ил. ISBN 978-5-352-02183-5
Заметки о христианском искусстве для английских путешественников.
Эта книга вас может до некоторой степени удивить. Потому что это не простой путеводитель, к которым мы привыкли сегодня. Он написан известнейшим английским историком и теоретиком искусства, культурологом своего времени, поэтом и прозаиком, литературным и художественным критиком Джоном Рескиным.
А время написания – 1874 год! Все перечисленные титулы и звания Рескина, безусловно, повлияли на качество и стиль представленного вам сочинения.
В нем содержится интереснейший исторический и искусствоведческий материал, рассказывающий об истории создания таких памятников, как церкви Санта Кроче, Санта Мария Новелла, и многих других.
Но еще интереснее то, что в путеводителе представлены рассуждения об этических, нравственных и социальных проблемах Флоренции тех времен, которые будут полезны сегодняшнему читателю, особенно если он изучает европейскую историю.
Джон Рёскин ЗАКОНЫ ФИЕЗОЛО
Пер. с англ. / Под ред.. П. Никифорова. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 152 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
Настоящая книга, написанная выдающимся английским теоретиком искусства Дж.Рескином, посвящена изобразительному искусству. Автор, в свое время много путешествовавший по Италии, излагает принципы рисования, установленные великим флорентийцем Джотто.
Эти принципы — истинные законы красоты — отличаются от методов классических школ, которые считались общепринятыми и в которых, по мнению автора, содержатся серьезные ошибки и недостатки. Книга содержит серию практических приемов и упражнений, которые рекомендуются молодым людям, имеющим склонность к рисованию, а также афоризмы Дж. Рескина, признанного мастера этого литературного жанра.
Книга будет интересна философам-эстетикам, историкам искусства, а также всем любителям рисования.
Джон Рёскин РАДОСТЬ НАВЕКИ И ЕЁ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ИСКУССТВА
Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
Вниманию читателей предлагается книга выдающегося английского искусствоведа и социального реформатора Дж. Рёскина (1819-1900), написанная на основе лекций, прочитанных им в Манчестере в 1857 году.
Автор ставит перед собой трудную задачу — внести мораль и эстетику в политическую экономию; частью решения этой задачи является стремление ввести элементы красоты в повседневную будничную жизнь человека, в его труд и производство.
Настороженно относясь к современной ему машинной цивилизации и проповедуя свободный облагороженный труд, Дж. Рёскин высказывает ряд интересных идей о месте и роли государства, об открытии и применении таланта человека, о накоплении и распределении результатов труда и др.
Книга будет интересна философам, искусствоведам и специалистам в области истории экономической мысли, а также всем заинтересованным читателям.
Джон Рёскин Лекции об искусстве
Пер. с англ. П. Когана под ред. Е. Кононенко. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2011. — 319 с., илл. — (Ars longa.)
ISBN 978-5-93381-294-4
ISBN 978-5-93381-294-4
Более чем через столетие к читателю возвращается знаменитая книга выдающегося теоретика искусства, художественно критика и публициста Джона Рескина, владевшего умами английской интеллигенции викторианской эпохи и оказавшего огромное влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины ХIХ - начала ХХ века.
В этих лекциях, прочитанных студентам Оксфорда, автор предлагает собственную классификацию художественных школ, анализирует отношение искусства к религии, морали, пользе, формулирует свое видение истории, современного ему состояния и задач искусства.
Современные переиздания книг Джона Рёскина смотрите на отдельных страницах сайта.
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