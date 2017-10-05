Величайший теоретик и историк искусства, английский философ и культуролог XIX века Джон Рескин (1819-1900) - страстный проповедник художественного творчества "во имя пользы, добра и справедливости" и одновременно тонкий эстет, знаток античности и Возрождения, первооткрыватель Тернера и теоретик прерафаэлитов.

Родился 8 февраля 1819 года в семье богатого шотландского торговца хересом Д. Дж. Рёскина. В семье царила атмосфера религиозного благочестия, оказавшая значительное влияние на последующие взгляды писателя.

Джон Рёскин - теоретик и историк искусства

Джон Рёскин оказал большое влияние на развитие искусствознания, эстетики, западной философии и идеологии охраны дикой природы. Был избран первым почётным профессором искусства Оксфордского университета. Преподавал в Оксфорде и Кембридже. Им написано пятьдесят книг, семьсот статей и лекций.

В России переведенные на русский язык основные работы Дж. Рескина были изданы на рубеже XIX—XX веков. Однако в начале 1920-х годов циркуляром замнаркома просвещения Н. Крупской книги Дж. Рескина в числе некоторых других были запрещены к выдаче в библиотеках. Во время советской власти не переводился и не издавался.

На Эсхатосе есть возможность прочесть книги Рёскина - и издания дореволюционные, и издания в современной орфографии.

Джон Рескин СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

Общие принципы и правда в искусстве

Перевод со второго английского издания

П.С. Когана

Москва

Товарищество типографии А.И. Мамонтова

1901

Джон Рескин СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ

Отрывки из «Современных живописцев»

Перевод Л.П. Никифорова

Москва.

Издание В.Н Линд и И.А. Баландина

1902

Джон Рескин ЭТИКА ПЫЛИ

Перевод Л.П. Никифорова

Москва

Издание В.Н Линд и И.А. Баландина

1901

Джон Рескин ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

10 лекций об отношении естествознания к искусству

Перевод Л.П. Никифорова

Москва

Издание магазина «Книжное дело»

1903

Джон Рескин СЕЗАМ И ЛИЛИИ

Перевод Л.П. Никифорова

Москва

Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»

1900

Джон Рескин ПОСЛЕДНЕМУ, ЧТО И ПЕРВОМУ

Четыре очерка основных принципов политической экономии

Перевод Л.П. Никифорова

Москва

Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»

1900

Джона Рескин ПИСЬМА И СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ И МОЛОДЫМ ДЕВУШКАМ

относительно: платья, воспитания, брака, сферы деятельности, влияния, работы, прав и проч

Перевод Л.П. Никифорова

Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»

Москва

1900

Джон Рескин ОЛИВКОВЫЙ ВЕНОК

четыре лекции о промышленности и войне

Перевод Л.П. Никифорова

Издание магазина «Книжное дело и И.А. Баландина»

Москва

1900

Джон Рёскин Искусство и действительность

Избранные страницы

Перевод О.М. Соловьевой

Москва, 1900

Современные переиздания книг Джона Рёскина

Джон Рёскин СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

Пер. с англ. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 320 с. + вклейка (64 с.).

ISBN 978-5-352-02208-5 Перевод сделан по изданию: Ruskin J. Seven Lamps of Architecture. London, 1849 Автор этой удивительной книги, впервые напечатанной в середине девятнадцатого века, имел свой собственный, очень глубокий и удивительный взгляд на архитектуру и ее принципы.

Он не занимался вопросами зодчества как строительства, его не трогала физическая компонента этого процесса, ее материальная подоплека. Джон Рескин рассматривает исключительно философские и нравственные принципы, которыми, по его мнению, должен руководствоваться архитектор как создатель обиталища, некоего физического и ментального пространства, а то и храма.

Принципы эти, или светочи, как их назвал сам автор: красота, сила, жизнь, истина, память, повиновение, жертва. В книге глубже раскрывается, почему именно эти основы и что они собой несут в архитектуре.

Джон Рёскин КАМНИ ВЕНЕЦИИ

Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 352 с. + вклейка (16 с).

ISBN 978-5-9985-0415-0

Сокращенная версия подготовлена по изданию: Ruskin J. The Stones of Venice // The Complete Works of John Ruskin. New York, 1905. Vol. 7—9.

«Камни Венеции» одно из наиболее значимых и объемных сочинений известного английского историка и теоретика искусства, прозаика, поэта, художника, литературного и художественного критика Джона Рескина, увидела свет в 1851-1853 годах.

В ней рассматривается многовековая эпоха расцвета венецианского зодчества от раннего Средневековья до позднего Ренессанса и дается блестящий анализ присущих ей основных архитектурных стилей.

Помимо подробных научных изысканий и теоретических рассуждений, автор включил в полное, трехтомное, издание своего труда исчерпывающий справочный материал, касающийся отдельных личностей, зданий, терминов и пр.

Сразу же по выходу из печати книга приобрела огромную популярность не только среди специалистов, но и у широкого читателя, став незаменимым путеводителем по городу.

Издательство сочло возможным выпустить в серии «Художник и знаток» сокращенный вариант «Камней Венеции», сосредоточив внимание на описании архитектурных памятников и их стилистических особенностей. В тексте использованы авторские рисунки и акварели, на вклейке приведены цветные фотографии и репродукции.

Рёскин Джон Прогулки по Флоренции

Пер. с англ. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 248 с.: ил. ISBN 978-5-352-02183-5

Заметки о христианском искусстве для английских путешественников.

Эта книга вас может до некоторой степени удивить. Потому что это не простой путеводитель, к которым мы привыкли сегодня. Он написан известнейшим английским историком и теоретиком искусства, культурологом своего времени, поэтом и прозаиком, литературным и художественным критиком Джоном Рескиным.

А время написания – 1874 год! Все перечисленные титулы и звания Рескина, безусловно, повлияли на качество и стиль представленного вам сочинения.

В нем содержится интереснейший исторический и искусствоведческий материал, рассказывающий об истории создания таких памятников, как церкви Санта Кроче, Санта Мария Новелла, и многих других.

Но еще интереснее то, что в путеводителе представлены рассуждения об этических, нравственных и социальных проблемах Флоренции тех времен, которые будут полезны сегодняшнему читателю, особенно если он изучает европейскую историю.

Джон Рёскин ЗАКОНЫ ФИЕЗОЛО

Пер. с англ. / Под ред.. П. Никифорова. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 152 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)

Настоящая книга, написанная выдающимся английским теоретиком искусства Дж.Рескином, посвящена изобразительному искусству. Автор, в свое время много путешествовавший по Италии, излагает принципы рисования, установленные великим флорентийцем Джотто.

Эти принципы — истинные законы красоты — отличаются от методов классических школ, которые считались общепринятыми и в которых, по мнению автора, содержатся серьезные ошибки и недостатки. Книга содержит серию практических приемов и упражнений, которые рекомендуются молодым людям, имеющим склонность к рисованию, а также афоризмы Дж. Рескина, признанного мастера этого литературного жанра.

Книга будет интересна философам-эстетикам, историкам искусства, а также всем любителям рисования.

Джон Рёскин РАДОСТЬ НАВЕКИ И ЕЁ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ИСКУССТВА

Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: КомКнига, 2007. — 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)

Вниманию читателей предлагается книга выдающегося английского искусствоведа и социального реформатора Дж. Рёскина (1819-1900), написанная на основе лекций, прочитанных им в Манчестере в 1857 году.

Автор ставит перед собой трудную задачу — внести мораль и эстетику в политическую экономию; частью решения этой задачи является стремление ввести элементы красоты в повседневную будничную жизнь человека, в его труд и производство.

Настороженно относясь к современной ему машинной цивилизации и проповедуя свободный облагороженный труд, Дж. Рёскин высказывает ряд интересных идей о месте и роли государства, об открытии и применении таланта человека, о накоплении и распределении результатов труда и др.

Книга будет интересна философам, искусствоведам и специалистам в области истории экономической мысли, а также всем заинтересованным читателям.

Джон Рёскин Лекции об искусстве Пер. с англ. П. Когана под ред. Е. Кононенко. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2011. — 319 с., илл. — (Ars longa.)

ISBN 978-5-93381-294-4 Более чем через столетие к читателю возвращается знаменитая книга выдающегося теоретика искусства, художественно критика и публициста Джона Рескина, владевшего умами английской интеллигенции викторианской эпохи и оказавшего огромное влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины ХIХ - начала ХХ века.

В этих лекциях, прочитанных студентам Оксфорда, автор предлагает собственную классификацию художественных школ, анализирует отношение искусства к религии, морали, пользе, формулирует свое видение истории, современного ему состояния и задач искусства.

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