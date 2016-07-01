Волкова - от Древнего мира до Возрождения
Уже многие годы студенты разных поколений считают, что я должна публиковать свои лекции по «Всеобщей истории искусства», читанные во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Это оказалось невозможным, к великому сожалению.
Во-первых, лекции всегда до известной степени импровизация плюс эмоциональное поле контакта с аудиторией.
Во-вторых, речь письменная и устная совершенно различны. Мои лекции много раз записывали. И что же? Даже хорошо отредактированные, они плохо читаются. Бесконечно завидую тем, кто «говорит – что пишет».
В лекциях свою задачу я иллюстрирую множеством цитат, воспоминаний о том, как, то или другое впечатление изменялось от непосредственной встречи. Сколько книг прочитано было об афинском акрополе. Но, когда я «встретилась» с ним в 1991 году и поднялась по ступеням к входу пропилеи – все мои знания, все мироощущение было перевернуто, вывернуто.
Греческую античность познаешь через Грецию – место ее рождения. Или гениальный храм Посейдона в Сунионе. Кем были они, жившие среди камней в непрерывной вертикальности подъемов и спусков, создавшие в преодолении трудностей ту чистую гармонию, которая и сегодня исторгает слезы религиозного восторга, изумления зримого, непроходящего чуда и счастья? Что представляли собой те условия, которые породили никогда не повторившийся феномен гениальности и абсолюта? И начинаешь думать об этих причинах, а не о том, что уже знаешь и можешь прочитать в книгах самых авторитетных специалистов.
Это же стало относиться практически ко всему объему моих лекций. Естественным потрясением была «Венера» Веласкеса в Национальной галерее Лондона или живопись Тициана в Прадо, Гойи в том же Прадо, «Автопортрет с Музой» Вермеера в Вене. То, что ты видишь в зрелом возрасте, мало соответствует самым лучшим иллюстрациям и даже самым глубоким текстам. Хотя, конечно, знания, полученные за жизнь, – прочный фундамент нового строительства.
В-третьих. Моя лекционная речь пространна, и для публикации курса потребовались бы тома, что невозможно. А пишу я, напротив, экономно, стремлюсь к сжатому тексту.
В-четвертых. Со временем содержание курса меняется. Я много путешествую. Вижу мир в подлиннике, а не на картинке. «И чувствую и мыслю по-иному». Постепенно родилась та форма записи, которую предлагает эта книга. О результате судить не мне.
Всего предполагается издать пять книг объемом от античности до концептуализма ХХ века.
Паола Дмитриевна Волкова - от Древнего мира до Возрождения
Издательство АСТ, 2016
ISBN 978-5-17-096280-8
Паола Дмитриевна Волкова - от Древнего мира до Возрождения - Содержание
Предисловие ко второму изданию
Комментарий к античности
Вступление
Глава 1. Сближенье связей отдаленных (Стоунхендж и театр «Глобус»)
Глава 2. Высокие зрелища
Глава 3. Бессонница… Гомер…
Глава 4. Мост через бездну
I. «Ба-гуа» как архаическая космогония Древнего Китая
II
III. Всего несколько слов о Китае в Европе
IV. О традициях китайской древней культуры и русском супрематизме
V. Конфуций и Лао-цзы
VI. Мы смотримся в зеркало. Зеркало смотрится в нас…
VI. Эпилог
Глава 5. Чеширский кот, или Вечное возвращение
I. Олимпийская демократия
II. В мире образов-идей
III. «Слышимость»
IV. «Канон» и его судьба
V. Пир
Глава 6. Viva Roma!
I. Жизнь как театр
II. Похороны как театр
III. Архитектура как театр
IV. Мир есть театр, и люди в нем актеры
Глава 7. Тайна Маски
I. От эпилога к прологу
II. Мистерии Диониса и античная драма
III. Римские маски
В пространстве христианской культуры
Глава 1. Гений и философия. Франциск Ассизский и Джотто Бондоне
Посредине мира
«Поцелуй Иуды»
Глава 2. Традиция западная и восточная
Греко-православное и латино-католическое христианство
Часы времени: как формировалась национальная идея
Крест и Роза: символика готического собора
Соборы – таинственная книга Вселенной
Создание художественного языка: готика, Китай, Древняя Русь
Глава 3. Русское искусство. Образ идеальной духовной жизни
Духовный ландшафт русской культуры
Русское художественное сознание
Православный иконостас и западная книжная культура
Великий авангардист Андрей Рублев
Преображающий свет Феофана Грека
Мистики и гуманисты
Глава 1. «Primavera». Прекрасный сон Сандро Боттичелли
Глава 2. Титаны Возрождения. Гробница Медичи – философия в камне
Леонардо да Винчи: тайна улыбки и тайна бытия
Северное Возрождение: построение мира
Пространственная эволюция и портрет в искусстве эпохи Возрождения
Ангел Рафаэля
Глава 3. Мистики и гуманисты. «Корабль дураков»
Меланхолия Дюрера
Адамиты – художники и провидцы
Брейгель и Грюневальд – рекруты истории
Комментарий к античности
Вступление
Глава 1. Сближенье связей отдаленных (Стоунхендж и театр «Глобус»)
Глава 2. Высокие зрелища
Глава 3. Бессонница… Гомер…
Глава 4. Мост через бездну
I. «Ба-гуа» как архаическая космогония Древнего Китая
II
III. Всего несколько слов о Китае в Европе
IV. О традициях китайской древней культуры и русском супрематизме
V. Конфуций и Лао-цзы
VI. Мы смотримся в зеркало. Зеркало смотрится в нас…
VI. Эпилог
Глава 5. Чеширский кот, или Вечное возвращение
I. Олимпийская демократия
II. В мире образов-идей
III. «Слышимость»
IV. «Канон» и его судьба
V. Пир
Глава 6. Viva Roma!
I. Жизнь как театр
II. Похороны как театр
III. Архитектура как театр
IV. Мир есть театр, и люди в нем актеры
Глава 7. Тайна Маски
I. От эпилога к прологу
II. Мистерии Диониса и античная драма
III. Римские маски
В пространстве христианской культуры
Глава 1. Гений и философия. Франциск Ассизский и Джотто Бондоне
Посредине мира
«Поцелуй Иуды»
Глава 2. Традиция западная и восточная
Греко-православное и латино-католическое христианство
Часы времени: как формировалась национальная идея
Крест и Роза: символика готического собора
Соборы – таинственная книга Вселенной
Создание художественного языка: готика, Китай, Древняя Русь
Глава 3. Русское искусство. Образ идеальной духовной жизни
Духовный ландшафт русской культуры
Русское художественное сознание
Православный иконостас и западная книжная культура
Великий авангардист Андрей Рублев
Преображающий свет Феофана Грека
Мистики и гуманисты
Глава 1. «Primavera». Прекрасный сон Сандро Боттичелли
Глава 2. Титаны Возрождения. Гробница Медичи – философия в камне
Леонардо да Винчи: тайна улыбки и тайна бытия
Северное Возрождение: построение мира
Пространственная эволюция и портрет в искусстве эпохи Возрождения
Ангел Рафаэля
Глава 3. Мистики и гуманисты. «Корабль дураков»
Меланхолия Дюрера
Адамиты – художники и провидцы
Брейгель и Грюневальд – рекруты истории
Паола Дмитриевна Волкова - от Древнего мира до Возрождения - Введение
В 1996 году во время пребывания в Англии я посетила одновременно Стоунхендж и театр «Глобус», который уже отстроился и давал пьесы Шекспира. Если бы между обоими посещениями был бо́льший промежуток времени, экстравагантная мысль о возможной связи между ними в голову бы не пришла.
Но Стоунхендж стал настоящим потрясением. Останки мегалитического святилища производят действие (не впечатление – действие) монументальной силы, энергетической встряски. И сразу, разумеется, рождаются вопросы, на которые нет ответа. И еще странное ощущение, будто весь ансамбль отделен, окутанный некой невидимой материей, несмотря на то, что тогда к святилищу можно было подойти близко. В магазине Стоунхенджа продавались брошюрки с планами архитектурной реконструкции. Под видимой научностью информации практически не было. Очевидна и условность времени сотворения и назначения древнего ансамбля. Одно было ясно, что Стоунхендж (как и следы других подобных ему сооружений) – место культовых солярных мистерий, и это для нашего эссе, быть может, основное. Здесь было место Вселенской мистерии, преобразующего магического действа, соединяющего ритуал с театром.
Театр «Глобус» тоже интригующее место. В нем все было интересно, но особенно – музей театра, который неожиданно навел на мысль о «связях отдаленных» двух сакральных ансамблей, между которыми, возможно, три с половиной тысячи лет, а то и больше. Но это время не разрыва, а непрерывности культурных традиций.
Уже в 30-е годы ХХ столетия издавались серьезные работы о мегалитических ансамблях Британских островов. Современная хронология относит сооружение Стоунхенджа к 3000 годам до н. э., то есть к эпохе египетских пирамид, кносских лабиринтов, чертежей на плато Наска, Тиринфу в Греции и всем загадочным, т. е. нерасшифрованным «чудесам света».
Мегалиты» служили одновременно солнечно-лунными обсерваториями и храмами, в которых велись священные календари. Ученые-жрецы «обеспечивали плодородие земли и процветание общества, управляя магнетическими витальными потоками в земной коре», – так писал историк Фостер Форбс в книге «Неописанное прошлое».
В 70-е годы ХХ века многие исследователи Стоунхенджа, например Г. Грейвс в книге «Каменные иглы», подтверждают мысль Форбса о взаимодействии мегалитов с магнетическими потоками невидимого взаимодействия, несомненно связующих космос и землю. В любом случае, кем и когда строились сооружения, неизвестно. Наше время исследования космоса и воздухоплавания возвращается на новом витке к древней теме единства всего сущего на Земле и в Божественной Вселенной. К вопросам о непрерывности материи, словом, к тому, что и было фундаментом древнего знания, культуры и искусства. Конечно, обсуждается и тема «следа Атлантиды». Но это лишь гипотеза. Значительно интереснее для нас то, что храмы-обсерватории строились на основании исчезнувшей науки – как называли ее в Средние века, «магической геометрии».
Когда возникла «магическая геометрия», точно неизвестно. Но все древнее искусство Египта, Месопотамии, Крита, Греции, соборы Средневековья, Возрождения – все исчислялось и строилось на основании древнего знания о синтезе всех элементов культуры. Ни фигура, ни число, ни цвет не были однозначны, одномерны. Каждое число, знак, форма имели множество смыслов от утилитарного до мистико-символического. Например, числа три или восемь были еще и значениями неба, Вселенной и т. п. Треугольник, пирамида, круг, ромб – все священно, как и число, все имело магическое значение, скрытое от непосвященного. Природа и человек связаны. Мир не состоит из земли, воды, человека отдельно – законы жизни, измерения, смыслов едины. Круг – чертеж Вселенной, ее пространства и времени или бесконечности и безначальности времени и пространства. Круг содержит внутри себя не только пространство и счет времени, но символические образы, которые свидетельствуют о безграничности. Такой фигурный и числовой символизм всеохватен и также входит в понятие «магической геометрии». Круги камней-великанов (неизвестно откуда взявшихся) устанавливались в соответствии с наукой, условно называемой пифагорейской (также магическая геометрия) уже задолго до самого «пифагорейства». Единицей измерения служил мегалитический ярд – 2,72 фута. Большую роль играло то, как устанавливались камни святилища, что они значили во время солнцестояния.
- Волкова - Мост через бездну-1
- Волкова - Мост через бездну-2
- Волкова - Мост через бездну-3
- Волкова - Мост через бездну-4
- Волкова - Мост через бездну-5
- Волкова - Мост через бездну - Книга 6 - часть 1
- Волкова - Мост через бездну - 1 - В пространстве христианской культуры
- Волкова - Мост через бездну - 2 - В пространстве христианской культуры
- Волкова - Мост через бездну - 3 - Мистики и гуманисты
- Волкова - Мост через бездну - 4 - Великие мастера
спасибо.