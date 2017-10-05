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Рёскин Джон - Книги по искусству и культурологии

Рёскин Джон
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PDF Искусство и действительность - 05/10/2014 PDF Сельские листья - 18/02/2013 PDF Этика пыли - 18/02/2013 PDF Сезам и лилии - 18/02/2013 PDF Четыре очерка основных принципов политической экономии - 18/02/2013 PDF Письма и советы женщинам и молодым девушкам... - 18/02/2013 PDF Оливковый венок: четыре лекции о промышленности и войне - 18/02/2013 DJVU Сельские листья - 18/02/2013 DJVU Письма и советы женщинам и молодым девушкам - 18/02/2013 DJVU Оливковый венок: четыре лекции о промышленности и войне - 18/02/2013 DJVU Четыре очерка основных принципов политической экономии - 18/02/2013 DJVU Этика пыли - 18/02/2013 DJVU Сезам и лилии - 18/02/ DJVU Орлиное гнездо - 18/02/2013 DJVU Современные художники - 18/02/2013
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Educational, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Величайший теоретик и историк искусства, английский философ и культуролог XIX века Джон Рескин (1819-1900) - страстный проповедник художественного творчества "во имя пользы, добра и справедливости" и одновременно тонкий эстет, знаток античности и Возрождения, первооткрыватель Тернера и теоретик прерафаэлитов.
Родился 8 февраля 1819 года в семье богатого шотландского торговца хересом Д. Дж. Рёскина. В семье царила атмосфера религиозного благочестия, оказавшая значительное влияние на последующие взгляды писателя.

Джон Рёскин - теоретик и историк искусства

Джон Рёскин оказал большое влияние на развитие искусствознания, эстетики, западной философии и идеологии охраны дикой природы. Был избран первым почётным профессором искусства Оксфордского университета. Преподавал в Оксфорде и Кембридже. Им написано пятьдесят книг, семьсот статей и лекций.
В России переведенные на русский язык основные работы Дж. Рескина были изданы на рубеже XIX—XX веков. Однако в начале 1920-х годов циркуляром замнаркома просвещения Н. Крупской книги Дж. Рескина в числе некоторых других были запрещены к выдаче в библиотеках. Во время советской власти не переводился и не издавался.
На Эсхатосе есть возможность прочесть книги Рёскина - и издания дореволюционные, и издания в современной орфографии.

Рескин Современные художники

Джон Рескин СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

Общие принципы и правда в искусстве

Перевод со второго английского издания
П.С. Когана
Москва
Товарищество типографии А.И. Мамонтова
1901
Сочинения Джона Рескина СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ

Джон Рескин СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ

Отрывки из «Современных живописцев»

Перевод Л.П. Никифорова
Москва.
Издание В.Н Линд и И.А. Баландина
1902
Сочинения Джона Рескина ЭТИКА ПЫЛИ

Джон Рескин ЭТИКА ПЫЛИ

Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание В.Н Линд и И.А. Баландина
1901
Сочинения Джона Рескина ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Джон Рескин ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

10 лекций об отношении естествознания к искусству

Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание магазина «Книжное дело»
1903
Сочинения Джона Рескина СЕЗАМ И ЛИЛИИ

Джон Рескин СЕЗАМ И ЛИЛИИ

Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
1900

Джон Рескин ПОСЛЕДНЕМУ, ЧТО И ПЕРВОМУ

Джон Рескин ПОСЛЕДНЕМУ, ЧТО И ПЕРВОМУ

Четыре очерка основных принципов политической экономии

Перевод Л.П. Никифорова
Москва
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
1900
Сочинения Джона Рескина ПИСЬМА И СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ И МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ

Джона Рескин ПИСЬМА И СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ И МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ

относительно: платья, воспитания, брака, сферы деятельности, влияния, работы, прав и проч

Перевод Л.П. Никифорова
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
Москва
1900
Джон Рескин ОЛИВКОВЫЙ ВЕНОК

Джон Рескин ОЛИВКОВЫЙ ВЕНОК

четыре лекции о промышленности и войне

Перевод Л.П. Никифорова
Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»
Москва
1900
Джон Рёскин Искусство и действительность

Джон Рёскин Искусство и действительность

Избранные страницы

Перевод О.М. Соловьевой
Москва, 1900

Современные переиздания книг Джона Рёскина

Джон Рёскин СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

Джон Рёскин СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

Пер. с англ. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 320 с. + вклейка (64 с.).
ISBN 978-5-352-02208-5
Перевод сделан по изданию: Ruskin J. Seven Lamps of Architecture. London, 1849
Автор этой удивительной книги, впервые напечатанной в середине девятнадцатого века, имел свой собственный, очень глубокий и удивительный взгляд на архитектуру и ее принципы.
Он не занимался вопросами зодчества как строительства, его не трогала физическая компонента этого процесса, ее материальная подоплека. Джон Рескин рассматривает исключительно философские и нравственные принципы, которыми, по его мнению, должен руководствоваться архитектор как создатель обиталища, некоего физического и ментального пространства, а то и храма.
Принципы эти, или светочи, как их назвал сам автор: красота, сила, жизнь, истина, память, повиновение, жертва. В книге глубже раскрывается, почему именно эти основы и что они собой несут в архитектуре.

Джон Рёскин КАМНИ ВЕНЕЦИИ

Джон Рёскин КАМНИ ВЕНЕЦИИ

Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 352 с. + вклейка (16 с).
ISBN 978-5-9985-0415-0
Сокращенная версия подготовлена по изданию: Ruskin J. The Stones of Venice // The Complete Works of John Ruskin. New York, 1905. Vol. 7—9.
«Камни Венеции» одно из наиболее значимых и объемных сочинений известного английского историка и теоретика искусства, прозаика, поэта, художника, литературного и художественного критика Джона Рескина, увидела свет в 1851-1853 годах.
В ней рассматривается многовековая эпоха расцвета венецианского зодчества от раннего Средневековья до позднего Ренессанса и дается блестящий анализ присущих ей основных архитектурных стилей.
Помимо подробных научных изысканий и теоретических рассуждений, автор включил в полное, трехтомное, издание своего труда исчерпывающий справочный материал, касающийся отдельных личностей, зданий, терминов и пр.
Сразу же по выходу из печати книга приобрела огромную популярность не только среди специалистов, но и у широкого читателя, став незаменимым путеводителем по городу.
Издательство сочло возможным выпустить в серии «Художник и знаток» сокращенный вариант «Камней Венеции», сосредоточив внимание на описании архитектурных памятников и их стилистических особенностей. В тексте использованы авторские рисунки и акварели, на вклейке приведены цветные фотографии и репродукции.
Рёскин Джон Прогулки по Флоренции

Рёскин Джон Прогулки по Флоренции

Пер. с англ. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 248 с.: ил. ISBN 978-5-352-02183-5
Заметки о христианском искусстве для английских путешественников.
Эта книга вас может до некоторой степени удивить. Потому что это не простой путеводитель, к которым мы привыкли сегодня. Он написан известнейшим английским историком и теоретиком искусства, культурологом своего времени, поэтом и прозаиком, литературным и художественным критиком Джоном Рескиным.
А время написания – 1874 год! Все перечисленные титулы и звания Рескина, безусловно, повлияли на качество и стиль представленного вам сочинения.
В нем содержится интереснейший исторический и искусствоведческий материал, рассказывающий об истории создания таких памятников, как церкви Санта Кроче, Санта Мария Новелла, и многих других.
Но еще интереснее то, что в путеводителе представлены рассуждения об этических, нравственных и социальных проблемах Флоренции тех времен, которые будут полезны сегодняшнему читателю, особенно если он изучает европейскую историю.
Джон Рёскин ЗАКОНЫ ФИЕЗОЛО

Джон Рёскин ЗАКОНЫ ФИЕЗОЛО

Пер. с англ. / Под ред.. П. Никифорова. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 152 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
Настоящая книга, написанная выдающимся английским теоретиком искусства Дж.Рескином, посвящена изобразительному искусству. Автор, в свое время много путешествовавший по Италии, излагает принципы рисования, установленные великим флорентийцем Джотто.
Эти принципы — истинные законы красоты — отличаются от методов классических школ, которые считались общепринятыми и в которых, по мнению автора, содержатся серьезные ошибки и недостатки. Книга содержит серию практических приемов и упражнений, которые рекомендуются молодым людям, имеющим склонность к рисованию, а также афоризмы Дж. Рескина, признанного мастера этого литературного жанра.
Книга будет интересна философам-эстетикам, историкам искусства, а также всем любителям рисования.
Джон Рёскин РАДОСТЬ НАВЕКИ И ЕЁ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ИСКУССТВА

Джон Рёскин РАДОСТЬ НАВЕКИ И ЕЁ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ИСКУССТВА

Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
Вниманию читателей предлагается книга выдающегося английского искусствоведа и социального реформатора Дж. Рёскина (1819-1900), написанная на основе лекций, прочитанных им в Манчестере в 1857 году.
Автор ставит перед собой трудную задачу — внести мораль и эстетику в политическую экономию; частью решения этой задачи является стремление ввести элементы красоты в повседневную будничную жизнь человека, в его труд и производство.
Настороженно относясь к современной ему машинной цивилизации и проповедуя свободный облагороженный труд, Дж. Рёскин высказывает ряд интересных идей о месте и роли государства, об открытии и применении таланта человека, о накоплении и распределении результатов труда и др.
Книга будет интересна философам, искусствоведам и специалистам в области истории экономической мысли, а также всем заинтересованным читателям.

Джон Рёскин ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ

Джон Рёскин Лекции об искусстве

Пер. с англ. П. Когана под ред. Е. Кононенко. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2011. — 319 с., илл. — (Ars longa.)
ISBN 978-5-93381-294-4
Более чем через столетие к читателю возвращается знаменитая книга выдающегося теоретика искусства, художественно критика и публициста Джона Рескина, владевшего умами английской интеллигенции викторианской эпохи и оказавшего огромное влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины ХIХ - начала ХХ века.
В этих лекциях, прочитанных студентам Оксфорда, автор предлагает собственную классификацию художественных школ, анализирует отношение искусства к религии, морали, пользе, формулирует свое видение истории, современного ему состояния и задач искусства.
Современные переиздания книг Джона Рёскина смотрите на отдельных страницах сайта.
Views 7 855
Rating 4.1 / 5
Added 05.10.2017
Author esxatos
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4.1/5 (16)

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