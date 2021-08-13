В V столетии от Рождества Христова, когда жил, постигал премудрость и писал свои великолепные философские сочинения Прокл Диадох, христианская религия уже давно обрела официальный статус, но продолжали еще существовать как языческие жреческие сообщества, так и философские школы, наставляющие в греческом познании. Правда, как совершенно верно подчеркивает Андре-Жан Фестюжьер, неоплатонизм эллинистического и Имперского уже в некоторым смысле был «затемнен» восточной мистикой, к чему он во многом прибегал в страхе и неуверенности перед новой религией Галилеянина, все больше охватывавшей население обеих частей Римской империи, причем как средиземноморского побережья, так и более удаленных от главного государственного водоема областей. Собственно, так и появились на свет, по данным Фадея Зелинского, Герметический свод и «Халдейские оракулы». В ту пору платонизм как мировоззрение, смыкающееся с эллинским язычеством, испытывал нужду в сакральном тексте, обеспечивающем его, если угодно, вероисповедным ориентиром в контексте усиливающейся религиозной борьбы между официальным греко-римским синкретизмом и нарождающимся кафолическим христианством, переживающим яркую эпоху своего мученичества.

Иногда даже создается впечатление, что вдохновенно написанные «Халдейские оракулы» - это плод растерянности неоплатонических схолархов, чувствовавших скорый упадок языческого культа и боявшихся оказаться поглощенными теологическими школами новой могущественной религии. Согласитесь, что для философов довольно странно и нелогично принимать на веру литературное произведение с довольно смутным происхождением. Подобные сочинения в христианской традиции принято называть апокрифами. И, конечно, следуя велению времени, оно обладает признаками откровения, разве что направленного не на всех, а на избранных учителей и учеников платонических школ. И, разумеется, откровение исходит от самого Платона.

Современные исследователи придерживаются мнения, что «Халдейские оракулы» - это произведение, появившееся в последней четверти II столетия от Рождества Христова с целью сакрализации платонизма в его эллинистической или среднеплатонической форме. Данный, по сути, догматический памятник платонической философии восстановлен по цитатам из других более поздних авторов, представляя собой ныне 350 строк, написанных гекзаметром и разделенных на 190 фрагментов. О «Халдейских оракулах», ссылаясь на Прокла, свидетельствует ученый византийский монах и императорский сановник Михаил Пселл (1018-1078), описывающий их сюжет, как общение Юлиана Теурга с душой самого Платона: ее ответы истолковывал и комментировал отец медиума Юлиан Халдей. Безусловно, «Халдейские оракулы» далеки от традиционного философского жанра, и ведущую роль в них играют магические ритуалы и эллинистические зо-роастрийские воззрения. Считается, что в качестве священного писания платоников они введены в обиход Ямвлихом, называемым Проклом божественным. С тех пор к «Халдейским оракулам» обращались все выдающиеся неоплатоники: кроме Ямвлиха, о них писали Феодор Асинский, Сириан Дамасский и др. Прокл же посвятил «Халдейским оракулам» отдельное, но не дошедшее до нас сочинение «О согласии Орфея, Пифагора и Платона с оракулами».

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. VI. Теология и теургия Прокла Диадоха. Комментарий на Тимей. Книга I

М.: ТД Велигор, 2021. - 488 с.: ил.

ISBN 978-5-88875-963-9

Андре-Жан Фестюжьер - Откровения Гермеса Трисмегиста. VI. Теология и теургия Прокла Диадоха. Комментарий на Тимей. Книга I - Содержание

Халдейские оракулы как введение в теологию и теургию Прокла Диадоха

Перерастая тень иного имени

Предуведомление переводчика

Предисловие

КНИГА I

План

Введение: действующие лица и тема

Первая часть Обобщение из «Государства» Переход к рассказу Крития об Атлантиде

Вторая часть Атлантида Переход к Космопойя 1-й раздел. Заключение из рассказа Крития 2-й раздел. Переход 3-й раздел. Общий план следующих рассуждений



ПРИЛОЖЕНИЕ