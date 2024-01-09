Торчинов - Введение в буддизм - Опыт запредельного

Буддизм — первая по времени возникновения мировая религия. Другие мировые религии появились значительно позднее: христианство — приблизительно через пятьсот лет после буддизма, а ислам — более чем через тысячу. Мировой религией буддизм считается на том же основании, что и две другие только что названные религии: подобно христианству и исламу, буддизм в своем распространении по земному шару решительно переступил этноконфессиональные и этногосударственные границы, став религией самых различных народов с совершенно разными культурными и религиозными традициями. Буддийский мир простерся от Ланки (Цейлона) до Тувы и Бурятии, от Калмыкии до Японии; продолжается начавшийся в конце XIX в. процесс распространения буддизма в Европе и Америке. Буддизм стал религией сотен миллионов людей в Юго-Восточной Азии, традиционно связанной с родиной буддизма — Индией, и религией Дальнего Востока — цивилизации которого формировались на основе традиций китайской культуры.

Цитаделью буддизма уже тысячу лет является Тибет, куда буддизм принес индийскую культуру и которому он дал письменность, литературный язык и основы цивилизации. Буддийской философией восхищался А. Шопенгауэр, с уважением отзывались о ней Ф. Ницше и М. Хайдеггер. Без понимания буддизма невозможно понять и великие культуры Востока — индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии, пронизанных духом буддизма до самых оснований. В лоне буддийской традиции были созданы утонченнейшие философские системы, изучение и осмысление которых и сейчас интересно не только с чисто историко-философской точки зрения, — вполне возможно, что буддийское умозрение способно обогатить и современную философию, в выжидании стоящую на перепутье новоевропейской классики и постмодерна. Таким образом, изучение буддизма (а дисциплина, занятая научным изучением буддизма, более ста лет тому назад получила название буддология) необходимо и для востоковеда, и для культуролога, и для религиоведа, и для философа. И конечно, нельзя понять буддизм, не обратившись прежде всего к вопросу о причинах его происхождения. Надо сказать, что этот вопрос вполне правомерен и с точки зрения самого буддизма: ведь буддизм провозглашает принцип всеобщей причинной обусловленности, а следовательно, и сам также должен рассматриваться с точки зрения причинной обусловленности (пратитья самутпада).

Не будет ошибкой сказать, что буддизм возник в Индии (точнее, на Индийском субконтиненте, поскольку на территории исторической Индии в настоящее время существует несколько государств: Республика Индия, Пакистан, Бангладеш и Непал; к этим континентальным странам следует также добавить и остров Ланку) в середине I тысячелетия до н. э., то есть в знаменитое ясперсовское «осевое время», время возникновения рациональной философии и этически ориентированных религий, когда архаическая имморальная религиозность сакрализованного космоса сменяется религиями спасения и освобождения человеческого существа.

Торчинов Евгений - Введение в буддизм - Опыт запредельного

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022, 880 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-21693-8

Торчинов Евгений - Введение в буддизм - Опыт запредельного - Содержание

ВВЕДЕНИЕ В БУДДИЗМ

Лекция 1. Предпосылки возникновения буддизма

Лекция 2. Основы буддийского учения

Лекция 3. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна

Лекция 4. Доктринальные тексты Махаяны (Литература сутр)

Лекция 5. Классическая буддийская философия: Мадхьямака (Шуньявада)

Лекция 6. Классическая буддийская философия: Йогачара (Виджнянавада) и теория Татхагатагарбхи

Лекция 7. Ваджраяна (тантрический буддизм)

Лекция 8. Буддийская традиция Тибета

Лекция 9. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке

Лекция 10. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом

ОПЫТ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО

Религии мира

Введение

Часть I. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ. МИСТЕРИАЛЬНЫЕ КУЛЬТЫ ДРЕВНОСТИ

Глава 1. Шаманизм

Глава 2. Мистерия смерти и воскресения: страдающие боги Древнего Востока и античного мира

Часть II. РЕЛИГИИ ЧИСТОГО ОПЫТА: ДАОСИЗМ, ИНДУИЗМ, БУДДИЗМ

Глава 1. Психотехника в даосизме

Глава 2. Наука психотехники: индуистская йога

Глава 3. Расцвет психотехники в буддизме

Часть III. ДОГМАТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ ОТКРОВЕНИЯ (БИБЛЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ)

Глава 1. Специфика библейской религиозности

Глава 2. Каббала и Восток

Глава 3. Догматика и мистика в христианстве

Глава 4. Профетизм и мистицизм в исламе (суфизм)

Заключение

ПУТЬ ЗОЛОТА И КИНОВАРИ

Даосские практики в исследованиях

Введение

Глава 1. Даосские практики: регуляция ци и «хранение Одного» (от чуских шелков до «канонов бессмертных»)

Глава 2. Даосская алхимия: от тиглей и реторт к «бессмертному зародышу» (внешнее и внутреннее Пути золота и киновари)

Вместо заключения